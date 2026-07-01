కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర తగ్గింపు- పెట్రోల్పై లీటర్కు రూ.5, డీజిల్పై రూ.3 కుదింపు
వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధర తగ్గించిన కేంద్రం- 19 కిలోల వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.183.50 తగ్గింపు- రూ.2,930కి తగ్గిన 19 కిలోల వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధర
Commercial LPG Cylinder Price (ANI)
Published : July 1, 2026 at 8:22 AM IST
Commercial LPG Cylinder Price : వాణిజ్య, పారిశ్రామిక వినియోదారులకు కాస్త ఊరటనిచ్చే వార్త. 19 కేజీల వాణిజ్య సిలిండర్పై రూ.183 తగ్గిస్తున్నట్లు చమురు సంస్థలు ప్రకటించాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టి, ఎల్పీజీ సరఫరా మెరుగుపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. దీంతో దిల్లీలో ఒక్క సిలిండర్ రూ.2,930కి లభ్యంకానుంది. ఇన్నిరోజులు ఆ ధర రూ.3,113గా ఉంది. మరోవైపు ప్రైవేటు రంగ ఇంధన సంస్థ నయారా ఎనర్జీ కూడా పెట్రోల్పై లీటర్కు రూ.5, డీజిల్పై రూ.3 ధర తగ్గించింది.