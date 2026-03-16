'కొత్త సుంకాల విధానం ఖరారైన తర్వాతే అమెరికా- భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందం'
ప్రస్తుతం భారత్- అమెరికా మధ్య ఒప్పందంపై చర్చలు జరుపుతున్నామని వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేష్ అగర్వాల్ వెల్లడి
India US Trade Deal ((Source : PTI (File)))
Published : March 16, 2026 at 4:50 PM IST
India US Trade Deal : అమెరికా- భారత్ మధ్య కొత్త సుంకాల విధానం ఖరారైన తర్వాతే ఇరు దేశాల ప్రతిపాదిత వాణిజ్య ఒప్పందంపై అధికారికంగా సంతకాలు జరుగుతాయని ప్రభుత్వం సోమవారం వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం భారత్- అమెరికా మధ్య ఒప్పందంపై చర్చలు జరుపుతున్నామని వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేష్ అగర్వాల్ వివరించారు. "మేము ప్రస్తుతం అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చిస్తున్నాం. కొత్త సుంకాల విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాతే భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై అధికారికంగా సంతకాలు జరుగుతాయి" అని ఆయన చెప్పారు.