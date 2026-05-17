సీఎన్జీ ధరలు మళ్లీ పెంపు- రెండ్రోజుల్లో రెండోసారి- ఈసారి ఎంతంటే?
కిలో సీఎన్జీపై రూపాయి పెంచిన కేంద్రం-రెండ్రోజుల వ్యవధిలో సీఎన్జీ ధరలను రెండుసార్లు పెంచిన కేంద్రం
Published : May 17, 2026 at 9:21 AM IST
CNG Price Hike : దేశ రాజధాని ప్రాంతం దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలోని వాహనదారులపై ఇంధన ధరల భారం మరింత పెరిగింది. ఒక కిలో కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (సీఎన్జీ) ధరపై ఒక రూపాయి పెంచుతూ చమురు సంస్థలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరల ఒత్తిడి కారణంగా కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే సీఎన్జీ ధరను పెంచడం ఇది రెండోసారి. తాజా పెంపుతో దిల్లీలో కేజీ సీఎన్జీ ధర రూ.80.09కి చేరగా, నోయిడా, గిజియాబాద్లలో రూ.88.70కు చేరింది. మే 15న సీఎన్జీ ధరను కేజీకి రూ.2 పెంచారు. ఈ వరుస ధరల పెరుగుదల వల్ల దిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లోని లక్షలాది మంది ప్రైవేట్ వాహనదారులు, క్యాబ్ ఆపరేటర్లు, కమర్షియల్ రవాణా దారులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి మూతపడటమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం