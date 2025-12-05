భారీగా పెరిగిన ఫ్లైట్ రేట్లు!- ఆలస్యం లేకుండా సర్వీసులు ప్రారంభించాలని ఇండిగోకు కేంద్రం ఆదేశం
ఇండిగో విమాన సర్వీసుల సంక్షోభం- అత్యవసర చర్యలు ప్రారంభించిన పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ
Published : December 5, 2025 at 5:48 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 6:26 PM IST
Govt On IndiGo Schedule Crisis : ఇండిగో విమాన సర్వీసుల్లో అంతరాయం ఏర్పడిన వేళ పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విమాన షెడ్యూల్ అంతరాయాల్ని పరిష్కరించాలని, ఆలస్యం చేయకుండా విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని విమానయాన సంస్థలను, ముఖ్యంగా ఇండిగోను ఆదేశించింది. మరోవైపు ఇండిగో వ్యవహారంపై నలుగురి సభ్యులతో కూడిన దర్యాప్తు కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలో డీజీసీఏ జాయింట్ డైరెక్టర్ సంజయ్ కే బ్రహ్మానే, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ అమిత్గుప్తా, సీనియర్ ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ కెప్టెన్ కపిల్, ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ లోకేష్ రాంపాల్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఇండిగో విమాన సేవల్లో అంతరాయానికి గల కారణాలను దర్యాప్తు కమిటీ విచారించి 15 రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వనుంది. ఈ కమిటీ భవిష్యత్తులో ఈ తరహా అంతరాయాలు చోటుచేసుకోకుండా కమిటీ విచారించి సిఫార్సులు చేయనుంది.
Government of India has decided to institute a high-level inquiry into IndiGo service disruption, says the Ministry of Civil Aviation.— ANI (@ANI) December 5, 2025
The inquiry will examine what went wrong at IndiGo, determine accountability wherever required for appropriate actions, and recommend measures… pic.twitter.com/vKq19pLMIu
ఇండిగో విమానాల అంతరాయాలకు గల కారణాలు, జవాబుదారీతనం గురించి ప్రభుత్వం ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తును ఆదేశించింది. రేపటికి విమాన షెడ్యూల్స్ సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటాయని భావిస్తున్నాం. రానున్న మూడు రోజుల్లో విమాన సేవలు పూర్తిగా పునరుద్ధరణ జరిగే అవకాశం ఉందని అనుకుంటున్నాం."
- రామ్మెహన్ నాయుడు, పౌర విమానయాన శాఖా మంత్రి
"రానున్న రెండు రోజుల్లో పూర్తి సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అయితే ఏదైనా విమాన సర్వీసు ఆలస్యం అవుతుంటే, దాని గురించి ప్రయాణికులు ఇంటి నుంచే ట్రాక్ చేయవచ్చు. ప్రయాణికులు ఇండిగో సహా ఇతర విమానయాన సంస్థలు ఇచ్చే అప్డేట్స్ను చూడాలి. ఒక వేళ విమాన సర్వీసు రద్దు అయితే ఇండిగో టికెట్ ధర ఆటోమేటిక్గా పూర్తిగా వాపసు ఇస్తారు." అని పౌరవిమానయాన శాఖ తెలిపింది.
'ప్రయాణికులకు విమానయాన సంస్థలు హోటళ్లలో వసతి ఏర్పాటు చేస్తాయి. సీనియర్ సిటిజెన్లకు ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఏర్పడకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటారు. అంతేకాదు వారికి లాంజ్ యాక్సెస్ కూడా కల్పిస్తారు. ఒక వేళ విమానాలు ఆలస్యం అయితే ప్రయాణికులకు రిఫ్రెష్మెంట్లు, ఇతర అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. మా కంట్రోల్ రూమ్ 24x7 పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది' అని పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
On IndiGo flights service disruption, Ministry of Civil Aviation has established a 24×7 Control Room (011-24610843, 011-24693963, 096503-91859) that is monitoring the situation on a real-time basis to ensure swift corrective action, effective coordination, and immediate… pic.twitter.com/TEAF7MAjKK— ANI (@ANI) December 5, 2025
భారీగా పెరిగిన విమాన టికెట్ రేట్లు
భారతదేశమంతటా చాలా ఇండిగో విమానాల సర్వీసులు రద్దు కావడంతో దేశీయ మార్గాల్లోని విమాన ఛార్జీలు భారీగా పెరిగాయి. మేక్మైట్రిప్ డేటా ప్రకారం, దిల్లీ నుంచి ప్రధాన మెట్రో నగరాలు, రాష్ట్ర రాజధానులకు వెళ్లే నాన్-స్టాప్ ఫ్లైట్ల ఛార్జీలు అంతర్జాతీయ విమాన ఛార్జీలు దాదాపు రెట్టింపు అయిపోయాయి. ఉదాహరణకు డిసెంబర్ 6న దిల్లీ-బెంగళూరు వెళ్లే విమాన టికెట్ ధర రూ.40,000 వరకు పెరిగింది. కాస్త మంచి క్లాస్లో ప్రయాణించాలంటే దీని ధర రూ.80వేలకు మించిపోయింది. దిల్లీ నుంచి ముంబయికి డిసెంబర్ 6న ఉన్న టికెట్ ధర రూ.36,107 ఉంటే, అది ఇప్పుడు రూ.56వేలకు పెరిగిపోయింది.
ఆ నిబంధనల నుంచి ఊరట
ఇండిగో విమాన సర్వీసుల సంక్షోభం నేపథ్యంలో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ డీసీసీఏ పైలట్ల విధులకు సంబంధించిన నిబంధనలను సడలించింది. ముఖ్యంగా వీక్లీ రెస్టు నిబంధనల్లో మార్పు చేస్తూ శుక్రవారం ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయితే ఇవి తాత్కాలికమేనని స్పష్టం చేసింది. ఇంతకు ముందు పైలట్లకు వారంలో విశ్రాంతి సమయాన్ని 36 గంటల నుంచి 48 గంటలకు పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ వీక్లీ రెస్ట్ను సెలవుగా పరిగణించనున్నట్లు డీజీసీఏ పేర్కొంది.