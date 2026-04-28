చైనాపై భారత్ అతిగా ఆధారపడుతోందా? భారత్కు 30.8 శాతం పారిశ్రామిక వస్తువులు అక్కడి నుంచే
Published : April 28, 2026 at 2:58 PM IST
India China Trade Relations : చైనాపై భారత్ అతిగా ఆధారపడుతుండటం ఆందోళనకర అంశమని ప్రముఖ వాణిజ్య రంగ అధ్యయన సంస్థ గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనీషియేటివ్ (జీటీఆర్ఐ - GTRI) నివేదిక పేర్కొంది. భారత్కు అవసరమైన పారిశ్రామిక వస్తువుల్లో ఏకంగా 30.8 శాతం మేర చైనానే సప్లై చేస్తోందని గుర్తుచేసింది. దేశంలోని ఫార్మా, ఎలక్ట్రానిక్స్, స్వచ్ఛ ఇంధనం వంటి రంగాల్లో వినియోగించే కీలకమైన ముడి సరుకుల కోసం ఒకే ఒక్క దేశం(చైనా)పై భారత్ అతిగా ఆధారపడుతుండటం సరికాదని జీటీఆర్ఐ వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ అభిప్రాయపడ్డారు. దీనివల్ల సైనిక ఘర్షణలు జరిగినప్పుడల్లా, వాణిజ్య అవరోధాలు ఏర్పడినప్పుడల్లా ఆయా రంగాలన్నీ అనిశ్చితిని, ముడి సరుకుల కొరతను ఎదుర్కోవాల్సిన దుస్థితి వస్తుందన్నారు.
కనీసం కీలక రంగాల్లోనైనా దిగుమతుల కోసం ఒకే దేశంపై ఆధారపడటాన్ని భారత్ తగ్గించాలని ఆయన సూచించారు. ఏ దేశం నుంచైనా 30 శాతానికి మించి ముడి సరుకులను దిగుమతి చేసుకోకుండా జాగ్రత్తపడటం ఆచరణాత్మకంగా, వ్యూహాత్మకంగా చాలా మంచిదని అజయ్ శ్రీవాస్తవ చెప్పారు. భారత్ కీలక రంగాలలో దేశీయ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడంపై ఫోకస్ పెట్టడంతో పాటు విదేశాల నుంచి చేసుకునే దిగుమతులతో ముడిపడిన సప్లై చైన్లలో వీలైనంత ఎక్కువ వైవిధ్యాన్ని సాధించాలన్నారు. చైనా నుంచి వివిధ సరుకులు, ఉత్పత్తుల కొనుగోలు వల్ల భారత్ భారీ వాణిజ్య లోటును ఎదుర్కొంటోంది. చైనాతో భారత్ వాణిజ్యం అనేది ఇకపై కేవలం వాణిజ్య లోటుకు సంబంధించిన అంశం మాత్రమే కాదని, అది చైనా ఉత్పత్తిపై ఆధారపడే అంశమని జీటీఆర్ఐ నివేదిక పేర్కొంది.