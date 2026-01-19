ట్రంప్ సుంకాల నడుమ చైనా పురోగతి- ఎగుమతుల్లో దూకుడు- 2025లో 5 శాతం వృద్ధి
Published : January 19, 2026 at 9:39 AM IST
China Economy Growth : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల నడుమ కూడా చైనా పురోగతిని నమోదు చేసింది. 2025లో చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ 5 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. ఓ వైపు ట్రంప్ సుంకాలున్నా, మరోవైపు చైనా ఎగుమతి వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరుకాయలుగా ముందుకు సాగడంతో ఈ వృద్ధి సాధ్యమైంది. అయితే 2025 సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికం (అక్టోబరు - డిసెంబరు)లో తమ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి కొంత మందగించి 4.5 శాతానికి తగ్గిందని చైనా ప్రభుత్వం సోమవారం వెల్లడించింది. కరోనా సంక్షోభం ప్రభావంతో చివరిసారిగా 2022 సంవత్సరంలో చైనా ఆర్థిక వృద్ధి తగ్గిందని తెలిపింది. అదే తరహా మందగమనాన్ని 2025 సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలోనూ చూశామని పేర్కొంది. 2024 అక్టోబరు - డిసెంబరు త్రైమాసికంతో పోలిస్తే, 2025లో అదే త్రైమాసికంలో సగటున 4.8 శాతం వార్షిక వృద్ధి రేటును సాధించామని చైనా సర్కారు వెల్లడించింది.