హిందుజా గ్రూప్‌ ఛైర్మన్‌ గోపీచంద్‌ కన్నుమూత

Hinduja Chairman Passed Away : ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థ హిందుజా గ్రూప్‌ ఛైర్మన్‌ గోపీచంద్‌ పి హిందుజా (85) కన్నుమూశారు. లండన్‌లో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. గత కొన్ని వారాలుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న గోపీచంద్ లండన్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం తుదిశ్వాస విడిచినట్లు పేర్కొన్నారు. హిందుజా కుటుంబంలో రెండో తరానికి చెందిన గోపీచంద్‌, ఆయన సోదురుడు 2023 మేలో శ్రీచంద్ మరణించిన తర్వాత గ్రూప్ సంస్థలకు చైర్మన్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. గోపీచంద్‌ హిందుజాకు భార్య సునీత, కుమారులు సంజయ్‌, ధీరజ్‌, కుమార్తె రీతా ఉన్నారు.

వ్యాపార వర్గాల్లో జీపీగా పేరొందారు గోపిచంద్, 1950లో హిందూజ గ్రూప్​లోకి చేరారు. ముంబయిలోని జై హింద్ కాలేజ్​ నుంచి పట్టభద్రుడైన గోపీచంద్ హిందుజా, వెస్ట్​మినిస్టర్​ యూనివర్సిటీ, రిచ్​మండ్ కాలేజీ నుంచి న్యాయ, ఆర్థిక విభాగాల్లో డాక్టరేట్ పట్టాలను పొందారు. ఇండో-మిడిల్ ఈస్ట్ ట్రేడింగ్ సంస్థ నుంచి అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలపడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.

గోపీచంద్ హిందుజా ఎల్లప్పుడూ భారత్–యూకే ఆర్థిక సంబంధాల బలోపేతానికి కృషి చేశారు. లండన్‌లో అనేక వ్యాపార సమావేశాల్లో పాల్గొని, బ్రిటిష్ వ్యాపారవేత్తలు భారత మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని ప్రోత్సహించారు. ఆయన చేసిన సేవలకు ఆగస్టులో జరిగిన లోక్​మత్​ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ కన్వెన్షన్​లో లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు ప్రదానం చేశారు.

హిందుజా గ్రూప్ వ్యాపారాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 48 దేశాల్లో విస్తరించాయి. ప్రస్తుతం 11 రంగాల్లో వ్యాపారం నిర్వహిస్తోంది. బ్యాంకింగ్‌, ఫైనాన్స్‌, ఎనర్జీ, ఆటోమోటివ్‌, మీడియా, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ వ్యాపారాలను నిర్వహిస్తోంది. ముఖ్యంగా గల్ఫ్‌ ఆయిల్‌, అశోక్‌ లే ల్యాండ్‌ కొనుగోలు నిర్ణయాల్లో గోపీచంద్‌ కీలక పాత్ర పోషించారు. 2025 ఎడిషన్ ది సండే టైమ్స్ రిచ్​ లిస్ట్​ ప్రకారం గోపీచంద్​ హిందుజా కుటుంబం యూకేలో అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో చేరింది. వారి ఆస్తి విలువ 32.3 బిలియన్ పౌండ్లు. హిందుజా గ్రూప్ వరుసగా నాలుగోసారి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.

హిందుజా గ్రూప్ ఛైర్మన్ జీ.పి. హిందుజా మరణం ఒక యుగానికి ముగింపు అని, ఆయన సన్నిహిత మిత్రుడు లార్డ్ రామి రేంజర్ అన్నారు. 'మన ప్రియ మిత్రుడు జీపీ హిందూజా మరణించారని విషాదకరమైన వార్తను మీతో పంచుకుంటున్నా. ఆయన అత్యంత దయగల, విశ్వసనీయుడు, సమాజానికి మేలుచేసే వ్యక్తి. ఆయన మరణం ఒక యుగానికి ముగింపు సూచిస్తుంది.

