వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను 20 శాతం పెంచిన కేంద్రం
వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలు, క్యాంటీన్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచన- ఎల్లుండి నుంచి సిలిండర్లు సరఫరా చేస్తామని కేంద్రం ప్రకటన
Published : March 21, 2026 at 5:55 PM IST
Commercial Cylinder supply Increase : వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను 20 శాతం పెంచినట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు లేఖ రాసింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో వంట గ్యాస్ సరఫరాకు సంబంధించి గృహ అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని గతంలో పేర్కొన్న కేంద్రం, ఇప్పుడు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలు, క్యాంటీన్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించింది. వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరత కారణంగా చాలా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ధాబాలు, క్యాంటీన్లు మూతపడటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వలస కూలీలకు ఉచితంగా 5 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్లు సరఫరా చేయనున్నట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. ఎల్లుండి నుంచి వాటిని సరఫరా చేస్తామని ప్రకటించింది.