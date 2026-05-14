చక్కెర ఎగుమతులపై కేంద్రం నిషేధం- సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఆంక్షలు
ముడిచక్కెర, తెల్ల చక్కెర, శుద్ధి చేసిన చక్కెర ఇలా అన్ని రకాల ఎగుమతులపై నిషేధం - ఇప్పటికే ఎగుమతి ప్రక్రియలో ఉన్న కన్సైన్మెంట్లకు మినహాయింపు
Published : May 14, 2026 at 10:31 AM IST
Centre Ban On Sugar Exports : దేశంలో చక్కెర నిల్వలను పెంచడంతో పాటు, సామాన్యుడిపై ధరల భారం పడకుండా కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. చక్కెర ఎగుమతులపై నిషేధం తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఈ ఆంక్షలు కొనసాగనున్నాయి. ముడిచక్కెర, తెల్ల చక్కెర, శుద్ధి చేసిన చక్కెర ఇలా అన్ని రకాల ఎగుమతులపై ఈ నిషేధం వర్తిస్తుంది. ఐరోపా సమాఖ్య, అమెరికాకు కోటా ఒప్పందాల ప్రకారం జరిగే ఎగుమతులకు ఈ ఆంక్షలు ఉండవు. ప్రభుత్వాల మధ్య జరిగే ఒప్పందాలు, ఇప్పటికే ఎగుమతి ప్రక్రియలో ఉన్న కన్సైన్మెంట్లకు మినహాయింపు ఉంటుందని కేంద్ర వర్గాలు తెలిపాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా తలెత్తే అనిశ్చితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దేశీయ అవసరాలకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.
