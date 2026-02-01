ETV Bharat / business

కంటైనర్ తయారీలో చైనా ఆధిపత్యానికి చెక్- దేశీయ ఉత్పత్తికి రూ.10,000 కోట్ల కేంద్ర భారీ పథకం

ఐదేళ్లలో కంటైనర్ తయారీకి కేంద్రం ప్రత్యేక స్కీమ్- ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో 95% చైనా చేతుల్లోనే- ధరల పెరుగుదలతో భారత ఎగుమతులపై భారీస్థాయి ప్రభావం

Centre Container Manufacturing Scheme
Centre Container Manufacturing Scheme (Getty Images)
Published : February 1, 2026 at 7:48 PM IST

Centre Container Manufacturing Scheme : దేశ విదేశీ వాణిజ్యానికి వెన్నెముకలాంటిదైన కంటైనర్ తయారీ రంగంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలిసారిగా ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రానున్న ఐదేళ్లలో రూ.10,000 కోట్లతో కంటైనర్ తయారీకి ప్రత్యేక పథకం అమలు చేయనున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. పైకి సాధారణంగా కనిపించే ఈ కంటైనర్‌ల వెనుక భారీ ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక, భౌగోళిక రాజకీయ ప్రాధాన్యం దాగి ఉంది.

కంటైనర్ కొరత ఏర్పడితే!
భారత్ విదేశీ వాణిజ్యంలో నౌకాయానం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. పరిమాణ పరంగా సుమారు 95 శాతం సరుకు, విలువ పరంగా 70 శాతం వర్తకం సముద్ర మార్గాల ద్వారానే జరుగుతోంది. దేశంలో 12 మెగా పోర్టులు, 200కు పైగా చిన్న పోర్టులు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అయితే కంటైనర్ కొరత ఏర్పడితే ఈ మొత్తం సరకు రవాణా వ్యవస్థే స్తంభించిపోవచ్చు.

ఏటా 50 లక్షల యూనిట్లకు పైగా!
ప్రస్తుతం ప్రపంచ కంటైనర్ తయారీలో చైనా దాదాపు ఏకఛత్రాధిపత్యం ప్రదర్శిస్తోంది. ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో 95 శాతం వరకు చైనాదే. సీఐఎంసీ, డాంగ్‌ఫెంగ్, సీఎక్స్‌ఐసీ, సింగమస్ వంటి సంస్థలు ఏటా లక్షల సంఖ్యలో కంటైనర్లు తయారు చేస్తూ ప్రపంచ మార్కెట్‌ను నియంత్రిస్తున్నాయి. చైనా మొత్తం సామర్థ్యం ఏటా 50 లక్షల యూనిట్లకు పైగా ఉండటం గమనార్హం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, వాణిజ్య యుద్ధాలు వస్తే ఇతర దేశాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.

భారత ఎగుమతులు ఖరీదైనవిగా మారి!
ఇక భారత్ పరిస్థితి చూస్తే, దేశీయంగా ఏటా కేవలం 30 వేల కంటైనర్లే తయారవుతున్నాయి. ఇవి అవసరాలకు చాలవు. దీంతో దిగుమతులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. కొవిడ్ తర్వాత కంటైనర్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 2019లో ఒక్క కంటైనర్ ధర 1,420 డాలర్లుండగా, 2022లో అది 4,942 డాలర్లకు పెరిగింది. ప్రస్తుతం సుమారు 4,700 డాలర్ల వద్ద ఉంది. ఈ ధరల పెరుగుదల వల్ల భారత ఎగుమతులు ఖరీదైనవిగా మారి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పోటీ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది.

రంగంలోకి టాటా స్టీల్, జిందాల్ స్టీల్ వంటి పెద్ద సంస్థలు
చైనా- అమెరికా వాణిజ్య యుద్ధం సమయంలో కంటైనర్ సరఫరాలో అంతరాయాలు రావడంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ధరలు 30 శాతం వరకు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని అప్పట్లో నిపుణులు హెచ్చరించారు. దీంతో భారత్‌లో స్వదేశీ తయారీ అవసరం స్పష్టమైంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.10,000 కోట్ల పథకం ద్వారా దేశీయ తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు సిద్ధమైంది. గ్లోబల్ స్థాయి పోటీ సామర్థ్యం కలిగిన తయారీ వ్యవస్థను నెలకొల్పడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే టాటా స్టీల్, జిందాల్ స్టీల్ వంటి పెద్ద సంస్థలు ఈ రంగంలోకి అడుగుపెట్టాయి. షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా భాగస్వామ్యంతో ‘భారత్ కంటైనర్ లైన్’ కూడా ప్రారంభమైంది.

పారాదీప్, ధమ్రా పోర్టులతో అనుసంధానం
ఇదే సమయంలో లాజిస్టిక్స్ రంగానికి కూడా ప్రభుత్వం బలోపేత చర్యలు చేపడుతోంది. డాంకుని నుంచి సూరత్ వరకు కొత్త డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ నిర్మాణం ప్రతిపాదించింది. వచ్చే ఐదేళ్లలో 20 కొత్త జాతీయ జలమార్గాలను అభివృద్ధి చేయనుంది. ఒడిశాలోని ఖనిజ ప్రాంతాలను పారాదీప్, ధమ్రా పోర్టులతో అనుసంధానం చేసే ప్రాజెక్టులు కూడా చేపడుతున్నారు. వారణాసి, పాట్నాల్లో నదీ నౌకల మరమ్మతు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలు, సీప్లేన్ తయారీ ప్రోత్సాహకాలు
రోడ్, రైలు రవాణా నుంచి జలమార్గాలు, తీర ప్రాంత రవాణాకు మార్పును ప్రోత్సహించేందుకు కోస్టల్ కార్గో ప్రమోషన్ స్కీమ్ కూడా అమలు చేయనున్నారు. అలాగే యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలు, సీప్లేన్ తయారీ ప్రోత్సాహకాలు వంటి పథకాలు కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, కంటైనర్ తయారీ పెంపు కేవలం ఒక పరిశ్రమ అభివృద్ధి కాదు. ఇది దేశ ఆర్థిక భద్రత, వాణిజ్య స్వావలంబన, జాతీయ వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలకు కీలక అడుగు అనే విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

