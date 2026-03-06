గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు- LPG సరఫరాపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
గృహ వినియోగదారుల ఎల్పీజీ సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
Published : March 6, 2026 at 9:59 AM IST
Centre On Gas Supply : గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఎల్పీజీ సరఫరాలో గృహ వినియోగదారులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలను ఆదేశించింది. పరిశ్రమలు, పెట్రోకెమికల్ రంగాలకు ఎల్పీజీ సరఫరాలో తాత్కాలిక పరిమితులు విధించాలని సూచించింది. ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ దిగుమతుల్లో ఏర్పడిన అంతరాయాల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఖతార్ నుంచి భారత్ ప్రధానంగా ఎల్పీజీని దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అయితే ఇరాన్ దాడులు చేస్తుండటంతో ఖతార్ ఎల్పీజీ సరఫరాను నిలిపివేసింది. అటు భారత్కు గ్యాస్ విక్రయిస్తామంటూ ఆస్ట్రేలియా, కెనడా దేశాలు ముందుకొచ్చాయి.