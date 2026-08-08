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UPI పేమెంట్స్​ ఛార్జీలు- కేంద్రం కీలక ప్రకటన

UPI లావాదేవీల ఛార్జీలపై కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ కీలక ప్రకటన - వ్యక్తుల మధ్య జరిగే లావాదేవీలకు ఛార్జీలు ఉండవని స్పష్టం

Representational Image
Representational Image (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 8:19 PM IST

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UPI Payment Charges : యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధించనున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. యూపీఐ వినియోగదారులపై ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించబోమని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ వెల్లడించింది. పర్సన్​ టు పర్సన్​ మధ్య జరిగే యూపీఐ లావాదేవీలు ఉచితంగానే కొనసాగుతాయని పేర్కొంది. వ్యాపారులకు సంబంధించిన లావాదేవీల్లోనూ అత్యధిక శాతం ఎలాంటి ఛార్జీలు లేకుండానే కొనసాగుతాయని స్పష్టతనిచ్చింది. ఈ ఛార్జీలు డెబిట్‌, క్రెడిట్‌ కార్డు లావాదేవీలపై ప్రస్తుతం ఉన్న మర్చంట్‌ డిస్కౌంట్‌ రేట్‌(ఎండీఆర్) కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయని కేంద్రం పేర్కొంది. అంటే యూపీఐ వినియోగిస్తున్న సాధారణ ప్రజలు ఛార్జీల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వివరించింది.

యూపీఐ ఛార్జీలపై కేంద్రం స్పష్టత
మరోవైపు, 2007 నాటి చట్టాన్ని సవరించే బిల్లుకు లోక్‌సభ ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింది. బ్యాంకులు, ఇతర చెల్లింపు సేవల సంస్థలకు యూపీఐతో పాటు ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసే కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్‌ చెల్లింపు విధానాలపై రుసుములు విధించేందుకు వీలు కల్పించేలా ఈ సవరణ తీసుకొచ్చారు. ఫలితంగా ఇకపై యూపీఐ లావాదేవీలన్నింటిపైనా ఛార్జీలు విధిస్తారనే ప్రచారం తలెత్తింది. ఈ నేపథ్యంలోనే, చట్ట సవరణను యూపీఐ వినియోగదారులపై ఛార్జీలు విధించే నిర్ణయంగా చూడకూడదని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ వివరణ ఇచ్చింది.

యూపీఐ బలోపేతానికి స్థిరమైన ఆదాయ నమూనా అవసరం
ఇదిలా ఉండగా, యూపీఐ లావాదేవీల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో డిజిటల్‌ చెల్లింపుల వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్రం భావిస్తోంది. సైబర్‌ భద్రత, మోసాల నివారణ, సాంకేతిక మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం భారీ పెట్టుబడులు అవసరమవుతున్నాయని తెలిపింది. యూపీఐ సేవలను దేశంలోని గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్‌ ప్రాంతాలకు మరింత విస్తరించాల్సి ఉందని నొక్కి చెప్పింది. యూపీఐ వ్యవస్థ దీర్ఘకాలంలో స్వయం సమృద్ధిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. కేవలం ప్రభుత్వ సబ్సిడీలపైనే ఆధారపడటం ద్వారా భవిష్యత్తు అవసరాలను తీర్చడం సాధ్యం కాదని వెల్లడించింది. యూపీఐ బలోపేతం కోసం స్థిరమైన ఆదాయ నమూనా అవసరమని పేర్కొంది.

భవిష్యత్తులో ఎండీఆర్‌ విధిస్తే ఎలా?
మరోవైపు, భవిష్యత్తులో ఎండీఆర్‌ విధించాల్సిన అవసరం ఏర్పడితే దానిపై తుది నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా కేంద్రం వివరించింది. పన్నులు, ఇతర చట్టాల సవరణ బిల్లు-2026 పార్లమెంట్‌ ఆమోదం పొందిన తర్వాత, నేషనల్‌ పేమెంట్స్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎన్​పీసీఐ) నేతృత్వంలోని 'యూపీఐ అండ్‌ సర్వీసెస్‌ స్టీరింగ్‌ కమిటీ' ఎండీఆర్‌కు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని పేర్కొంది. కానీ, అన్ని వ్యాపార లావాదేవీలకు ఒకే విధంగా ఎండీఆర్‌ విధించే అవకాశం లేదని స్పష్టతనిచ్చింది. నిర్ణీత పరిమితికి మించి జరిగే కొన్ని మర్చంట్‌ లావాదేవీలకు మాత్రమే నామమాత్రపు రుసుము ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

ఛార్జీల విషయంపై విదేశీ ఒత్తిళ్లు
యూపీఐ సేవల ఛార్జీల విషయంపై విదేశీ శక్తుల ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయన్న ఆరోపణలను కేంద్రం ఖండించింది. అవన్నీ పూర్తిగా అవాస్తవాలని కొట్టిపారేసింది. విదేశీ ఒత్తిళ్లు ఉంటే 2016లో యూపీఐని ప్రవేశపెట్టే చర్యలు తీసుకునేవాళ్లం కాదని పేర్కొంది. అదేవిధంగా, 2020 నుంచి వ్యాపారులకు, పౌరులకు ఉచితంగా సేవలు అందించడం, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రియల్ టైమ్ ఇంటర్‌ఆపరేబుల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్ది ఉండేది కాదని పేర్కొంది. యూపీఐ భారత సొంత ఆవిష్కరణ అని, రానున్న దశాబ్దాల పాటు దాని సుస్థిరతను నిర్ధారిస్తూనే, పౌరులకు దానిని ఉచితంగా అందించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపింది.
ఇక, యూపీఐ సేవల విషయానికొస్తే, 2016-17లో ప్రారంభమైన యూపీఐ, ప్రస్తుతం దేశ డిజిటల్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలకంగా మారింది. చాలా మంది తమ రోజూవారి చెల్లింపుల కోసం యూపీఐనే ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. విదేశాల్లోనూ దీని ప్రభావం అధికంగా ఉంది.

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