పశ్చిమాసియా యుద్ధం వేళ భారత్ ముందడుగు- విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే దిశగా ట్యాక్స్ రద్దు!
విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం! ఎఫ్పీఐల ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల పెట్టుబడులపై క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పన్ను రద్దు- ఆర్డినెన్స్కు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం
Published : June 4, 2026 at 10:57 AM IST
Centre On Foreign Investments : పశ్చిమాసియా యుద్ధం వేళ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర ఒత్తిళ్లకు గురవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించడంపై కేంద్రం ఫోకస్ పెట్టింది. సంక్షోభాన్ని అవకాశాన్ని మల్చుకోవడంపై దృష్టి సారించింది. దేశంలోకి విదేశీ విధులను మళ్లించేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (FPIs) భారత ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల్లో (G-secs) చేసే పెట్టుబడులపై క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పన్నును పూర్తిగా రద్దు చేసే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
అందుకు సంబంధించిన ఆదాయపు పన్ను చట్ట సవరణ ఆర్డినెన్స్కు కూడా కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానుంది. ప్రస్తుతం విదేశీ పెట్టుబడిదారులు 12 నెలలకుపైగా ఉంచిన బాండ్లు, లిస్టెడ్ షేర్లపై వచ్చే దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై (LTCG) 12.5 శాతం పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ప్రభుత్వ బాండ్లపై పొందే వడ్డీ ఆదాయంపై 20 శాతం విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ కూడా వర్తిస్తోంది. గతంలో ఈ వడ్డీ ఆదాయంపై 5 శాతం రాయితీ పన్ను రేటు ఉండేది. అయితే 2023లో కేంద్రం ఆ సడలింపును ఉపసంహరించుకుంది.
మార్కెట్లలో అస్థిరత
ఇటీవలి కాలంలో భారత మార్కెట్ల నుంచి విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ భారీ స్థాయిలో కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది మాత్రమే విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్ఐఐలు), ఎఫ్పీఐలు కలిపి సుమారు రూ.2.5 లక్షల కోట్ల విలువైన ఈక్విటీ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్నట్లు అంచనాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో రూపాయిపై ఒత్తిడి పెరగడంతో పాటు మార్కెట్లలో అస్థిరత నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు పన్ను పరమైన ఊరట కల్పించాలన్న డిమాండ్లు పెరిగాయి.
ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నట్లు తాజా నిర్ణయం ప్రధానంగా ప్రభుత్వ బాండ్ల మార్కెట్లో విదేశీ పెట్టుబడులను పెంచడమే లక్ష్యంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పన్ను భారం లేకపోవడం వల్ల భారత ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీనివల్ల దేశంలోకి డాలర్ల ప్రవాహం పెరిగి విదేశీ మారక నిల్వలకు మద్దతు లభించవచ్చని భావిస్తున్నారు.
ఆటమ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ సీఈవో హర్షవర్ధన మాట్లాడుతూ, విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణను కేవలం ఎల్టీసీజీ పన్నుతో మాత్రమే అనుసంధానించలేమన్నారు. అయితే పన్ను విధానం కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణమని చెప్పారు. ముఖ్యంగా సార్వభౌమ సంపద నిధులు, పెన్షన్ ఫండ్లు వంటి సంస్థలకు భారతదేశంలో చెల్లించాల్సిన ఎల్టీసీజీ పన్ను అదనపు వ్యయంగా మారుతుందని, ఇతర దేశాల్లో లభించే పన్ను రాయితీలు ఇక్కడ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల భారత మార్కెట్ కొంత ఖరీదైనదిగా కనిపిస్తోందని వివరించారు.
అలంకిట్ లిమిటెడ్ సీఎఫ్వో గౌరవ్ మహేశ్వరి కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. సింగపూర్, హాంకాంగ్ వంటి ప్రధాన అంతర్జాతీయ ఆర్థిక కేంద్రాల్లో విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారులపై సాధారణంగా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పన్ను ఉండదని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే భారతదేశం మాత్రం దేశీయ ఆస్తుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరాలనే ఉద్దేశంతో పన్ను విధానాన్ని అమలు చేస్తోందన్నారు.
ఇక పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, ఇరాన్కు సంబంధించిన భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల దిగుమతి వ్యయం పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం, కరెంట్ అకౌంట్ లోటు వంటి అంశాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో విదేశీ మూలధన ప్రవాహాలను పెంచడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలం చేకూర్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.