కమర్షియల్ ఎల్పీజీ కోటా 70 శాతానికి పెంపు
రాష్ట్రాలకు కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సరఫరా పెంచిన కేంద్రం- ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాల సీఎస్లకు లేఖ రాసిన పెట్రోలియం శాఖ కార్యదర్శి- కమర్షియల్ ఎల్పీజీని మరో 20 శాతం వరకు పెంచిన కేంద్రం
Published : March 27, 2026 at 3:19 PM IST
Govt On Commercial LPG : గ్యాస్ కొరత కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న పారిశ్రామిక రంగానికి ఊరటనిస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్టీల్, ఆటోమొబైల్ వంటి కీలక రంగాల అవసరాలు తీర్చేందుకు రాష్ట్రాలకు కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సరఫరాను మరో 20 శాతం కేంద్రం పెంచింది. ఈ నిర్ణయంతో మొత్తం కమర్షియల్ ఎల్పీజీ కేటాయింపులు యుద్ధానికి ముందు ఉన్న డిమాండ్లో 70 శాతానికి చేరుకున్నాయి. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాల సీఎస్లకు పెట్రోలియం శాఖ లేఖ రాసింది. రాష్ట్రాలకు ప్రస్తుతం 50 శాతంగా ఉన్న కమర్షియల్ ఎల్పీజీ కోటాను మరో 20 శాతం కేంద్రం పెంచింది. అయితే, ఈ సరఫరాలో ఉక్కు, ఆటోమొబైల్స్, వస్త్రాలు, రంగులు, రసాయనాలు, ప్లాస్టిక్ వంటి పరిశ్రమలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం సూచించింది. ప్రీ క్రైసిస్ కోటా కింద రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన 40 శాతాన్ని మరో 10 శాతం పెంచింది.