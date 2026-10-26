బ్రిటానియాకు CCPA రూ.లక్ష జరిమానా- ఆ యాడ్ను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశం
బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్కు కేంద్ర వినియోగదారుల పరిరక్షణ అథారిటీ రూ. లక్ష జరిమానా విధించింది. ఈ మేరకు ప్రధాన కమిషనర్ నిధి ఖరే నేతృత్వంలోని CCPA అక్టోబర్ 22 జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది.
Published : October 26, 2026 at 4:57 PM IST
CCPA Fines Britannia Company : ప్రముఖ FMCG సంస్థ బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్కు కేంద్ర వినియోగదారుల పరిరక్షణ అథారిటీ (CCPA) షాక్ ఇచ్చింది. ఉత్పత్తిలో ప్రకటించిన గోధుమల శాతం కేవలం 62 శాతమే అయినప్పటికీ, "100% పూర్తి గోధుమ బ్రెడ్" అని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటన చేసినందుకు రూ. లక్ష జరిమానా విధించింది. సోషల్ మీడియాతో సహా అన్ని ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఆ ప్రకటనను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కంపెనీని ఆదేశించింది. 15 రోజుల్లోగా దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని కూడా బ్రిటానియాకు చెప్పింది. ఈ మేరకు ప్రధాన కమిషనర్ నిధి ఖరే నేతృత్వంలోని CCPA అక్టోబర్ 22 జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది.
ప్రకటనల్లో 100శాతం అని పేర్కొన్నప్పటికీ, ఉత్పత్తి ప్యాకేజింగ్పై గోధుమల శాతం 62శాతం అని ప్రకటించడాన్ని CCPA సుమోటోగా స్వీకరించింది. "ప్రస్తుత అంశంలో ఉత్పత్తిలో కేవలం 62శాతం మాత్రమే పూర్తి గోధుమలు ఉన్నాయని అంగీకరించాం. మిగిలిన 38శాతంలో బియ్యపు ఊక, ఇతర పదార్థాలు ఉన్నాయి. 100శాతం అంటూ బ్రిటానియా చేస్తున్న ప్రచారం ఉత్పత్తి పూర్తిగా గోధుమ పిండితో తయారు చేసిందనే అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి, ఇది ప్రాథమికంగా తప్పుదోవ పట్టించేదిగా ఉంది. విచారణ సమయంలో తమ "100% హోల్ వీట్ బ్రెడ్"లో కేవలం 62 శాతం గోధుమ పిండి (ఆటా) మాత్రమే ఉందని కంపెనీ అంగీకరించింది. అయినా, కంపెనీ వినియోగదారులను మోసం చేస్తూ ఆ ప్రచారం చేసింది." అని సీసీపీఏ తెలిపింది.
ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల నిబంధనలు- 2018లో "హోల్ వీట్" అనే పదానికి ముందు 100% అనే ట్యాగ్లైన్ను ఉపయోగించడానికి ఎటువంటి నిబంధన లేదని కూడా నియంత్రణ సంస్థ ప్రస్తావించింది. అందువల్ల ఒక ఉత్పత్తిని "100% హోల్ వీట్" అని తప్పుగా పేర్కొనడం, వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం- 2019 ప్రకారం తప్పుదోవ పట్టించడమే అవుతుందని స్పష్టం చేసింది. "100% హోల్ వీట్ బ్రెడ్" అనే పదం ఉత్పత్తిలో అదనపు పదార్థాలు ఏవీ లేకుండా, పూర్తిగా గోధుమ మాత్రమే ఉందని వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టిస్తుందని సీసీపీఏ తెలిపింది. బ్రిటానియా తన ప్రచార వ్యూహంలో ఒక ప్రధాన అంశంగా, పలు ప్రకటనల ద్వారా '100%' అనే ట్యాగ్లైన్ ప్రముఖంగా ఉపయోగించిందని అది పేర్కొంది. "అంత కచ్చితమైన, సంపూర్ణమైన సంఖ్యను ఉపయోగించడం యాదృచ్ఛికమైనది లేదా నిరపాయమైనది కాదు. పైగా, వినియోగదారులకు ఎలాంటి కల్తీ లేదనే స్పష్టమైన అభిప్రాయాన్ని తెలిపేందుకు ఇది ఉద్దేశించింది." అని ఆ ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు.
హోల్ వీట్ బ్రెడ్ అనాలంటే 75శాతం గోధుమ పిండి ఉండాల్సిందే
అంతేకాకుండా, "100%" అనే పేర్కొన్న అంశం మొత్తం ఉత్పత్తికి కాకుండా కేవలం అందులోని గోధుమ పదార్థానికి మాత్రమే వర్తిస్తుందన్న కంపెనీ వాదనను కూడా అది తిరస్కరించింది. ఆ వాదనలు కేవలం సంపూర్ణతను తెలిపేందుకే ఉద్దేశించాయన్న కంపెనీ వివరణను తిరస్కరిస్తూ దానిని ఆమోదయోగ్యం కానిదిగా సీసీపీఏ పేర్కొంది. వినియోగదారులను మోసగించే అవకాశం ఉన్న విషయాన్ని అది సమర్థించలేదని తెలిపింది. "ఫలితంగా, సవాలు చేసిన వాదనలు వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం- 2019 పరిధిలోకి వచ్చే తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలు, అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతి కిందకు వస్తాయి. ఇవి వినియోగదారులను ప్రభావితం చేస్తాయని సీసీపీఏ నిర్ధారణకు వచ్చింది." అని ఆ ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. ఒక ఉత్పత్తిని "హోల్ వీట్ బ్రెడ్" అని పిలవాలంటే, దాని తయారీలో ఉపయోగించే పదార్థాల్లో కనీసం 75శాతం గోధుమ పిండి ఉండాలని ఆహార లేబులింగ్ నిబంధనలు పేర్కొంటున్నాయని CCPA తెలిపింది.
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