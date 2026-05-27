షాపింగ్ మాల్స్లో "క్యారీ మెన్"! - ఇది ఏరకమైన ఉద్యోగం? - విమర్శలు ఎందుకు??
- షాపింగ్ సమయంలో కస్టమర్ల బ్యాగులు మోసేందుకు వర్కర్స్ రెడీ! - పిల్లల్ని ఎత్తుకోవడం మొదలు.. పలు రకాల సేవలు!
Published : May 27, 2026 at 5:02 PM IST
Carry Man Service : మనిషి అవసరాలను బట్టి కొత్త కొత్త పనులు పుట్టుకొస్తుంటాయి. అందులో చాలా వరకు ఆహ్వానించదగినవే ఉంటాయి. కొన్ని పనులు మాత్రం "అన్వాంటెడ్" అనే ట్యాగ్లైన్ తగిలించుకొని పుడుతుంటాయి. అలాంటి ఓ పని గురించే ఇప్పుడు మార్కెట్ సర్కిల్స్లో చర్చ జరుగుతోంది. అదే "క్యారీ మెన్". ఈ పని విషయంలో జనాలు రెండుగా విడిపోయారు. కొందరు సపోర్టు చేస్తుంటే.. మరికొందరు విర్శిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఈ రెండు గ్రూపులు వినిపిస్తున్న వాదనేంటి? ఇంతకీ అసలా పని ఏంటి?? అది ఏరకమైన ఉద్యోగం???
ఆడవాళ్ల షాపింగ్ గురించి సినిమాలతోపాటు నిజజీవితంలో కూడా ఫన్నీ కామెంట్స్ వినిపిస్తుంటాయి. "గంటల తరబడి సాగే ఒక ప్రహసనం"గా కోట్ చేస్తూ కామెడీ పండిస్తుంటారు. అయితే, అందులో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఒకే మాల్లో షాపింగ్ పూర్తిచేయడం కుదరకపోవచ్చు. నచ్చిన వస్తువు కోసం ఒకటికి నాలుగు షాపులు తిరగాల్సి వస్తుంది. షాపింగ్ కోసం వెళ్లిన వారిలో వృద్ధులు ఉంటే వారితో ఒక సమస్య. చిన్న పిల్లలు ఉంటే ఇంకో ప్రాబ్లమ్. బిల్లింగ్ దగ్గర నిలబడడం, కొనుగోలు చేసిన సామాన్లు మోసుకెళ్లడం ఇవన్నీ కనిపించకుండా పెట్టే ఇబ్బందులే. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అంటూ.. ఓ ఐడియా వేశారు ఢిల్లీకి చెందిన ఇద్దరు యువకులు. ఫలితంగా.. క్యారీమెన్" పేరుతో ఒక స్టార్టప్ పుట్టుకొచ్చింది.
బ్యాగులు మోయడానికి, షాపింగ్లో లైన్లో నిలబడడానికి, చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకోవడానికి.. ఇలా పలు అవసరాలకు మనుషుల్ని సప్లై చేస్తుందీ స్టార్టప్! జనాలు వారి అవసరాన్ని బట్టి అరగంట నుండి కొన్ని గంటలవరకు మనుషులను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఏమేం చేస్తారు?
- చిన్నపిల్లల స్ట్రోలర్ ను నెట్టుకుంటూ వస్తారు
- పోర్టబుల్ కుర్చీని మోసుకొస్తారు
- ఎండ, వానలకు గొడుగు పడతారు
- మీకు బదులుగా లైన్లో నిలబడతారు
- మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టిస్తారు
- మీ షాపింగ్ కవర్లు మోస్తారు
ఛార్జ్ ఎంత?
- ఈ పనులు చేసిపెట్టినందుకుగానూ గంటకు కేవలం 79 రూపాయల నుంచి రూ.149 వరకు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది
- జనాలు తమకు నచ్చిన సమయానికి అసిస్టెంట్ను ముందస్తుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చు
- జీపీఎస్ ద్వారా మీకు సేవలు అందించే వ్యక్తి లైవ్ లొకేషన్ను చూసుకోవచ్చు. ఫోన్ కాల్ ద్వారా కాంటాక్ట్ కావచ్చు
- ప్రస్తుతం ఈ సేవలు ఢిల్లీలోని ప్రముఖ మార్కెట్లలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశం ఉంది
పాజిటివ్గా కొందరు :
- ఈ సేవలను కొందరు మెచ్చుకుంటున్నారు. షాపింగ్ సమయంలో ఎదురయ్యే కష్టాలను తొలగించుకోవచ్చని, చాలా ఉపశమనం కలుగుతుందని కస్టమర్లు అంటున్నారు.
- చదువుకునే విద్యార్థులతోపాటు నిరుద్యోగులకు ఇది ఒక పార్ట్-టైమ్ జాబ్లాగా ఉంటుందని కూడా కొందరు చెబుతున్నారు.
నెగెటివ్గా మరికొందరు :
- ఈ సేవలను కొందరు విమర్శిస్తున్నారు. ఇది ఉద్యోగం అవుతుందా? అయితే ఎలాంటి ఉద్యోగం? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. గంటకు రూ.100 చొప్పున అంటే.. 8 గంటల పనివిధానంలో వారికి రోజుకు అందేది కేవలం 800. అందులోనూ కొంత కమీషన్ స్టార్టప్ సంస్థకు వెళ్తుంది. అలా చూస్తే రోజంతా పనిచేస్తే వారికి అందేది ఐదారు వందలే ఉండొచ్చు. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో శ్రమను కొనుగోలుచేయడం కిందకు వస్తుందని విమర్శిస్తున్నారు.
- ఉద్యోగ భద్రతతోపాటు ఎలాంటి హక్కులూ లేని చౌక ఉద్యోగమని అంటున్నారు.
- డబ్బున్న వారు తమ బ్యాగులు తాము మోయడానికి ఇష్టపడకపోవడమనే ఈ సంస్కృతి.. ఆ బరువులను పేదల భుజాన వేయడం ద్వారా స్పష్టమైన క్లాస్ కల్చర్కు కేరాఫ్ అవుతుందని అంటున్నారు.