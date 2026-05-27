షాపింగ్​ మాల్స్​లో "క్యారీ మెన్"! - ఇది ఏరకమైన ఉద్యోగం? - విమర్శలు ఎందుకు??

- షాపింగ్ సమయంలో కస్టమర్ల బ్యాగులు మోసేందుకు వర్కర్స్​ రెడీ! - పిల్లల్ని ఎత్తుకోవడం మొదలు.. పలు రకాల సేవలు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 5:02 PM IST

Carry Man Service : మనిషి అవసరాలను బట్టి కొత్త కొత్త పనులు పుట్టుకొస్తుంటాయి. అందులో చాలా వరకు ఆహ్వానించదగినవే ఉంటాయి. కొన్ని పనులు మాత్రం "అన్​వాంటెడ్​" అనే ట్యాగ్​లైన్​ తగిలించుకొని పుడుతుంటాయి. అలాంటి ఓ పని గురించే ఇప్పుడు మార్కెట్ సర్కిల్స్​లో చర్చ జరుగుతోంది. అదే "క్యారీ మెన్". ఈ పని విషయంలో జనాలు రెండుగా విడిపోయారు. కొందరు సపోర్టు చేస్తుంటే.. మరికొందరు విర్శిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఈ రెండు గ్రూపులు వినిపిస్తున్న వాదనేంటి? ఇంతకీ అసలా పని ఏంటి?? అది ఏరకమైన ఉద్యోగం???

ఆడవాళ్ల షాపింగ్​ గురించి సినిమాలతోపాటు నిజజీవితంలో కూడా ఫన్నీ కామెంట్స్​ వినిపిస్తుంటాయి. "గంటల తరబడి సాగే ఒక ప్రహసనం"గా కోట్ చేస్తూ కామెడీ పండిస్తుంటారు. అయితే, అందులో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఒకే మాల్​లో షాపింగ్​ పూర్తిచేయడం కుదరకపోవచ్చు. నచ్చిన వస్తువు కోసం ఒకటికి నాలుగు షాపులు తిరగాల్సి వస్తుంది. షాపింగ్ కోసం వెళ్లిన వారిలో వృద్ధులు ఉంటే వారితో ఒక సమస్య. చిన్న పిల్లలు ఉంటే ఇంకో ప్రాబ్లమ్. బిల్లింగ్​ దగ్గర నిలబడడం, కొనుగోలు చేసిన సామాన్లు మోసుకెళ్లడం ఇవన్నీ కనిపించకుండా పెట్టే ఇబ్బందులే. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అంటూ.. ఓ ఐడియా వేశారు ఢిల్లీకి చెందిన ఇద్దరు యువకులు. ఫలితంగా.. క్యారీమెన్‌" పేరుతో ఒక స్టార్టప్‌ పుట్టుకొచ్చింది.

బ్యాగులు మోయడానికి, షాపింగ్​లో లైన్లో నిలబడడానికి, చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకోవడానికి.. ఇలా పలు అవసరాలకు మనుషుల్ని సప్లై చేస్తుందీ స్టార్టప్! జనాలు వారి అవసరాన్ని బట్టి అరగంట నుండి కొన్ని గంటలవరకు మనుషులను బుక్‌ చేసుకోవచ్చు.

ఏమేం చేస్తారు?

  • చిన్నపిల్లల స్ట్రోలర్ ను నెట్టుకుంటూ వస్తారు
  • పోర్టబుల్‌ కుర్చీని మోసుకొస్తారు
  • ఎండ, వానలకు గొడుగు పడతారు
  • మీకు బదులుగా లైన్లో నిలబడతారు
  • మొబైల్‌ ఛార్జింగ్‌ పెట్టిస్తారు
  • మీ షాపింగ్ కవర్లు మోస్తారు

ఛార్జ్ ఎంత?

  • ఈ పనులు చేసిపెట్టినందుకుగానూ గంటకు కేవలం 79 రూపాయల నుంచి రూ.149 వరకు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది
  • జనాలు తమకు నచ్చిన సమయానికి అసిస్టెంట్‌ను ముందస్తుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చు
  • జీపీఎస్ ద్వారా మీకు సేవలు అందించే వ్యక్తి లైవ్ లొకేషన్‌ను చూసుకోవచ్చు. ఫోన్​ కాల్ ద్వారా కాంటాక్ట్ కావచ్చు
  • ప్రస్తుతం ఈ సేవలు ఢిల్లీలోని ప్రముఖ మార్కెట్లలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశం ఉంది

పాజిటివ్​గా కొందరు :

  • ఈ సేవలను కొందరు మెచ్చుకుంటున్నారు. షాపింగ్ సమయంలో ఎదురయ్యే కష్టాలను తొలగించుకోవచ్చని, చాలా ఉపశమనం కలుగుతుందని కస్టమర్లు అంటున్నారు.
  • చదువుకునే విద్యార్థులతోపాటు నిరుద్యోగులకు ఇది ఒక పార్ట్-టైమ్ జాబ్​లాగా ఉంటుందని కూడా కొందరు చెబుతున్నారు.

నెగెటివ్​గా మరికొందరు :

  • ఈ సేవలను కొందరు విమర్శిస్తున్నారు. ఇది ఉద్యోగం అవుతుందా? అయితే ఎలాంటి ఉద్యోగం? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. గంటకు రూ.100 చొప్పున అంటే.. 8 గంటల పనివిధానంలో వారికి రోజుకు అందేది కేవలం 800. అందులోనూ కొంత కమీషన్​ స్టార్టప్​ సంస్థకు వెళ్తుంది. అలా చూస్తే రోజంతా పనిచేస్తే వారికి అందేది ఐదారు వందలే ఉండొచ్చు. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో శ్రమను కొనుగోలుచేయడం కిందకు వస్తుందని విమర్శిస్తున్నారు.
  • ఉద్యోగ భద్రతతోపాటు ఎలాంటి హక్కులూ లేని చౌక ఉద్యోగమని అంటున్నారు.
  • డబ్బున్న వారు తమ బ్యాగులు తాము మోయడానికి ఇష్టపడకపోవడమనే ఈ సంస్కృతి.. ఆ బరువులను పేదల భుజాన వేయడం ద్వారా స్పష్టమైన క్లాస్ కల్చర్‌కు కేరాఫ్ అవుతుందని అంటున్నారు.

