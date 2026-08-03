కెరీర్లో బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఇలా చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావు!
- ఉద్యోగం మధ్యలోనే విరామం తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారా? - నిర్ణయం తీసుకునేముందు ఈ విషయాలను పరిగణించాలంటున్న నిపుణులు
Published : August 3, 2026 at 3:10 PM IST
How to Plan for a Career Break: ఉద్యోగం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమయంలో కెరీర్కు బ్రేక్ ఇవ్వాల్సిందే. అందుకే రిటర్మైంట్ అనే పద్ధతిని తీసుకొచ్చారు. అయితే, కొందరు పదవీ విరమణ వరకు వేచి ఉండకుండా రీఫ్రెష్ అవ్వడానికి కెరీర్ మధ్యలోనే విరామం తీసుకుంటారు. మరికొందరు తమ నైపుణ్యాలను పెంచుకుని మరింత సమర్థులుగా మారడానికి ఉపయోగపడే కోర్సులను నేర్చుకోవడానికి కూడా విరామాలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, కారణం ఏదైనా కెరీర్ విషయంలో బ్రేక్ తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. అయినా తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటే ఆర్థిక విషయాలను సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పరిశోధన: స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి లేదా మరొక కెరీర్కు మారడానికి బ్రేక్ తీసుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లయితే, అందుకు తగినట్లుగా పరిశోధన చేయాలంటున్నారు. పరిశోధన అంటే బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని సేకరించడం మాత్రమే కాకుండా, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా 'కెరీర్ బ్రేక్ ఎంపిక సరైందేనా?' అని మరింత లోతుగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ విరామ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితిని అంచనా వేయడంతోపాటు, ఎటువంటి ఆర్థిక ఆందోళనలూ లేకుండా ప్రస్తుత జీవనశైలిని కొనసాగించగలరో, ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించగలరో నిర్ధారించుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన లెక్కలను సరిచూసుకోవడానికి ఎక్సెల్ షీట్ను ఉపయోగించమంటున్నారు. ఆర్థిక ఒత్తిడి ప్రభావితం చేయకుండా చూసుకోవడానికి, పార్ట్-టైం లేదా కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తూనే ప్రణాళికను అమలు చేసే ఇతర మార్గాలను కూడా పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఒకవేళ యాజమాన్య నిర్ణయాల కారణంగా బలవంతంగా విరామం తీసుకోవాల్సి వస్తే, ఆ సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చో తెలుసుకోవాలంటున్నారు. అదే సమయంలో అనుభవం, అర్హతలకు సరిపోయే ఉద్యోగాల కోసం కూడా సెర్చ్ చేయాలని చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఉద్యోగ వేటలో ఆలస్యం చేయకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.
బ్యాలెన్స్ నిర్వహణ: కెరీర్ బ్రేక్ సమయంలో తగిన ఆర్థిక భద్రతను కలిగి ఉండడానికి, సేవింగ్స్ ఖాతాలో కనీసం ఆరు నెలల జీవన వ్యయాలకు సరిపడా డబ్బు ఉండాలంటున్నారు. ఇక్కడ సరైన సేవింగ్స్ అకౌంట్ను ఎంచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. అంటే ఎటువంటి పరిమితులు లేకుండా డబ్బును విత్డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు, మెరుగైన వడ్డీ రేట్లు, జీరో-బ్యాలెన్స్ లేదా మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ అవసరమయ్యే అనుకూల ఖాతాలు ఉండాలంటున్నారు. దేశంలో కొన్ని ప్రైవేటు బ్యాంకులు వివిధ వ్యక్తుల అవసరాలకు తగినట్లుగా అనేక రకాల సేవింగ్స్ ఖాతా పథకాలను అందిస్తున్నాయని, అవసరాలు, పరిస్థితులకు అనుకూలమైన ఖాతాను ఎంచుకోవడం మేలంటున్నారు.
ఖర్చులు: కొన్ని అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల స్వచ్ఛందంగా లేదా బలవంతంగా విరామంలో ఉన్నట్లయితే, స్థిర వ్యయాలను సాధ్యమైనంత తక్కువ స్థాయికి తీసుకురావడం మంచిదంటున్నారు. ఇందులో నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్లు, Wifi, టెలిఫోన్ బిల్లులు, EMIలు, ఇంటి అద్దె, స్కూల్ ఫీజులు, మందులు వంటి తప్పనిసరి ఖర్చులను విశ్లేషించాలని చెబుతున్నారు. ఈ ఖర్చుల్లో మీ జీవనశైలికి సంబంధించిన ఖర్చులను తగ్గించుకుని, కేవలం అత్యవసరమైన అవసరాలకు మాత్రమే నిధులను కేటాయించాలని సూచిస్తున్నారు. ఖర్చులకు బడ్జెట్ రూపొందించుకోవడం ఒక మంచి అలవాటని, ప్రస్తుతం, బడ్జెట్ చూసుకోవడానికి సహాయపడే అనేక ఉచిత మొబైల్ అప్లికేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు. ఇతర ఆర్థిక లక్ష్యాల కోసం కేటాయించిన పెట్టుబడులు లేదా పొదుపు మొత్తాలను వినియోగించడం తెలివైన పని కాదంటున్నారు.
జీవిత, ఆరోగ్య బీమా: జీవిత బీమా కలిగి ఉండడం ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కెరీర్ బ్రేక్ తీసుకుని సంపాదన లేని సమయంలో కూడా ఇది అవసరమే అంటున్నారు. అయితే జీవిత బీమా కేవలం ఇంటి ఖర్చులకే కాకుండా, ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రుణాలు ఉంటే వాటిని కూడా కవర్ చేసేలా ఉండాలని చెబుతున్నారు. కెరీర్ విరామ సమయంలో కూడా కుటుంబ సభ్యుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యవహరించాలంటున్నారు.
జీవిత బీమాతోపాటు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఉద్యోగంలో ఉన్నంత కాలం సంస్థ ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించి ఉంటే.. కెరీర్ విరామంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పాలసీ వర్తించదంటున్నారు. కాబట్టి, ఏదైనా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి వల్ల ఆర్థికంగా భారం కాకుండా చూసుకోవడానికి ఆ సమయంలో కూడా ఆరోగ్య బీమా కలిగి ఉండడం అవసరం అని, ఇది రూ.10 లక్షలకు తగ్గకుండా చూడాలంటున్నారు.
ఫ్రీలాన్సింగ్, కన్సల్టెన్సీ అవకాశాలు: అదనపు లేదా ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ వనరును కలిగి ఉండడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఉద్యోగం కోల్పోయి, బ్రేక్ తీసుకున్నట్లయితే, వెంటనే ఫ్రీలాన్స్ లేదా కన్సల్టెన్సీ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించడం ప్రారంభించాలంటున్నారు. పూర్తి స్థాయి శాశ్వత ఉద్యోగంతో పోలిస్తే, ఇటువంటి పనుల్లో పనిని ప్రారంభించే ప్రక్రియ చాలా వేగంగా జరుగుతుందని, దీనివల్ల ఇంటి ఖర్చులకు సంబంధించిన తాత్కాలిక ఉపశమనం లభిస్తుందంటున్నారు.
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