మీరు ఇలా ప్లాన్ చేస్తే - భారం లేకుండా కారు కొనేయొచ్చు!
- EMI టెన్షన్ వద్దనుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ప్లాన్ బెస్ట్ అంటున్న ఆర్థిక నిపుణులు - అర్జెంటు లేనివారికి ఈ పద్ధతే మంచిదని సూచన
Published : February 20, 2026 at 3:43 PM IST
How to Buy a CAR : కారు ఒకప్పుడు విలాసం. ఇప్పుడు అవసరం స్థాయికి వచ్చేసింది. మారిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రతి ఇంటికీ ఓ చిన్న కారు ఉండాల్సిందే అంటున్నారు మెజారిటీ జనం. కానీ, దాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి కావాల్సిన డబ్బు ఎలా సమకూర్చుకోవాలన్నదే సమస్య. అయితే, ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్తే పెద్దగా ఆర్థిక భారం లేకుండానే కారు కొనుగోలు చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మీరు ఎలాంటి కారు కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటున్నారో ముందుగా డిసైడ్ చేసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన ఫీచర్స్ అన్నీ ఉన్న మోడల్ను సెలక్ట్ చేసుకొని, ఖరీదు ఎంతో నిర్ధారించుకొని, దానికి కమిట్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు మీ వద్ద ఉన్న డబ్బు ఎంత? ఇంకా ఎంత మొత్తం అవసరం పడుతోందన్నది తేల్చుకోవాలి. ఆ అమౌంట్ను సమకూర్చుకునేందుకు ప్లాన్ మొదలు పెట్టాలి. మన ఆర్థిక స్థాయిని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అంతే తప్ప, తలకు మించిన భారాన్ని నెత్తిన వేసుకోకూడదు. అదేవిధంగా ఎవరో చెప్పారని మరో కారు కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధపడకూడదు. మొదట తీసుకున్న నిర్ణయం మార్చుకోకూడదు.
ఇప్పుడు మార్కెట్లో మీడియం రేంజ్ కార్లు రూ.7లక్షల నుండి రూ.10లక్షల మధ్య ఉన్నాయి. ఇందులో మీ ఆర్థిక స్థాయిని, అవసరాన్ని బట్టి ఒక మోడల్ ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు 7 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే కారు కొనాలని మీరు డిసైడ్ చేసుకున్నారని అనుకుందాం. మీ వద్ద కారుకోసం పొదుపు చేసిన డబ్బు ఏమీ లేదని అనుకుందాం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రెండు పద్ధతుల్లో మీరు కారు తీసుకోవచ్చు.
వెంటనే కావాలనుకుంటే :
వెంటనే కారు కావాలని అనుకుంటే లోన్ ద్వారా ముందుకు వెళ్లొచ్చు. బ్యాంకులు చాలా వరకు కారు బడ్జెట్లో ఏకంగా 80 నుంచి 90 శాతం వరకు లోన్ ఇస్తున్నాయి. మిగతా కొద్ది మొత్తాన్ని మీరు డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే.. 7 లక్షల రూపాయల కారును కొనేందుకు మీ చేతిలో రూ.1.4 లక్షలు ఉంటే సరిపోతుంది. ఒక్క రోజులో కారు మీ ఇంటి ముందు ఉంటుంది. మిగిలిన డబ్బును EMI రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
కానీ.. దీనివల్ల పలు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. కారు ఒరిజినల్ ధరకే EMIల రూపంలో చాలా ఎక్కువ సొమ్ము చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అంతేకాదు, అధిక వడ్డీతోపాటు లోన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, జీఎస్టీ అంటూ అడిషనల్ ఛార్జీలు కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఒకెత్తయితే.. 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల వరకు ప్రతినెలా టంచన్గా EMI చెల్లించడం అనేది ఇబ్బందికరమైన అంశం. మనసులో ఈ ఆర్థిక భారం నిత్యం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది.
అలా వద్దంటే ఇలా :
ఈ EMI బాధలు, అధిక చెల్లింపులు వద్దు అనుకుంటే మరో ప్లాన్ ఉంది. అదే పొదుపు మంత్రం. కానీ, దీనికి ఓపిక కావాలి. ఇప్పుడు ప్లాన్ వేసుకుంటే ఐదేళ్ల తర్వాత కారు ఇంటికి వస్తుంది. దీనికి సిద్ధపడేవారు ముందుగా ఏ కారు కొనాలని అనుకుంటున్నారో ఫైనల్ చేసుకోవాలి. ఆ మోడల్ కారు ధర ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? ఐదేళ్ల తర్వాత ఎంత ఉంటుంది? అనేది అంచనా వేసుకోవాలి. ఇండియాలో సగటున ప్రతీ ఏటా కార్ల ధరలు 10% చొప్పున పెరుగుతున్నాయి. అంటే.. ఇప్పుడు రూ.7 లక్షల ధర పలుకుతున్న కారు, ఐదేళ్ల తర్వాత దాదాపు రూ.11.50 లక్షలకు చేరుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని కూడబెట్టడం మీ టార్గెట్ కావాలి.
ఎలా కూడబెట్టాలి?
5 సంవత్సరాల్లో కారు కొనుగోలు చేయడం కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచి ఆప్షన్గా ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందులోనూ ఈక్విటీ ఫండ్లకు బదులుగా హైబ్రిడ్ ఫండ్లను సెలక్ట్ చేసుకుంటే మంచిదని చెబుతున్నారు. వీటిలో నష్ట భయం కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. హైబ్రిడ్ అంటే ఇటు ఈక్విటీ ఫండ్లలో, అటు డెట్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి.
మీరు కారు కొనడానికి రూ.11.50 లక్షలను ఐదేళ్లలో సంపాదించాలన్నది టార్గెట్. ఈ మొత్తాన్ని పొందడానికి మీరు నెలకు ఎంత పొదుపు చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో 8శాతం రాబడి అంచనా వేసుకుంటే మీరు గరిష్టంగా నెలకు రూ. 15,548 SIP చేయవచ్చు
10 శాతం రాబడి అంచనా వేసుకుంటే నెలకు రూ. 14,728 పొదుపు చేయాలి
12 శాతం రాబడి అంచనా వేసుకుంటే నెలకు రూ. 13,942 పొదుపు చేయాలి
ఇందులో 15,548 రూపాయలను పొదుపు చేయడమే మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రాబడి మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి, తక్కువలో తక్కువ 8 శాతం రాబడిని అంచనా వేసుకుని పొదుపు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఎంచుకున్న కారును తేలిగ్గా కొనగలరు. ఒకవేళ 8 శాతం కన్నా ఎక్కువ రాబడి వస్తే మీకు అదనపు సొమ్ము అందుతుంది. దాంతో మీరు ఇంకా మెరుగైన మోడల్ కారును కొనుగోలు చేయవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఇలా డబ్బు మొత్తం జమ చేసుకొని కారు కొనుగోలు చేయడం వల్ల EMI టెన్షన్ కూడా ఉండదని, ప్రశాంతంగా మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ రెండు పద్ధతుల్లో మీకు నచ్చిన పద్ధతిని ఎంచుకొని కారు కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.