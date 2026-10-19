'రూపాయి పతనానికి ఇరాన్ యుద్ధం ఒక్కటే కారణం కాదు'- ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇరాన్ యుద్ధం, చమురు ధరల పెరుగుదల మాత్రమే రూపాయి పతనానికి కారణం కాదని ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు అన్నారు. ఇంకా చాలానే కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చారు.
Published : October 19, 2026 at 10:06 PM IST
Ex RBI Guv On Rupee Weakness : అమెరికన్ డాలరుతో పోలిస్తే రూపాయి విలువ పతనం కావడానికి ఇరాన్ యుద్ధం, చమురు ధరల పెరుగుదలే ఏకైక కారణమని భావించడం సరికాదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మాజీ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు అభిప్రాయపడ్డారు. సోమవారం రోజు పీటీఐ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముడి చమురు ధరలు ముఖ్యమైన అంశమే అయినప్పటికీ, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ కూడా కీలక కారణం అని పేర్కొన్నారు. దేశీయ, అంతర్జాతీయ కారణాలు రెండూ మూలధన ప్రవాహాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని విమర్శించారు. దీని కారణంగానే రూపాయి తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోందని తెలిపారు.
'ఇరాన్ సంఘర్షణ, చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల రూపాయి బలహీనపడిందని భావించడం భ్రమే అవుతుంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాక రూపాయి మళ్లీ బలపడుతుందని భావించడం అనేది సమస్యను తప్పుగా అంచనా వేయడమే. ఇక్కడ రూపాయి పతనానికి ఎన్నో అంశాలు కారణంగా ఉన్నాయి.'
- దువ్వూరి సుబ్బారావు, ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్
సోమవారం ట్రేడింగ్లో రూపాయి మారకం విలువ డాలరుతో పోలిస్తే స్వల్పంగా 3 పైసలు తగ్గి రూ. 94.92 వద్ద ముగిసింది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు పతనం కావడం, ముడి చమురు ధరలు తిరిగి పెరగడం రూపాయిపై ఒత్తిడిని పెంచాయి. అయితే ఈ పరిణామాలు మాత్రమే రూపాయి బలహీనతకు కారణాలుగా చూడొద్దని సుబ్బారావు చెప్పుకొచ్చారు. దేశీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు అదే విధంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడుల విధానంలో మార్పులు రెండూ విదేశీ పెట్టుబడుల నిరంతర ఉపసంహరణకు కారణాలు అని వివరించారు ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్.
రూపాయి బలహీనతకు కారణాలివే!
భారతీయ కుటుంబాలు షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టడం దేశీయ మార్కెట్లకు మద్దతుగా నిలిచిందని చెప్పిన సుబ్బారావు- ఈ పెట్టుబడుల కారణంగా కొన్ని ఆస్తుల విలువలు పెరిగి, మార్కెట్ అంచనాలు గరిష్ఠ స్థాయిలకు చేరుకున్నాయని వివరించారు. వివిధ దేశాల్లో వచ్చే పెట్టుబడి రాబడుల్ని పోల్చి చూస్తే , విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లకు ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్ అధిక వాల్యుయేషన్ల కారణంగా పరిమిత లాభాలనే అందిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఇతర మార్కెట్లతో పోలిస్తే భారత్ ఖరీదైన పెట్టుబడి మార్కెట్గా మారిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే అమెరికాలోని పెద్ద టెక్నాలజీ కంపెనీలకు సంబంధించిన కృత్రిమ మేధ (AI) రంగం భారీగా పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షిస్తోందని దువ్వూరి సుబ్బారావు చెప్పారు. సెమీకండక్టర్లు, బయోటెక్నాలజీ, పునరుత్పాదక ఇంధన సాంకేతికతలు వంటి రంగాలపై పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని తెలిపారు. అమెరికా, తైవాన్, చైనా వంటి దేశాలకు ఈ రంగాల్లో ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ అన్నారు. అయితే భారత్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కీలక సాంకేతిక రంగాల్లో వృద్ధి ఇంకా పరిమితి స్థాయిలోనే ఉందన్నారు. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ పెట్టుబడులు ప్రవహిస్తున్న దిశ కూడా రూపాయిపై ఒత్తిడికి కారణమవుతోందని వివరించారు.
రెపో రేటు పెంపుపై కీలక వ్యాఖ్యలు
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని అడ్డుకునేందుకు ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధాన కమిటీ (MPC) రెపో రేటును పెంచడం సరైన చర్యేనని సుబ్బారావు సమర్థించారు. ఇటీవల అక్టోబర్ సమీక్షలో కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర పెంచి రెపో రేటును 5.25 శాతం నుంచి 5.50 శాతానికి చేర్చింది కేంద్ర బ్యాంకు. అమెరికా వడ్డీ రేట్లతో మన దేశ వడ్డీ రేట్లకు తగినంత వ్యత్యాసం ఉండేలా చూసుకోవడం కూడా రూపాయి మారకం విలువను కాపాడుకోవడంలో కీలకంగా ఉంటుందని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఉండొచ్చని అంచనా వేశారు. విదేశీ మారకాన్ని పెంచుకోవడానికి ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చిన ఫారెన్ కరెన్సీ నాన్- రెసిడెంట్ (FCNR) పథకంపైనా ఆయన స్పందించారు. మార్కెట్ అనిశ్చితిని తాత్కాలికంగా అరికట్టేందుకు ఇది ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ లేదా ఇన్సూరెన్స్ లాంటిదని పేర్కొన్నారు. దీర్ఘకాలికంగా రూపాయి బలపడాలంటే దేశీయంగా ఉత్పాదకతను పెంచడం, ఎగుమతుల్లో మరింత పోటీతత్వాన్ని మెరుగుపర్చడం, అత్యాధునిక సాంకేతికతల్లో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం చాలా అవసరం అని ఆయన సూచించారు.
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