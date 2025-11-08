ETV Bharat / business

ఇండియన్​ టెకీలకు గుడ్ న్యూస్- H1B హోల్డర్స్​కు కెనడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసాలు!

అమెరికాలోని 'హెచ్-1బీ' వీసాదారులకు కెనడా రెడ్ కార్పెట్- ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసాల జారీకి కెనడా సమాయత్తం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 4:47 PM IST

Canada Visa For H1B Holders : అమెరికాలో ఉద్వాసనలు, ప్రతికూల పరిణామాలను ఎదుర్కొంటున్న వేలాది మంది భారతీయ టెక్ నిపుణులకు కెనడా గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. అమెరికాకు చెందిన హెచ్-1బీ వీసాలను కలిగిన విదేశీ టెకీల కోసం ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా మార్గాన్ని కెనడా ఆవిష్కరించింది. ఈ విషయాన్ని ఫెడరల్ బడ్జెట్- 2025లో కెనడా సర్కారు ప్రతిపాదించింది. అగ్రరాజ్యం అమెరికాలోని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు కఠినతర వలస విధానాల వల్ల ప్రతికూలంగా ప్రభావితులైన విదేశీ నిపుణులను ఆకర్షించాలని కెనడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కెనడా ప్రభుత్వానికి చెందిన 'అంతర్జాతీయ నిపుణులను ఆకర్షించే వ్యూహం'లో భాగంగా ఈ కొత్త ప్రణాళికను అమలు చేయనున్నారు. తద్వారా కెనడాలోని వివిధ సాంకేతిక రంగాల్లో నిపుణుల కొరతను తగ్గించనున్నారు. పరిశోధనలను ప్రోత్సహించేందుకు, ఆవిష్కరణలు చేసే పరిశ్రమలను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ విధానం దోహదం చేస్తుందని భావిస్తున్నట్లు కెనడా ప్రభుత్వ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్‌లో ప్రస్తావించారు.

విదేశీ పరిశోధకుల భర్తీకి రూ.10,370 కోట్లు
ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నిపుణుల అంతర్జాతీయ హబ్‌గా తమ దేశాన్ని నిలపాలని కెనడా భావిస్తోంది. రీసెర్చ్, అడ్వాన్స్‌డ్ పరిశ్రమల్లోనూ అంతర్జాతీయంగా కీలక స్థానాన్ని పొందాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో విదేశాలకు చెందిన పరిశోధకులు, పీహెచ్‌డీలు చేసేవారు, పోస్ట్ డాక్టోరల్ ఫెల్లోలకు జారీ చేసే 'ఫారిన్ క్రెడెన్షియల్ రికగ్నిషన్' ప్రక్రియను సైతం కెనడా క్రమబద్ధీకరించనుంది. 1000 మందికిపైగా విదేశీ పరిశోధకులను భర్తీ చేసుకునేందుకు దాదాపు రూ.10,370 కోట్లను కెనడా ప్రభుత్వం పెట్టుబడి పెట్టనుందని తెలుస్తోంది.

భవిష్యత్ కోసం కెనడా భారీ కేటాయింపులు

  • కెనడాలోని ప్రధాన పరిశోధనా సంస్థలైన ఎన్ఎస్‌ఈఆర్‌సీ, ఎస్ఎస్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ, సీఐహెచ్‌ఆర్‌ కొత్త 'యాక్సిలరేటెడ్ రీసెర్చ్ ఛైర్స్ ప్రోగ్రాం'లను ప్రారంభించనున్నాయి. వీటికోసం రాబోయే 13 ఏళ్లలో కెనడా సర్కారు రూ.6,300 కోట్లను కేటాయించనుంది.
  • 'కెనడా ఫౌండేషన్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్' ద్వారా దేశంలోని పరిశ్రమల్లో అధునాతన మౌలిక సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు రాబోయే 7 ఏళ్లలో రూ.2,500 కోట్లను వెచ్చించనున్నారు.
  • విదేశాలకు చెందిన పీహెచ్‌డీ విద్యార్థులు, పోస్ట్ డాక్టోరల్ ఫెల్లోలను కెనడాకు ఆహ్వానించేందుకు రాబోయే మూడేళ్లలో రూ.839 కోట్లను ఖర్చు చేయనున్నారు.
  • విదేశాలకు చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లను కెనడాలోని యూనివర్సిటీలు భర్తీ చేసుకునేందుకు రాబోయే 12 ఏళ్లలో రూ.757 కోట్లను వెచ్చించనున్నారు.
  • 2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి ఐదేళ్ల పాటు రూ.612 కోట్లను కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే 'ఫారిన్ క్రెడెన్షియల్ రికగ్నిషన్ యాక్షన్ ఫండ్'కు కేటాయించనున్నారు. తద్వారా విదేశీ నిపుణులు కెనడాలో స్థిరపడేందుకు వేగంగా అనుమతులు ఇస్తారు. ప్రత్యేకించి ఆరోగ్య సంరక్షణ, నిర్మాణ రంగాల్లో వారికి ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.

అమెరికా కఠిన విధానాలతో కెనడాకు ప్రయోజనం
తమ విధానాల వల్ల దేశంలో మానవ వనరుల కొరత తగ్గడంతో పాటు అమెరికా అనుసరిస్తున్న కఠిన వీసా విధానాల నుంచి ప్రయోజనం దక్కుతుందని కెనడా భావిస్తోంది. విదేశీ నిపుణులకు సులభ మార్గంగా తమ దేశం నిలవాలని కెనడా కోరుకుంటోంది. గతంలో ఈవిషయాన్ని స్వయంగా కెనడా ప్రధానమంత్రి మార్క్ కార్నీ కూడా పలుమార్లు చెప్పారు.

ట్రంప్​ అప్పట్లోనే సినిమా చూపించారు!
"కెనడా గొప్ప నిర్ణయం తీసుకుంది. నా ఒకేఒక్క ఆందోళన ఏమిటంటే, ట్రంప్ తొలిసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయినప్పుడు కూడా ఇదే సినిమాను మేం చూశాం. అప్పట్లోనూ ఫాస్ట్ ట్రాక్ పీఆర్ ప్రోగ్రాంను కెనడా ఆరంభించింది. అకస్మాత్తుగా అమెరికా కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది హెచ్-1బీ వీసాదారులు సబ్ కాంట్రాక్టుల ద్వారా కెనడాకు వచ్చి పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు. అది కెనడా ఆర్థిక వ్యవస్థకు కలిసొచ్చింది. అమెరికాలో మాత్రం నిపుణుల కొరత ఏర్పడింది. కానీ ఈ విధానం హెచ్-1బీ తరహా వీసాలను వ్యతిరేకించే వాళ్లను శాంతింపజేయగలదా?" అని పేర్కొంటూ జేమ్స్ బ్లంట్ ఓ ట్వీట్ చేశారు.

హెచ్-1బీ వీసాదారులకు కెనడా ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్లు
"అమెరికాలోని హెచ్-1బీ వీసాదారులకు కెనడా మళ్లీ ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్లను ఇవ్వనుంది. కెనడా వార్షిక బడ్జెట్‌లో దీనిపై ప్రకటన చేశారు. 2023 జులైలోనూ మూడేళ్ల కాల పరిమితి కలిగిన 10వేల వర్క్ వీసాలను హెచ్-1బీ వీసాదారులకు కెనడా జారీ చేసింది" అని రెగ్యులేటెడ్ కెనడియన్ ఇమిగ్రేషన్ కన్సల్టెంట్ (ఆర్‌సీఐసీ) డాక్టర్ గౌతమ్ కొల్లూరి పేర్కొన్నారు.

