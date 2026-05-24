LPGకి ప్రత్యామ్నాయంగా DME- ఇంధన స్వయంసమృద్ధి దిశగా భారత్!
ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా డైమిథైల్ ఈథర్ (డీఎంఈ)- ఇప్పటికే ప్రొడక్షన్ ప్రారంభం- ఇంధన దిగుమతులు తగ్గించే దిశగా భారత్ అడుగులు
Published : May 24, 2026 at 7:20 PM IST
Can DME Replace LPG : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తింది. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్ జిల్లాలో బాలాజీ అమైన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థ దేశంలోనే మొదటి వాణిజ్య స్థాయి డైమిథైల్ ఈథర్ (డీఎంఈ) తయారీ ప్లాంట్ను ప్రారంభించింది. ఈ విధంగా ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వినియోగం, ఇంధన స్వయంసమృద్ధి దిశగా భారత్ ముందడుగు వేసింది.
భారత్ ఎక్కువగా ఎల్పీజీ దిగుమతులపై ఆధారపడుతోంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు, అస్థిర ఇంధన మార్కెట్లో నేపథ్యంలో ఇది భారత్కు భారంగా మారుతోంది. అందుకే ఎల్పీజీ దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించుకోవడానికి భారత్ చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక కీలక ముందడుగుగా చెప్పవచ్చు. మహారాష్ట్ర ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని చించోలిలో ఉన్న ఈ డీఎంఈ కేంద్రం వార్షిక సామర్థ్యం 1,00,000 మెట్రిక్ టన్నులు. ఇది మే 20 నుంచి తన వాణిజ్య ఉత్పత్తిని ప్రారంభించింది.
డీఎంఈని స్వచ్ఛంగా మండే ఇంధనంగా పరిగణిస్తారు. దీనిని ఎల్పీజీ స్థానంలో పూర్తిగా ఉపయోగించవచ్చు. లేదా ఎల్పీజీతో కలపవచ్చు. యూరప్, ఆసియాలోని చాలా దేశాలు ఇప్పటికే డీఎంఈని ఎల్పీజీలో 20 శాతం వరకు కలుపుతున్నాయి. భారతదేశంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బీఐఎస్) ఇటీవల ఎల్పీజీతో డీఎంఈను 8 శాతం వరకు కలపడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఇది దేశీయ ఇంధన వ్యవస్థలో డీఎంఈని క్రమంగా ప్రవేశపెట్టడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. భారత్ తన ఎల్పీజీ అవసరాల్లో దాదాపు నాలుగో వంతును దిగుమతి చేసుకుంటున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం జరగడం గమనార్హం.
ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త, నీతి ఆయోగ్ మాజీ సభ్యుడు వీకే సారస్వత్ ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడుతూ, "డీఎంఈ ఒక ముఖ్యమైన ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగా మారుతోంది. ఇ ది ఎల్పీజీ స్థానాన్ని భర్తీ చేయగలదు. ఎల్పీజీతో దీనిని కలపడం ద్వారా ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని భారత్ తగ్గించుకోవచ్చు" అని చెప్పారు.
'స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, స్థానిక ముడి పదార్థాలు ఉపయోగించి డీఎంఈను దేశీయంగానే తయారు చేయడమే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యమని' వీకే సారస్వత్ వివరించారు. డీఎంఈ ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే కీలక ముడి పదార్థమైన మిథనాల్ను బొగ్గు ఆధారిత ప్రక్రియతో సహా పలు మార్గాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయవచ్చునని ఆయన చెప్పారు. పుణెలోని నేషనల్ కెమికల్ లాబొరేటరీ (ఎన్సీఎల్) ఇప్పటికే ఉత్ర్పేరక సాంకేతికతో పాటు స్వదేశీ డీఎంఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసిందని పేర్కొన్నారు. 'ఒక పైలట్ ప్లాంట్ ఇప్పటికే పనిచేస్తుండగా, మరికొన్ని ప్రైవేటు కంపెనీలు కూడా దిగుమతి చేసుకున్న మిథనాల్ను ఉపయోగించి భారీ ఎత్తున ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాయి' అని ఆయన అన్నారు.
దేశ ఇంధన భద్రత కోసం!
బాలాజీ అమైన్స్ ప్లాంట్ను పూర్తి సామర్థ్యంతో నడిపితే, అది ఏటా సుమారు ఒక లక్ష టన్నుల మిథనాల్ను వినియోగిస్తుంది. అయితే భారత ఇంధన భద్రత లక్ష్యాల కోసం ఈ ప్రాజెక్టు పనిచేస్తుందని ఆ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రామ్ రెడ్డి తెలిపారు. "భారతదేశ ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేసే దిశగా ఇది చాలా కీలకమైన అడుగు. ప్రస్తుతం భారత్ విదేశాల నుంచి భారీ పరిమాణంలో ఎల్పీజీని దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, అవి ఇంధన సరఫరా గొలుసును నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుండడం మనం చూస్తున్నాం. అందుకే ఇంధన రంగంలో మన దేశం స్వావలంబన సాధించే దిశగా పయనించడానికి ఇదే సరైన సమయం" అని రామ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
చాలా యూజ్ఫుల్
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, బిస్కట్ తయారీ, ఏరోసోల్ అనువర్తనాలు, సిరామిక్స్, బల్బుల తయారీ లాంటి రంగాల్లో డీఎంఈ ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే బల్క్ ఎల్పీజీ వినియోగంపై ఎక్కువగా ఆధారపడే ఇతర పరిశ్రమల్లో డీఎంఈకి భారీ వాణిజ్య సామర్థ్యం ఉందని కంపెనీ విశ్వసిస్తోంది. 'డీఎంఈని ఎల్పీజీతో మిళితం చేసి, ఇప్పటికే ఉన్న మౌలిక సదుపాయాల ద్వారా వినియోగించుకోవచ్చు. కాబట్టి రానున్న ఏళ్లలో ఇది భారతదేశానికి ఆర్థికంగా, ఆచరణాత్మకంగా ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగా మారే అవకాశం ఉంది' అని రామ్ రెడ్డి అన్నారు.
సామర్థ్యం చాలా పరిమితం!
కాగా, మన దేశంలో మిథనాల్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పరిమితంగానే ఉందని పరిశ్రమ నిపుణులు అంటున్నారు. 'భారతీయ మిథనాల్ తయారీదారులు చాలా మంది ప్రస్తుతం సహజ వాయువు సరఫరాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇది దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని మరో స్థాయికి పెంచుతోంది. అయితే భవిష్యత్తులో దిగుమతులపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించుకోవడానికి, భారత్ మిథనాల్ ఉత్పత్తి కోసం బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్పై దృష్టి పెట్టాలి' సారస్వత్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఇందుకోసం పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం, దేశీయ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలను పెంచడం లక్ష్యంగా కేంద్రం ఇప్పటికే రూ.37,500 కోట్లతో బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ మిషన్ను ప్రారంభించిందని ఆయన తెలిపారు.
'డీఎంఈ వల్ల అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే, భారతదేశంలోని ప్రస్తుత ఎల్పీజీ పంపిణీ నెట్వర్క్ను దీని కోసం వాడుకోవచ్చు. నిల్వ వ్యవస్థలు, రవాణా మౌలిక సదుపాయాలు, సిలిండర్లు, బర్నర్లు చాలా వరకు డీఎంఈకి అనుకూలంగా ఉంటాయని, కేవలం చిన్నపాటి మార్పులు మాత్రమే అవసరం' అని సారస్వత్ వివరించారు. 'డీఎంఈ అనేది ఎల్పీజీ కంటే చౌక. అందువల్ల గృహాలు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, చిన్న పరిశ్రమలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'ప్రస్తుతం భారత్లో ఎల్పీజీలో 8 శాతం డీఎంఈ కలపడం ప్రారంభం అవుతోంది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు ఇంకా ప్రణాళిక దశలోనే ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్త అమలుకు ముందు పైలట్ ప్రాజెక్టులను మూల్యాంకనం చేస్తున్నాయన్నారు. పలు పరీక్షలు, అధ్యయనాల అనంతరం భవిష్యత్లో దీనిని క్రమంగా 20 శాతానికి పెంచడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పెట్టుకుందని' ఆయన పేర్కొన్నారు. కాగా, పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ నెట్వర్క్ల వైపు నగరాలు మళ్లుతున్న తరుణంలో, ఖాళీగా ఉన్న ఎల్పీజీ ట్యాంకర్లను డీఎంఈ రవాణాకు కూడా ఉపయోగించుకోవాలని కంపెనీ ప్రతిపాదించింది. ఎల్పీజీ కంటే డీఎంఈ తక్కువ పీడనం వద్ద పనిచేస్తుందని, అందువల్ల పూర్తిగా వినియోగంలో లేని లాజిస్టిక్స్ ఆస్తులను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఇది సాయపడుతుందని పేర్కొంది.
ఈవీ బ్యాటరీ కమికల్స్
ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలతో పాటు, బాలాజీ అమైన్స్ సంస్థ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ బ్యాటరీ కెమికల్స్ విభాగంలోనూ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రస్తుతం బ్యాటరీ-గ్రేడ్ రసాయనాలను తయారు చేయడానికి ప్లాంట్లను ఆధునీకీకరణ చేస్తోంది. ఇవి ఇప్పటికే ఈవీ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రోలైట్లో కీలక భాగమైన ఎలక్ట్రానిక్-గ్రేడ్ డైమిథైల్ కార్పొనేట్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. దీని వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 15వేల మెట్రిక్ టన్నులు. దీనితోపాటు ఈవీ బ్యాటరీల తయారీలో ఉపయోగించే సాల్వెంట్ (ద్రావకం) అయిన ఎలక్ట్రానిక్-గ్రేడ్ ఎన్-మిథైల్ పెరోలిడోన్ను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తోంది.
అది మనకు చాలా ప్లస్
పుణెలోని సీఎస్ఐఆర్-నేషనల్ కెమికల్ లాబొరేటరీ సీనియర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ తిరుమలైస్వామి రాజా ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "డీఎంఈ అనేది ఎల్పీజీకి అత్యంత అనుకూలమైన ప్రత్యామ్నాయం. ఎందుకంటే ఇది తక్కువ ఉద్గారాలతో చాలా స్వచ్ఛంగా మండుతుంది. దీనిని బయోమాస్, వ్యర్థాల వంటి బహుళ దేశీయ వనరుల నుంచి ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. హైడ్రోజన్ వంటి ఇంధనాలతో పోల్చితే, మనదేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎల్పీజీ మౌలిక సదుపాయాలు డీఎంఈకి అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మార్పులతో దీనిని ప్రస్తుత వ్యవస్థలో విలీనం చేయవచ్చు" అని అన్నారు. ఇక భారతదేశపు మొదటి వాణిజ్య డీఎంఈ ప్రాజెక్టు సాధించే విజయం, స్వచ్ఛమైన ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలు, దేశీయ మిథనాల్ ఉత్పత్తి, దీర్ఘకాలిక ఇంధన వైవిధ్య వ్యూహాలపై తీసుకునే విధానపరమైన నిర్ణయాలను నిర్దేశిస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
