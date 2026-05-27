'అవన్నీ తప్పుడు, ఏకపక్ష కథనాలు'- ఆరేళ్ల జైలు శిక్ష పడిందన్న వార్తలపై బైజూస్ రవీంద్రన్
బైజూస్ వ్యవస్థాపకుడు రవీంద్రన్కు సింగపూర్ కోర్టు ఆరు నెలల జైలు విధించిందని వార్తలు- వీటిని ఖండించిన రవీంద్రన్- ఇవి తప్పుడు, ఏకపక్ష కథనాలని ప్రకటనలో వెల్లడి
Published : May 27, 2026 at 12:25 PM IST
Byjus Founder Raveendran To Jail : కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో సింగపూర్ న్యాయస్థానం తనకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష విధించిందని వచ్చిన వార్తలపై ఎడ్యూటెక్ సంస్థ బైజూస్ వ్యవస్థాపకుడు రవీంద్రన్ స్పందించారు. తనపై వచ్చిన వార్తలను తప్పుదోవ పట్టించేవిగా అభివర్ణించారు. అవన్నీ తప్పుడు, ఏకపక్ష కథనాలని మండిపడ్డారు. సమస్య పరిష్కార ప్రక్రియ జరుగుతుండగా ప్రజల్లో తప్పుడు కథనాన్ని సృష్టించడానికి సింగపూర్ కోర్టు ఉత్తర్వును వాడుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. గ్లాస్ ట్రస్ట్, క్యూఐఏతో సహా రుణదాతలు, అలాగే ఇతర భాగస్వాములు, వ్యవస్థాపకులు, ఇతర పార్టీలతో చర్చలు జరుపుతున్నామని తెలిపారు. సూత్రప్రాయంగా ఒక పరిష్కారానికి అంగీకారానికి వచ్చామని, కొన్ని పార్టీల మధ్య ఉన్న కొన్ని చిన్న సమస్యలు మాత్రమే పరిష్కారం కావాల్సి ఉందన్నారు. ఆ సమస్యలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనను రవీంద్రన్ విడుదల చేశారు.
"ప్రధాన పక్షాలన్నీ రాజీ చర్చలను దాదాపుగా ముగించిన తరుణంలో, నా గురించి తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా సింగపూర్ న్యాయస్థానం నాకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష విధించిందని కథనాలు రాయడం పట్ల నేను నిరాశ చెందాను. రాజీ చర్చలలో భాగంగా నా వైపు నుంచి గానీ లేదా ఇతర వ్యవస్థాపకుల వైపు నుంచి గానీ ఎటువంటి తప్పు జరగలేదు. అందుకే ఈ సున్నితమైన దశలో అందుకు విరుద్ధమైన కథనాన్ని సృష్టించడానికి నాకు జైలు శిక్ష పడిందని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా చాలా దురదృష్టకరం. అన్ని పక్షాలు సమగ్ర రాజీ కోసం కృషి చేస్తున్నందువల్లే, ఇటీవలి నెలల్లో నేను అనేక కోర్టు విచారణలను వ్యతిరేకించడం లేదు. నేను ఘర్షణకు బదులుగా పరిష్కారాన్ని ఎంచుకున్నాను. ఈ నేపథ్యంలో రాజీ ప్రక్రియలోని ఈ సున్నితమైన దశలో ఈ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలన్న క్యూఐఏ నిర్ణయం అనవసరమైన ఒత్తిడి వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. ఈ కేసులో నిర్మాణాత్మక పరిష్కారానికి మద్దతు ఇవ్వడమే నా తొలి ప్రాధాన్యం" అని రవీంద్రన్ పేర్కొన్నారు.
ఆ సొంతంగా వాడుకోలేదు : రవీంద్రన్
తాను సద్భావనతో బైజూస్, దాని ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, భాగస్వాముల ఉత్తమ ప్రయోజనాల కోసమే వ్యవహరించానని రవీంద్రన్ తెలిపారు. వివాదాస్పద నిధులను తాను గానీ, సంస్థ వ్యవస్థాపకులు గానీ వ్యక్తిగతంగా వాడుకోలేదని వెల్లడించారు. ఆ నిధులను చట్టబద్ధమైన వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసమే ఉపయోగించామని స్పష్టం చేశారు. ఈ రోజు కూడా సమస్య నిర్మాణాత్మక పరిష్కారానికి మద్దతు ఇవ్వడం, కొనసాగుతున్న పరిష్కార ప్రక్రియను ప్రభావితం చేసే ఎలాంటి విషయాన్నీ చెప్పకుండా ఉండటమే తన ప్రాధాన్యమని పేర్కొన్నారు. అయితే ఒక తప్పుడు, ఏకపక్ష కథనాన్ని తాను వ్యతిరేకించకుండా ఉండలేనన్నారు. తనపై తప్పుగా చిత్రికరించే కథనాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానని చెప్పారు. సింగపూర్ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వు తాను తప్పు చేసినట్లు నిర్ధారణ కాదని చెప్పారు. తనకు ఆ తీర్పును అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని అన్నారు.
"ఈ రోజు సింగపూర్ కోర్టు ఇచ్చింది కేవలం కొనసాగుతున్న విచారణలో పత్రాల వెల్లడికి సంబంధించిన ఒక ప్రక్రియాపరమైన కోర్టు ధిక్కరణ ఉత్తర్వు. అంతేగానీ ఇది మోసానికి సంబంధించినది కాదు. నేను తప్పు చేశానని నిర్ధారించినది కాదు. జూన్ 15న హాజరు కావాలని సింగపూర్ కోర్టు నాకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నాకు ఆ తీర్పును అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. " అని ఓ ప్రకటనలో బైజూస్ రవీంద్రన్ రిలీజ్ చేశారు.
రవీంద్రన్కు జైలుశిక్ష అంటూ జాతీయ మీడియాలో కథనాలు
బైజూస్ వ్యవస్థాపకుడు రవీంద్రన్కు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష పడినట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో సింగపూర్ న్యాయస్థానం ఈ శిక్ష ఆయనకు విధించినట్లు పేర్కొన్నాయి. కోర్టు ఇచ్చిన పలు ఉత్తర్వులను రవీంద్రన్ ఉల్లంఘించినందుకు రవీంద్రన్కు 70,500 డాలర్ల జరిమానా పడినట్లు వెల్లడించాయి. అంతేకాకుండా, బీయార్ ఇన్వెస్ట్కో కంపెనీలో రవీంద్రన్ చట్టపరమైన యాజమాన్యాన్ని నిరూపించే పత్రాలను సమర్పించాలని సింగపూర్ కోర్టు రవీంద్రన్ను ఆదేశించినట్లు స్పష్టం చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో బైజూస్ రవీంద్రన్ తనపై వచ్చిన కథనాలపై స్పందించారు.
