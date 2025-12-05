ETV Bharat / business

ఎలాన్ మస్క్​కు భారీ షాక్- ఎక్స్​కు రూ.12,570 కోట్లు ఫైన్- ఎందుకో తెలుసా?

టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కు ఎదురుదెబ్బ- ఆయనకు చెందిన ఎక్స్ కు ఈయూ భారీ ఫైన్

European Union Fine Elon Musk
European Union Fine Elon Musk (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 8:20 PM IST

European Union Fine Elon Musk : దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్త, టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌కు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆయనకు చెందిన సోషల్ మీడియా సంస్థ ఎక్స్​కు యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) భారీ జరిమానా విధించింది. ఈయూ ఆన్ లైన్ కంటెంట్ నియమాలను ఉల్లంఘించినందుకు ఎక్స్​కు 120 మిలియన్ యూరోలు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.12,570 కోట్లు) ఫైన్ వేసింది. డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ (డీఎస్ఏ) కింద ఎక్స్​కు ఈ ఫైన్​ను ఈయూ విధించింది. ఈ చట్టం కింద పడిన తొలి జరిమానా ఇదే కావడం గమనార్హం.

ఈయూ ఏమందంటే?
చట్టవిరుద్ధమైన, హానికరమైన కంటెంట్​పై ఆన్‌ లైన్ ప్లాట్​ఫారమ్‌లు తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన డిజిటల్ సర్పీసెస్ యాక్ట్ సూచిస్తోంది. అయితే డీఎస్ఏ నియమాలను ఎక్స్ ఉల్లంఘించినట్లు తేలడంతో, రెండేళ్ల దర్యాప్తు అనంతరం యూరోపియన్ కమిషన్ శుక్రవారం మస్క్​కు చెందిన సంస్థకు జరిమానాను విధించింది. ఇదే విషయంపై ఈయూ టెక్ చీఫ్ హెన్నా విర్క్కునెన్ స్పందించారు. ఉల్లంఘనల స్వభావం, ప్రభావితమైన ఈయూ వినియోగదారుల సంఖ్య ఆధారంగా జరిమానాను విధించామని తెలిపారు.

"మేము అత్యధిక జరిమానాలు విధించడానికి లేము. మా డిజిటల్ చట్టం అమలును నిర్ధారించుకోవడానికి ఉన్నాము. మా డీఎస్ఏ నియమాలను పాటిస్తే జరిమానా పడదు. డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్​ను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫారమ్స్ పాటించాల్సిందే. అది చాలా సులభమైన విషయం. డీఎస్ఏకి సెన్సార్‌ షిప్​తో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. " అని ఈయూ టెక్ చీఫ్ హెన్నా విర్క్కునెన్ స్పష్టం చేశారు.

చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్, తప్పుడు సమాచారాన్ని నియంత్రించడానికి ఉద్దేశించిన కీలక చట్టాన్ని ఈయూ కొన్నాళ్ల క్రితం తీసుకొచ్చింది. అదే డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ (డీఎస్ఏ). దాన్నే బ్లాక్ సోషల్ మీడియా చట్టం అని కూడా అంటారు. యూరోపియన్ వినియోగదారుల గోప్యత, వారి సైట్‌లలో హానికరమైన, చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్​ను నిలువరించడానికి సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫామ్​లు బాధ్యత వహించాలని ఆ యాక్ట్​లో ఉంది. దీన్ని ఉల్లంఘించినందుకే ఎలాన్ మస్క్​కు చెందిన ఎక్స్​కు ఈయూ తాజాగా 120 మిలియన్ యూరోల జరిమానా విధించింది. అయితే ఈ నిర్ణయంపై అమెరికా ఎలా స్పందిస్తుందో వేచి చూడాలి. ఎందుకంటే గతంలో డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్​ను ట్రంప్ పరిపాలనా యంత్రాంగం తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. అంతేకాకుండా ఒక అడుగు ముందుకేసి విమర్శలు సైతం గుప్పించింది.

27 దేశాల కూటమికి చెందిన డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ కింద రెండు సంవత్సరాల క్రితం అంటే 2023లో ఎక్స్​పై దర్యాప్తు చేపట్టింది. డీఎస్ఏ చట్టంను అనుసరించి ఎక్స్‌ మూడు వేర్వేరు ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినందున జరిమానా విధించినట్లు యూరోపియన్‌ కమిషన్‌ వెల్లడించింది. ఎక్స్‌ నీలి రంగు చెక్‌ మార్కులు, వాటి మోసపూరిత డిజైన్‌ కారణంగా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని పేర్కొంది. ఇది వినియోగదారులను మోసగించేందుకు, గందరగోళానికి గురి చేసిందని స్పష్టం చేసింది. ఎక్స్‌ ప్రకటన డేటా బేస్‌ అవసరాలను కూడా తీర్చలేకపోయిందని, పరిశోధకుల పబ్లిక్‌ డేటాను యాక్సెస్‌ చేసేందుకు వీలు కల్పించిందని ఆరోపించింది. డిజిటల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ వినియోగదారులను రక్షిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

ఆస్ట్రేలియా సైతం మస్క్​కు షాక్
ఎలాన్ మస్క్​కు చెందిన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ ఫారమ్ ఎక్స్​కు కొన్నాళ్ల క్రితం ఆస్ట్రేలియన్ రెగ్యులేటర్ భారీ ఫైన్ విధించింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చిన్నారుల లైంగిక వేధింపుల నిరోధానికి ఎక్స్ సహకరించడం లేదని ఆస్ట్రేలియన్ రెగ్యులేటర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సదరు సామాజిక మాధ్యమానికి 6,10,500 ఆస్ట్రేలియా డాలర్లు (భారతీయ కరెన్సీలో దాదాపు రూ.3.21 కోట్లు) జరిమానా విధించింది.

EUROPEAN UNION FINE ELON MUSK

