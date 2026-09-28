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బ్యాంకుల సమ్మె వాయిదా - యథావిధిగా కార్యకలాపాలు

ఆదివారం రాత్రి ఇండియన్‌ బ్యాంకుల అసోసియేషన్‌ (ఐబీఏ), యునైటెడ్‌ ఫోరం ఆఫ్‌ బ్యాంక్‌ యూనియన్స్‌ (యూఎఫ్‌బీయూ) మధ్య జరిగిన చర్చలు ఫలించాయి. దీంతో సమ్మెను వాయిదా వేసుకుంటున్నట్లు యూఎఫ్‌బీయూ ప్రకటించింది.

Business Bank Strike Deferred After Meeting Between Association And Unions
బ్యాంకుల సమ్మె వాయిదా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 8:15 AM IST

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Bank Strike Deferred After Meeting Between Association And Unions: బ్యాంకుల 3 రోజుల సమ్మె వాయిదా పడింది. దీంతో సోమవారం నుంచి యథావిధిగా బ్యాంకులు పని చేయనున్నాయి. ఆదివారం రాత్రి ఇండియన్‌ బ్యాంకుల అసోసియేషన్‌ (ఐబీఏ), యునైటెడ్‌ ఫోరం ఆఫ్‌ బ్యాంక్‌ యూనియన్స్‌ (యూఎఫ్‌బీయూ) మధ్య జరిగిన చర్చలు ఫలించాయి. దీంతో సమ్మెను వాయిదా వేసుకుంటున్నట్లు యూఎఫ్‌బీయూ ప్రకటించింది.

వారి మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం 5 రోజుల పని దినాలపై రెండు సంఘాలతో కూడిన అత్యున్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసి అందరి అభిప్రాయాలను తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఇది వినియోగదారుల అభిప్రాయాలనూ పరిగణనలోకి తీసుకోనుంది. స్కేల్‌-4, ఆపై అధికారులకు సంబంధించి పీఎల్‌ఐ పథకంలో మార్పులపై ప్రతిపాదనలు రూపొందించి ప్రభుత్వానికి పంపేందుకు ఐబీఏతో చర్చలు జరగనున్నాయి. మిగిలిన అంశాలపైనా సాధ్యమైనంత త్వరగా చర్చలు జరుగుతాయి.

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