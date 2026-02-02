పెట్టుబడులు, వృద్ధి లక్ష్యంగా బడ్జెట్- అధిక ఉపాధి కల్పించే రంగాలపై దృష్టి: నిర్మలా సీతారామన్
నిలకడైన వృద్ధి కీలకం- అందుకే బడ్జెట్లో పెట్టుబడులకు ప్రథమ ప్రాధాన్యం- కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడి
Published : February 2, 2026 at 3:57 PM IST
FM About Budget 2026 : 2026 కేంద్ర బడ్జెట్ను పెట్టుబడులు, వృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రవేశపెట్టామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. నిలకడైన వృద్ధి సాధించడానికి బడ్జెట్లో పెట్టుబడులకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిమన్నారు. ముఖ్యంగా ఉపాధి కల్పన ఎక్కువగా ఉండే రంగాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు.
ఇక బంగారం ధరల్లో తీవ్ర ఒడుదొడుకులు రావడంపై ఆమె తనదైన రీతిలో స్పందించారు. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఉన్న అనిశ్చితి కారణంగానే పసిడి ధరల్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు. ఏ ఒక్క నిర్దిష్ట కరెన్సీపై కూడా పెట్టుబడిదారులకు పూర్తి నమ్మకం లేదని ఇది స్పష్టం చేస్తోందన్నారు.
ట్రేడింగ్పై నియంత్రణ
ఊహాజనిత ట్రేడింగ్పై నియంత్రణే తమ ప్రాధాన్యత అని నిర్మలమ్మ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా డెరివేటివ్ ట్రేడింగ్లో ప్రజలు విచక్షణారహితంగా ఊహాజనిత లావాదేవీలు జరిపి నష్టపోకుండా నిరోధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. అందుకే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ (F&O)పై సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ (ఎస్టీటీ) పెంచామని పేర్కొన్నారు.
పెట్టుబడుల ఉపసంహకరణ
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ, ఆస్తులను నగదుగా మార్చుకునే (అసెట్ మోనటైజేషన్) ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతోందని నిర్మలమ్మ తెలిపారు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల 'పబ్లిక్ ఫ్లోటింగ్'ను మరింత పెంచుతుందని ఆమె అన్నారు. మార్చి 9న ప్రారంభం కానున్న రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్ట్సీ కోడ్ (ఐబీసీ) సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.