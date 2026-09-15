నగల్లో బంగారం శాతం ఎలా తెలుస్తుంది? - ఈ నంబర్తో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు!
బంగారం స్వచ్ఛతను వర్గీకరించిన BIS - ప్రతి నగకూ ప్రత్యేకంగా నంబర్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 2:50 PM IST
How to Check Gold Quality at Home : బంగారంతో తయారైన నగల స్వచ్ఛతను తెలుసుకొనేందుకు 'హాల్మార్క్' విధానాన్ని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) రూపొందించింది. దీని ఆధారంగా నగపై ముద్రించిన మూడు అంశాల్ని పరిశీలిస్తే మొదటిది - BIS స్టాండర్డ్ మార్క్, రెండోది స్వచ్ఛత గ్రేడ్ కాగా మూడోది HUID నంబర్. ప్రభుత్వం నగలపై ఈ హాల్మార్కింగ్ను 2021 సంవత్సరం నుంచి అమలు చేస్తోంది
ఇటీవల చెన్నైలోని ఓ నగల దుకాణంలో తనిఖీలు చేపట్టిన బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) అధికారులు హాల్మార్క్ లేని 804 గ్రాముల నగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హాల్మార్కింగ్ లేకుండా నగలు విక్రయించకూడదని ప్రభుత్వ నిబంధనలున్నాయి. అయినప్పటికీ తనిఖీల్లో పట్టుబడడంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
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BIS స్టాండర్డ్ లోగో
ఆభరణం తయారీలో వాడిన బంగారాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ, ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా తనిఖీ చేశామని వెల్లడించేదే త్రిభుజాకారంలో ఉండే గుర్తు. నగలు కొనుగోలు చేయడానికి ముందు నగపై ఈ గుర్తును ముద్రించారో లేదో పరిశీలించాలి.
క్యారట్లలో స్వచ్ఛత
24 క్యారట్ల బంగారాన్ని ప్యూర్ గోల్డ్ (వంద శాతం)గా భావిస్తారు. అందుకే బంగారంపై ముద్రించిన క్యారెట్స్ సంఖ్యను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. వాస్తవానికి ప్యూర్ గోల్డ్తో నగల తయారీ సాధ్యం కాకపోవడంతో అందులో కొంత వెండి, రాగి, జింక్ వంటి ఇతర లోహాల్ని కలుపుతారు. కానీ, నగల్లో అసలు బంగారం ఎంత? ఇతర లోహాలు ఎంత మొత్తంలో కలిపారు? అనే వివరాలు క్యారెట్ల ఆధారంగా తెలుసుకోవచ్చు. బంగారం స్వచ్ఛతను BIS 14k, 18k, 20k, 22k, 23k, 24k అని ఆరు రకాలుగా వర్గీకరించింది. ఈ గుర్తులు స్వచ్ఛతను వెల్లడిస్తాయి. సాధారణ ఆభరణాల తయారీలో 22K916 (91.6% స్వచ్ఛమైన బంగారం) ఉపయోగిస్తారు. 18K750 (75% స్వచ్ఛమైన బంగారం, మిగిలిన 25శాతం ఇతర లోహాలు) వజ్రాభరణాలకు వినియోగిస్తారు. 14K585 అంటే ఇందులో 58.5 శాతం మాత్రమే బంగారం ఉంటుందని, మిగతాది ఇతర లోహాలున్నాయని అర్థం.
HUID నంబర్ కీలకం
ప్రతి వ్యక్తికి ఆధార్ గుర్తింపు నంబర్ ఉన్నట్లుగానే ఆభరణాలకు సైతం HUID (హాల్మార్క్ యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్) నంబర్ కేటాయిస్తారు. దీంతో నంబర్ ఉన్న నగలు, ఆభరణాలను మాత్రమే విక్రయించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కోడ్ సాయంతో కొనుగోలు చేసే బంగారం స్వచ్ఛమైందో, కాదో స్వయంగా 'BIS Care' యాప్లో తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. యాప్ ఓపెన్ కాగానే ‘Verify HUID ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఆభరణం మీద ఉన్న HUID నంబర్ని అందులో నమోదు చేయాలి. తద్వారా నగకు సంబంధించిన హాల్మార్కింగ్ వివరాలన్నీ కనిపిస్తాయి.
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