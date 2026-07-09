యూపీఐ పేమెంట్లలో బయోమెట్రిక్ జోరు- జూన్లో రూ.61 కోట్ల లావాదేవీలు- పిన్ అవసరం లేకుండానే ఈజీగా చెల్లింపులు
బయోమెట్రిక్ యూపీఐ చెల్లింపులకు విశేష ఆదరణ- యూపీఐలో ఫింగర్ప్రింట్- ఫేస్ అథెంటికేషన్ వినియోగం- జూన్ నెలలోనే రూ. 25,416 కోట్ల విలువైన బయోమెట్రిక్ బేస్డ్ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ నమోదు
Published : July 9, 2026 at 8:13 PM IST
Biometric Authentication UPI Transactions : భారతదేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల వినియోగం మరింత వేగంగా విస్తరిస్తోంది. స్మార్ట్ఫోన్లోని ఫింగర్ప్రింట్ (వేలిముద్ర) లేదా ఫేస్ రికగ్నిషన్ ద్వారా జరిగే ఆన్ - డివైజ్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఆధారిత యూపీఐ లావాదేవీలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ ఏడాది జూన్ నెలలోనే ఇలా బయోమెట్రిక్ బేస్డ్ యూపీఐ పేమెంట్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 61.1 కోట్ల మార్కును దాటాయి. ఈ లావాదేవీల మొత్తం విలువ రూ. 25,416 కోట్లుగా నమోదైనట్లు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) వెల్లడించింది. దేశంలో బయోమెట్రిక్ ఆధారిత డిజిటల్ చెల్లింపులపై వినియోగదారుల విశ్వాసం వేగంగా పెరుగుతున్నట్లు ఈ గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ద్వారా యూపీఐ చెల్లింపుల్ని పూర్తి చేసేందుకు వినియోగదారులు ఇకపై ప్రతిసారీ యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. స్మార్ట్ఫోన్లోని వేలిముద్ర (ఫింగర్ప్రింట్) లేదా ఫేస్ అన్లాక్ను ఉపయోగించే కేవలం సెకన్ల వ్యవధిలోనే పేమెంట్ పూర్తి చేయొచ్చు. దీంతో చెల్లింపులు మరింత వేగంగా, సురక్షితంగా పూర్తవడంతో పాటుగా ట్రాన్సాక్షన్స్ సక్సెస్ రేటు కూడా మెరుగుపడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది వాడటం ద్వారా కస్టమర్లు భవిష్యత్తులో చేసే యూపీఐ పేమెంట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా యూపీఐ పిన్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన లేదా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం తగ్గుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇది ఈ బయోమెట్రిక్ యూపీఐ పేమెంట్స్ ఫీచర్ వ్యక్తుల మధ్య జరిగేటువంటి పర్సన్ టు పర్సన్ (P2P) చెల్లింపులకు మాత్రమే కాకుండా, వ్యాపారులకు చేసే పర్సన్ టు మర్చంట్ (P2M) పేమెంట్లకు కూడా అందుబాటులో ఉంది. రోజువారీగా కొనుగోళ్లు, షాపింగ్, చిన్న మొత్తాల చెల్లింపులు, వ్యాపార లావాదేవీల్లో కస్టమర్లు ఈ విధానాన్ని ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారని ఎన్పీసీఐ తెలిపింది. మరో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే- రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ ఆన్ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్లకు కూడా ఇదే బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ సదుపాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో యూపీఐ పిన్ నమోదు చేయకుండానే ఫింగర్ప్రింట్ లేదా ఫేస్ రికగ్నిషన్ ద్వారా క్రెడిట్ కార్డు చెల్లింపుల్ని కూడా సులభంగానే పూర్తి చేయొచ్చు. సేవింగ్స్ అకౌంట్ నుంచి యూపీఐ చెల్లింపులు చేసేంత వేగంగా ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా కూడా పేమెంట్స్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది.
భవిష్యత్తుల్లో ఈ బయోమెట్రిక్ పేమెంట్స్దే కీలక పాత్ర
ఈ సందర్భంగా NPCI గ్రోత్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సోహిని రాజోలా మాట్లాడుతూ- జూన్ నెలలో 60 కోట్లకుపైగా బయోమెట్రిక్ యూపీఐ లావాదేవీలు నమోదవడం వినియోగదారులు వేగవంతమైన, సురక్షితమైన, సరళమైన చెల్లింపు విధానాల్ని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుందన్నారు. ఇప్పటికే ఎన్నో బ్యాంకులు, యూపీఐ పేమెంట్ యాప్స్ ఈ సదుపాయాన్ని అందిస్తున్నాయని అన్నారు. సమీప భవిష్యత్తులో మరికొంత మంది కస్టమర్లు దీనిని ఉపయోగిస్తారని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు, ఇతర ఫిన్టెక్ సంస్థలు, యూపీఐ యాప్స్ ఈ ఫీచర్ను వేగంగా అమలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్- భారత డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనుంది. యూపీఐని మరింత సురక్షితమైన, వేగవంతమైన, ఎలాంటి అంతరాయాలు లేని పేమెంట్ ప్లాట్ఫాంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఈ సాంకేతికత కీలకంగా మారుతుందని ఎన్పీసీఐ పేర్కొంది.
NPCI అంటే ఏంటి?
భారత దేశంలోని రిటైల్ పేమెంట్స్, సెటిల్మెంట్ వ్యవస్థల్ని నిర్వహించే ప్రధాన సంస్థనే ఈ నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI). దీనిని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI), ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (IBA) కలిసి ఏర్పాటు చేశాయి. ఇది ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా పనిచేస్తోంది. సాంకేతికత ఆధారంగా దేశవ్యాప్తంగా వేగవంతమైన, సురక్షితమైన, సమర్థవంతమైన డిజిటల్ చెల్లింపుల మౌలిక సదుపాయాల్ని వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ప్రస్తుతం యూపీఐతో పాటు రూపే, ఐఎంపీఎస్, NACH, AePS, NETC (FASTag), e-RUPI, BHIM వంటి సేవలు భారత్లో డిజిటల్ చెల్లింపుల విప్లవానికి బలమైన పునాది వేశాయి. ఇంకా NPCI ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్స్ లిమిటెడ్ (NIPL), NPCI భారత్ బిల్పే లిమిటెడ్ (NBBL), NPCI BHIM సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (NBSL) అనే 3 పూర్తి అనుబంధ సంస్థల ద్వారా దేశీయ, అంతర్జాతీయ చెల్లింపుల వ్యవస్థల్ని ఎన్పీసీఐ మరింత వేగంగా విస్తరిస్తోంది.
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