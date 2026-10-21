బ్లడ్ క్యాన్సర్ చికిత్సలో ముందడుగు- భారత్ బయోటెక్ అనుబంధ సంస్థతో వీజెన్ బయో భాగస్వామ్యం!
ప్రముఖ వ్యాక్సిన్ తయారీ సంస్థ భారత్ బయోటెక్ సబ్సిడరీ న్యూసిలియన్ థెరప్యూటిక్స్, హైదరాబాద్కు చెందిన వీజెన్ బయోతో ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. బ్లడ్ క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఇది కీలక పరిణామంగా మారనుంది.
Published : October 21, 2026 at 6:57 PM IST
Bharat Biotech Cancer Treatment : బ్లడ్ క్యాన్సర్ చికిత్సలో కొత్త తరహా కణ చికిత్సను అభివృద్ధి చేసేందుకు హైదరాబాద్కు చెందిన రెండు సంస్థలు చేతులు కలిపాయి. హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ప్రముఖ వ్యాక్సిన్ తయారీ సంస్థ భారత్ బయోటెక్ సబ్సిడరీ న్యూసిలియన్ థెరప్యూటిక్స్- ప్రిసిషన్ ఆంకాలజీ రంగంలో పనిచేస్తున్న వీజెన్ బయోతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యాధునిక సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసే లక్ష్యంతో రెండు సంస్థలు అక్టోబర్ 21న ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. మల్టిపుల్ మైలోమా అనే బ్లడ్ క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం అభివృద్ధి చేస్తున్న VL- 2511 అనే CAR- T థెరపీని తయారు చేయడం, క్లినికల్ పరీక్షలు, భవిష్యత్తులో కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్లడమే ఈ ఒప్పందం ప్రధాన ఉద్దేశంగా ఉంది.
ఈ థెరపీ కింద భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి సారిగా ఫేజ్ 1/2 క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించనున్నారు. ఇక్కడ ఫేజ్ 1/2 క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాకుండా మొదటి దశ, రెండో దశ ప్రయోగాల్ని ఒకేసారి నిర్వహించే అత్యాధునిక క్లినికల్ ట్రయల్ పద్ధతి అని చెప్పొచ్చు. ఈ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ద్వారా ఈ చికిత్సా విధానాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, 2028 నాటికి మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అయితే ఇందుకు అవసరమైన క్లినికల్ పరీక్షలు, నియంత్రణ సంస్థల అనుమతులు పూర్తి కావాల్సి ఉంటుంది.
CAR- T థెరపీ అంటే?
సాధారణంగా క్యాన్సర్ చికిత్సలో మందులు, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ వంటి పద్ధతులు ఉపయోగిస్తారు. కానీ CAR-T కింద రోగి శరీరంలోని రోగనిరోధక కణాలనే, క్యాన్సర్ కణాలను గుర్తించి దాడి చేసేలా మార్చి ఉపయోగించే ప్రత్యేక చికిత్సా విధానం. ఈ ప్రాసెస్లో రోగి నుంచి T- సెల్స్ సేకరించి, క్యాన్సర్ కణాల్ని గుర్తించేలా జన్యు మార్పులు చేస్తారు. అనంతరం ఆ కణాల్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో రూపొందించి, తిరిగి రోగి శరీరంలో ప్రవేశపెడతారు. ఈ విధానం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది. వీజెన్ బయో అభివృద్ధి చేస్తున్న VL- 2511 ఒక ఆటోలోగస్ డ్యూయెల్ టార్గెట్ CAR- T థెరపీ. దీంట్లో ఆటోలోగస్ అనేది రోగి నుంచి సేకరించిన కణాల్ని ఉపయోగించడం. డ్యూయెల్ టార్గెట్ అంటే క్యాన్సర్ కణాలపై ఉండే రెండు ప్రత్యేక లక్ష్యాల్ని గుర్తించేలా ఈ చికిత్సను రూపొందించడం. ఇక్కడ క్యాన్సర్ కణాలలోని BCMA, CD19 ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. దీని వల్ల క్యాన్సర్ కణాలు శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థ నుంచి తప్పించుకునే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతాయి.
ఇప్పటికే చైనాలో క్లినికల్ అనుభవాన్ని సంపాదించగా, ప్రస్తుతం అమెరికాలో జరుగుతున్న క్లినికల్ ట్రయల్స్ ద్వారా VL-2511 థెరపీ అత్యుత్తమ ఫలితాలు ఇస్తున్నట్లు ఈ సంస్థలు ప్రకటించాయి. ముఖ్యంగా శరీరంలోని ఇతర అవయవాలకు పాకే ఎక్స్ట్రామెడుల్లరీ క్యాన్సర్ ఉన్న రోగుల్లో ఆశాజనకమైన ఫలితాలు కనిపించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఇంకా ఇది రోగులకు సురక్షితమైనదని, ఈ థెరపీని తక్కువ ఖర్చుతో, భారీ స్థాయిలో తయారు చేసే వీలుండటం వల్ల భారతదేశంలో క్యాన్సర్ రోగులకు ఈ అత్యాధునిక చికిత్సను చాలా తక్కువ ధరకే, సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.
"క్యాన్సర్ బాధితులకు కొత్త ఆశలు చిగురింపజేయడమే మా లక్ష్యం. న్యూసిలియన్ అంతర్జాతీయ స్థాయి తయారీ మౌలిక వసతులు, మా పరిశోధనా సామర్థ్యాలు జతకలవడం వల్ల భారతీయులకు తక్కువ ఖర్చులోనే అడ్వాన్స్డ్ జీన్ థెరపీలు అందనున్నాయి."
-ప్రశాంత్ భవర్, వీజెన్ బయో డైరెక్టర్
న్యూసిలియన్కే తయారీ బాధ్యత
సంస్థల ఒప్పందం ప్రకారం VL - 2511 కు సంబంధించి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బదిలీ చేయడం, తయారీ ప్రక్రియ, క్లినికల్ పరీక్షలకు అవసరమైన ఉత్పత్తిని తయారు చేయడం, భవిష్యత్తులో వాణిజ్య స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయడం వంటి బాధ్యతల్ని న్యూసిలియన్ చేపడుతుంది. ఉత్పత్తి విధానాల్ని మెరుగుపర్చడం, తయారీలో వీలైనంతగా నష్టాల్ని తగ్గించడం, ఒకే నాణ్యతతో ఉత్పత్తుల్ని తయారు చేయడం ద్వారా ఖర్చుల్ని తగ్గించాలని రెండు సంస్థలు భావిస్తున్నాయి. VL- 2511 ను మల్టిపుల్ మైలోమాతో పాటు POEMS సిండ్రోమ్, సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథిమాటోసస్ (SLE) వంటి కొన్ని ఆటోఇమ్యూన్ వ్యాధుల కోసం కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు వీజెన్ బయో తెలిపింది. ఇక్కడ వీజెన్ బయోకు సొంతంగా భారీ తయారీ కేంద్రాన్ని నిర్మించాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. దీంతో పరిశోధన, కొత్త చికిత్సల అభివృద్ధిపై మరింత దృష్టి పెట్టొచ్చు. ఇక న్యూసిలియన్కు మాత్రం CAR- T వంటి అధునాతన కణ ఆధారిత చికిత్సల తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
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