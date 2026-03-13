ETV Bharat / business

భారత్ బయోటెక్​కు 30 ఏళ్లు- ప్రత్యేక లోగో ఆవిష్కరించిన కృష్ణ ఎల్లా

మూడు దశాబ్దాల ప్రయాణాన్ని సూచించేలా ప్రత్యేక వార్షికోత్సవ లోగో ఆవిష్కరణ- ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ ఉద్యోగులు, కార్మికులు భారీగా హాజరు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Bharat Biotech Completes 30 Years : కోవాక్సిన్​ ​తయారు చేసి అనేక మంది ప్రాణాలను కాపాడిన ప్రముఖ ఔషధ తయారీ సంస్థ భారత్​ బయోటెక్​ 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఆ మైలురాయిని గుర్తుచేసుకుంటూ కంపెనీ మూడు దశాబ్దాల ప్రయాణాన్ని సూచించేలా ప్రత్యేక వార్షికోత్సవ లోగోను కంపెనీ ఆవిష్కరించింది. సంస్థ వ్యవస్థాపకులు, ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి సుచిత్ర ఎల్లా లోగోను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ ఉద్యోగులు, కార్మికులు భారీగా హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే సంస్థ ప్రయాణాన్ని వివరిస్తూ భవిష్యత్​లో చేపట్టబోయే కార్యక్రమాలపై క్యాలెండర్​ను విడుదల చేసింది.

30 సంవత్సరాల క్రితం భారతీయ సైన్స్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సవాళ్లను పరిష్కరించగలదనే శక్తిమంతమైన నమ్మకంతో భారత్ బయోటెక్‌ను ప్రారంభించాం. మా బలం ఎల్లప్పుడూ మా శాస్త్రవేత్తలు, మేము తీసుకునే యాజమాన్య సాంకేతికతలు, ఆవిష్కరణలు. మేము అభివృద్ధి చేసిన ప్రతి టీకాలో ఆరోగ్య సంరక్షణ ఒక హక్కని, ఒక ప్రత్యేక గౌరవం కాదని నమ్మే బృందాల కృషి ఉంటుంది.

--డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా, భారత్ బయోటెక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్

"భారత్​ మరొకరిని అనుసరించకుండా సొంతంగా నాయకత్వం వహించాలని మేము నమ్మి మా సొంత మేధో సంపత్తిని, మా స్వంత తయారీ వేదికలను నిర్మించుకున్నాము. ఇంకా అధునాతన సెల్, జన్యు చికిత్సలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మేము అదే లక్ష్యం ద్వారా మార్గనిర్దేశంతో ముందుకు సాగుతున్నాం." అని భారత్ బయోటెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్రా కె ఎల్లా అన్నారు.

జీనోమ్ వ్యాలీ పితామహుడిగా పిలిచే డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా, సుచిత్ర ఎల్లా అధ్వర్యంలో 1996లో భారత్ బయోటెక్​ను స్థాపించారు. భారతదేశంలో ప్రపంచ స్థాయి పరిశోధన ఆధారిత వ్యాక్సిన్‌లను రూపొందించాలనే లక్ష్యంతో దీనిని ప్రారంభించారు. ఈ ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన తొలి పరిశ్రమల్లో ఒకటిగా భారత్​ బయోటెక్​ నిలిచింది. ఈ ప్రాంతాన్ని జీనోమ్ వ్యాలీగా మార్చడంలో ఈ కంపెనీ కీలక పాత్ర పోషించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ బయోటెక్నాలజీ హబ్, ఇప్పుడు ఆసియాలో అతిపెద్ద లైఫ్ సైన్సెస్ క్లస్టర్‌గా మారింది. ప్రపంచంలో సరసమైన, అధిక నాణ్యత గల వ్యాక్సిన్ల సరఫరాదారుగా విశ్వసనీయ ఆవిష్కర్తగా భారత్​ను నిలబెట్టడంలో మూడు దశాబ్దాలుగా భారత్ బయోటెక్ కృషి చేస్తోంది.

ముఖ్యంగా COVID-19 మహమ్మారి సమయంలో భారత్ బయోటెక్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి స్వదేశీ వ్యాక్సిన్​ను అభివృద్ధి చేసింది. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) సహకారంతో ప్రభుత్వ- ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో అభివృద్ధి చేసిన కోవ్యాక్సిన్​ భారత శాస్త్రీయ సామర్థ్యం, స్వావలంబనకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఈ వ్యాక్సిన్ భారత్​తో పాటు అనేక దేశాల్లో అత్యవసర వినియోగ అధికారాన్ని పొందింది. ఫలితంగా ఆధునిక చరిత్రలో అత్యంత సవాలుగా ఉన్న ప్రజారోగ్య సంక్షోభ సమయంలో ఈ అర్థవంతమైన పాత్ర పోషించింది.

భారత్​ బయోటెక్​ ప్రపంచ స్థాయి R&D, బయో-సేఫ్టీ లెవల్ 3 తయారీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ సెల్, జీన్ థెరపీ సౌకర్యాలను నిర్వహిస్తోంది. భారత్ బయోటెక్ ఇప్పటివరకు 415 పేటెంట్ల కోసం దాఖలు చేయగా సుమారు 220 కంటే ఎక్కువ మంజూరయ్యాయి. ఇంకా 125 కంటే ఎక్కువ దేశాల్లో 20 వ్యాక్సిన్‌లు, 4 బయోథెరప్యూటిక్స్​తో బలమైన ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 9 బిలియన్లకు పైగా వ్యాక్సిన్ డోసులను పంపిణీ చేసింది. ఇందులో ఇన్ఫ్లుఎంజా H1N1, రోటవైరస్ (ROTAVAC), జపనీస్ ఎన్సెఫాలిటిస్ (JENVAC®), రేబిస్, చికెన్‌ గున్యా, జికా, కలరా, మలేరియా, ముఖ్యంగా టైఫాయిడ్ కోసం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి టెటనస్- టాక్సాయిడ్ కంజుగేటెడ్ వ్యాక్సిన్ (టైప్‌బార్ TCV®) వ్యాక్సిన్లను రూపొందించారు. ఇంకా TB వ్యాధి నివారణ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా క్షయవ్యాధి వ్యాక్సిన్ కోసం ముందడుగు వేసింది.

ఇండో- అమెరికా ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో స్వదేశీ రోటావైరస్ వ్యాక్సిన్‌ను అభివృద్ధి చేయడం సంస్థ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఇది లక్షలాది మంది పిల్లలను ప్రాణాంతక విరేచనాల వ్యాధి నుంచి రక్షించే లక్ష్యంతో తయారు చేశారు. ఇంకా ప్రజారోగ్య కార్యక్రమాల కోసం ఈ డోస్‌ను కేవలం ఒక డాలర్​కే అందుబాటులో ఉంచుతామని వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా వెల్లడించారు.

భారత్ బయోటెక్​ అనుబంధ సంస్థలు

  • Chiron Behring Vaccines ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రేబీస్ టీకా తయారీ సంస్థలలో ఒకటిగా అవతరించింది.
  • Sapigen Biologix ఇది మలేరియా, కలరా, పోలియో, చికెన్‌ గున్యా, జికా టీకాలపై దృష్టి పెడుతుంది. దాదాపు ఏటా 8 బిలియన్ల డోసుల వరకు టీకాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఒడిశా భువనేశ్వర్‌లో దీని తయారీ కేంద్రం ఉంది.
  • Nucelion ఇది తర్వాతి తరం టీకా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, కణ, జన్యు చికిత్సలను అందిస్తోంది. అలాగే భారీ స్థాయి ఉత్పత్తి రంగాల్లో అత్యాధునిక పరిశోధనలను ముందుకు నడిపిస్తోంది.

