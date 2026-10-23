మలేరియా టీకా రేటు 40 శాతం తగ్గింపు- భారత్ బయోటెక్ కీలక నిర్ణయం
గవి, యూనిసెఫ్లతో కలిసి మలేరియా వ్యాక్సిన్ ధరను భారత్ బయోటెక్ తగ్గించింది. దీంతో మరింత చౌకగా మలేరియా వ్యాక్సిన్ 'మాస్క్వివాక్' లభించనుంది.
Published : October 23, 2026 at 3:54 PM IST
Bharat Biotech Malaria Vaccine : మలేరియా వ్యాక్సిన్ల విషయంలో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ (BBIL) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్లోబల్ వ్యాక్సిన్ అలయన్స్ (గవి ), యూనిసెఫ్లతో కలిసి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి మలేరియా వ్యాక్సిన్ 'మాస్క్వివాక్' (RTS,S/AS01) ధరను గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ వ్యాక్సిన్ను బహుళజాతి ఫార్మా కంపెనీ జీఎస్కే అభివృద్ధి చేయగా, ప్రస్తుతం భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ బ్రాండ్ కింద తయారు చేస్తోంది. గవి, యూనిసెఫ్, భారత్ బయోటెక్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం వల్ల మలేరియా వ్యాక్సిన్ 'మాస్క్వివాక్' ధర 40 శాతం మేర తగ్గనుంది. ఈ వ్యాక్సిన్ ధర తగ్గింపు వల్ల 2027- 2029 మధ్య కాలంలో పిల్లల టీకాల కార్యక్రమాలకు సుమారు 50 మిలియన్ల అమెరికన్ డాలర్లు ఆదా అవుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ నిధుల ద్వారా అదనంగా మరో 10 లక్షల మంది పిల్లలకు పూర్తి నాలుగు డోసుల మలేరియా వ్యాక్సిన్ను అందించడానికి వీలవుతుంది.
2027 ప్రారంభం నుంచి కొత్త ధరలు అమలు!
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ ఫెసిలిటీ ఫర్ ఇమ్యునైజేషన్ (IFFIm) ముందస్తు చెల్లింపు చేయడం వల్ల మలేరియా వ్యాక్సిన్ ధర ఒక డోసు 5.5 యూరోలకు తగ్గింది. ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న ధర కంటే దాదాపు 40 శాతం తక్కువ. మరింత సుస్థిరమైన, పోటీతత్వంతో కూడిన మలేరియా వ్యాక్సిన్ మార్కెట్ను రూపొందించడానికి జరుగుతున్న నిరంతర ప్రయత్నాలను ఈ ధర తగ్గింపు ప్రతిబింబిస్తుంది. అయితే, తగ్గిన మలేరియా వ్యాక్సిన్ ధర 2027 ప్రారంభం నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఐదేళ్ల క్రితం వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి
జీఎస్కే, పాత్ (PATH), ఇతర భాగస్వాములు కలిసి అభివృద్ధి చేసిన 'మాస్క్వివాక్'ను 2021లో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మొట్టమొదటి మలేరియా వ్యాక్సిన్గా సిఫార్సు చేసింది. అప్పటి నుంచి వ్యాక్సిన్ సరఫరాను తక్కువ ఖర్చుతో విస్తరించడానికి, బలోపేతం చేయడానికి, సాంకేతికతను బదిలీ చేయడానికి జీఎన్కే, భారత్ బయోటెక్ సంస్థలు 200 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడిని పెట్టాయి. ఈ పెట్టుబడులు వ్యాక్సిన్ లభ్యతను పెంచడానికి, ప్రజారోగ్యంపై దాని సానుకూల ప్రభావాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఎంతగానో సాయపడుతున్నాయి.
అందుకు మేం ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటాం : డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా
కాగా, మలేరియా వ్యాక్సిన్ ధర తగ్గింపుపై భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా స్పందించారు. "గవి–యూనిసెఫ్ ఒప్పందం మలేరియా వ్యాక్సినేషన్ను మరింతగా సరఫరా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇదొక విస్తృతమైన నిబద్ధత. ఈ ఒప్పందం మరో పది లక్షల మంది పిల్లలను మలేరియా నుంచి రక్షించడంలో సాయపడుతుంది. ప్రపంచ ప్రజారోగ్య భాగస్వాములుగా మేం వ్యాక్సిన్ సరఫరాను పెంచడానికి, ఉత్పాదకతను బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాం. మలేరియా వ్యాక్సిన్లను స్థిరమైన, తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి గణనీయంగా పెట్టుబడి పెట్టాం. ఈ పురోగతిని ప్రజారోగ్యంగా మార్చడమే మా ముందున్న అవకాశం. మలేరియా వ్యాక్సిన్ల ప్రవేశాన్ని వేగవంతం చేయడంలో దేశాలు, ప్రపంచ సంస్థలు ఇప్పుడు కీలక పాత్ర పోషించాల్సి ఉంది. తద్వారా మలేరియా సోకే ప్రమాదంలో ఉన్న ఎక్కువ మంది పిల్లలు, సమాజాలు ప్రయోజనం పొందగలవు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాకారం కావడానికి భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేయడానికి మేం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉన్నాం" అని డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా పేర్కొన్నారు.
మరింత ఎక్కువ మంది చిన్నారులకు మలేరియా వ్యాక్సిన్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి జీఎన్కే, భారత్ బయోటెక్ సంస్థలు పెట్టిన భారీ పెట్టుబడుల ఫలితంగా ఈ కొత్త ఒప్పందం కుదిరిందని జీఎన్కే చీఫ్ గ్లోబల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ హార్మనీ పి. గార్గెస్ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ సంస్థలతో పాటు వివిధ దేశాలపై కూడా ప్రపంచ ఆరోగ్య వనరుల ఒత్తిడి పెరుగుతున్న ప్రస్తుత సమయంలో ఈ భాగస్వామ్యం కుదిరిందన్నారు. మలేరియా బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్న పిల్లల కోసం ప్రపంచ ఆరోగ్య రంగంలో సన్నిహిత సహకారం ఎలా నిజమైన ప్రభావాన్ని చూపగలదనేదానికి గావి– యూనిసెఫ్తో జరిగిన ఈ ఒప్పందమే ఒక నిదర్శనమని చెప్పారు.
అమితాబ్ బచ్చన్ నివాసం, ముంబయి మేయర్ ఆఫీస్కు బాంబు బెదిరింపులు- అప్రమత్తమైన అధికారులు
'పాండి' మంచి మనసు- అనాథ మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు- 'ఫ్రీ'గా అంబులెన్స్ సేవలు