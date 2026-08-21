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'లోన్​ వర్సెస్​ సొంత నిధులు' - కారు కొనడానికి ఏది మంచి ఆప్షన్​!

-కారు కొనడం మధ్యతరగతి ప్రజల కల - బడ్జెట్​కు అనుగుణంగా కారు కొనుగోలు కోసం ప్లానింగ్​ - అయితే ఏ పద్ధతిలో కొనాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Best Way to Buy Cars
Best Way to Buy Cars (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 5:05 PM IST

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Best Way to Buy Cars: సొంతంగా ఒక కారు కొనుక్కొని ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్​తో టూర్​కు వెళ్లాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. అందుకే చిన్నదో, పెద్దదో కారు కొనుక్కుంటుంటారు. ఇక పండగల సీజన్​ వస్తుందంటే ఎక్కువ మంది కొత్త కారు కొనుగోలు చేసేందుకు ముందుకు వస్తుంటారు. కారణం ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్​లు ఉండటంతో పాటు జీరో డౌన్​ పేమెంట్, ఈఎంఐ ఆప్షన్​​ అంటూ రకరకాల ఆఫర్లు కంపెనీలు ప్రకటిస్తాయి. అయితే కారు కొనే విషయంలో అంటే, కొద్దిమంది లోన్​ ద్వారా కారు కొంటే, మరికొద్దిమంది చేతిలో ఉన్న డబ్బు మొత్తం పెట్టి కొంటుంటారు. అసలు ఈ రెండింటిలో ఏది మంచిది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కారు కొనుగోలు కోసం బ్యాంకు రుణాన్ని తీసుకోవాలి అనే దానికి బలం చేకూర్చే అంశం.. చేతిలో ఉండే నగదు లభ్యతను కాపాడుకోవడం అంటున్నారు నిపుణులు. 2026 జులై నాటికి దేశంలో వార్షిక వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణం 4.45 శాతంగా నమోదైందని, ఇలాంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో చేతిలో తగినంత అత్యవసర నిధి ఉండటం చాలా అవసరమంటున్నారు. కారు కొనుగోలు చేయడం కోసం పొదుపు మొత్తాన్ని పూర్తిగా ఖాళీ చేయడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచి నిర్ణయం కాబోదని, వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు, హఠాత్తుగా వచ్చే ఉద్యోగ మార్పులు, లేదా జీవితంలో ఎదురయ్యే ఊహించని ఇతర సవాళ్లకు ఉద్దేశించిన అత్యవసర నిధిని కారు డౌన్‌పేమెంట్‌కు లేదా పూర్తి నగదు చెల్లింపు కోసం వాడకూడదంటున్నారు. కారు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత పొదుపు నిధులు క్షీణించిపోయే ప్రమాదం ఉంటే, తక్కువ వడ్డీతో లభించే రుణాన్ని ఎంచుకోవడమే శ్రేయస్కరం అంటున్నారు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు, ఎక్కువ వడ్డీ రేటుతో బయట రుణాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చేతిలో ఉన్న సొమ్ము రక్షణగా నిలుస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

అప్పు లేకుంటే చాలా?: చాలామంది కారు కొనేందుకు చేతిలో తగినంత సొమ్ము ఉంటే, పూర్తిగా కారుకే ఖర్చు చేస్తుంటారు. కానీ, అప్పు లేకుండా ఉండటమే ఎల్లప్పుడూ సరైన మార్గం కాకపోవచ్చంటున్నారు. కారు కొనుగోలుకు అవసరమైన పూర్తి నగదు ఉంటే, ఆ నగదును కారుకు ఖర్చు చేయకుండా ఇతర సురక్షితమైన పెట్టుబడుల వైపు మళ్లించవచ్చంటున్నారు. బ్యాంకు మీ కారు రుణంపై వసూలు చేసే వడ్డీ రేటుకంటే, మీరు ఆ నగదును ఇతర తక్కువ నష్ట భయం గల పెట్టుబడి మార్గాల్లో లేదా సురక్షితమైన ఆస్తులలో పెట్టుబడిగా పెట్టి పొందే రాబడి ఎక్కువగా ఉంటే, అప్పుడు కొంత భాగాన్ని రుణంగా మార్చుకోవడం ఆర్థికంగా లాభదాయకం అవుతుందంటున్నారు. ఉదాహరణకు, కారు రుణాలపై తక్కువ వడ్డీ ఉండి, ఇతర సురక్షిత పెట్టుబడుల ద్వారా ఎక్కువ రాబడులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పుడు రుణం తీసుకోవడమే ఉత్తమం అని సూచిస్తున్నారు. దీనికి భిన్నంగా బ్యాంకు వడ్డీ రేట్లు చాలా అధికంగా ఉండి, అదనపు భారం పడే పరిస్థితి ఉంటే, చేతిలో ఉన్న నగదు ద్వారా చెల్లింపులు చేయడమే నికర విలువను కాపాడుకునేందుకు సరైన మార్గం అని సూచిస్తున్నారు.

అదనపు ఖర్చులు చూసుకోవాలి: బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు కారు రుణాలపై ప్రకటించే ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లు కేవలం ఒక భాగం మాత్రమే అంటున్నారు నిపుణులు. రుణాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం వ్యయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని, ఈ మొత్తం వ్యయంలో వడ్డీతో పాటు ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజులు, డాక్యుమెంటేషన్‌ ఛార్జీలు, బీమా నిబంధనలు, ముందస్తు చెల్లింపు జరిమానాలు వంటి ఎన్నో హిడెన్​ ఖర్చులు ఉంటాయంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న నియంత్రణ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ప్రతి రుణదాత రిటెయిల్‌ రుణాల కోసం తప్పనిసరిగా కీ ఫ్యాక్ట్స్‌ స్టేట్‌మెంట్‌ (కేఎఫ్‌ఎస్‌)ను అందించాల్సి ఉంటుందని, ఈ పత్రం ద్వారా రుణగ్రహీతలు మొత్తం రుణంపై అయ్యే అసలు ఖర్చును స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. కేవలం నెలవారీ ఈఎంఐ మొత్తాన్ని మాత్రమే చూసి మోసపోకుండా, రుణ కాల పరిమితి ముగిసే సరికి, చేతి నుంచి మొత్తం ఎంత సొమ్ము వెళుతుంది అనేది కేఎఫ్‌ఎస్‌ సాయంతో లెక్కించడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.

అంచనా వేసుకోండి: కారు కొనుగోలుకు సంబంధించి అందరి ఆర్థిక ప్రణాళికలు ఒకే విధంగా ఉండవని, వ్యక్తిగత ఆర్థిక పరిస్థితులు, పొదుపు సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కారు కొన్నాకా కుటుంబ అవసరాలు, ఇతర లక్ష్యాలకు సరిపడా అదనపు నిధులు ఉంటే.. అప్పుడు నగదు రూపంలో పూర్తిగా చెల్లించి, కారును సొంతం చేసుకోవడం మంచి మార్గం అంటున్నారు. ప్రస్తుత అనిశ్చితి మార్కెట్‌లో కేవలం వడ్డీని తప్పించుకోవడమే లక్ష్యం కాకూడదని, మొత్తం ఆర్థిక సౌలభ్యాన్ని కాపాడుకోవడమే ప్రధాన ధ్యేయం కావాలని గుర్తుంచుకోమంటున్నారు. ఆర్థిక స్థితిగతులను బేరీజు వేసుకొని, ఈ రెండింటిలో సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా ప్రశాంతమైన ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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