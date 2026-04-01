ETV Bharat / business

"క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు" తగ్గించుకోవాలా? - ఈ 5 బెస్ట్ టిప్స్ తెలుసుకోవాల్సిందే!

క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నారా? - ఇలా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి! - అలా క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగుపరచుకోండి!

Credit Card
Credit Card (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 10:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Tips to Control Credit Card Spends : నేటి డిజిటల్ యుగంలో రోజువారీ ఆర్థిక కార్యకలాపాల కోసం క్రెడిట్ కార్డుల వినిమోగం బాగా పెరిగింది. నెలవారీ యుటిలిటీ బిల్లుల చెల్లింపు నుంచి ఆన్​లైన్​ షాపింగ్ పేమెంట్ వరకు ఎక్కువ మంది క్రెడిట్ కార్డులనే ఉపయోగిస్తున్నారు. అంతేకాదు, కంపెనీలు అందిస్తున్న రివార్డు పాయింట్లు, ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై చాలా మంది ఒకటికి మించి క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, చేతిలో ఎక్కువ కార్డులు ఉంటే అత్యవసర సమయాల్లో యూజ్ అవుతాయన్న మాట వాస్తవమే కానీ.. వాటిని వినియోగించడంలో చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం, అజాగ్రత్తగా ఉన్నా అప్పుల ఊబిలోకి కూరుకుపోవడం ఖాయమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలోనే క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు కంట్రోల్​లో ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఐదు అంశాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు తగ్గించుకోవడమే కాకుండా క్రెడిట్ స్కోర్​ను మెరుగుపరచుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

1. క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) :

మీ క్రెడిట్‌ కార్డు ఖర్చులు కంట్రోల్​లో ఉన్నాయా? లేదా అని చూపించేదే క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR). అంటే, ఇది క్రెడిట్ కార్డు పరిమితిలో ఎంత శాతం క్రెడిట్ వాడుకున్నారో తెలియజేస్తుంది. క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) పెరిగితే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గిపోతుంది. అలా జరగకూడదంటే క్రెడిట్ యూసేజ్ ఎప్పుడూ లిమిట్​లో ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలని సూచిస్తున్నారు.

2. నెలవారీ ఖర్చులపై లిమిట్ :

క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు పెరగకుండా ఉండాలంటే మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని నెలవారీ ఖర్చులపై లిమిట్ పెట్టుకోవడం. మీ జీతం లేదా ఆదాయం ఆధారంగా ప్రతి నెలా ఎంత ఖర్చు చేస్తే ఆన్​టైమ్​లో తిరిగి చెల్లించగలరో ముందే నిర్ణయించుకోవాలి. ఫలితంగా క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు. అలాగే, వారానికి ఒక్కసారైనా మీ కార్డు ట్రాన్సక్షన్స్​ చెక్ చేస్తుండాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు ఖర్చులు జరగకుండా అన్ని మీ బడ్జెట్​ పరిధిలోనే ఉండేలా చూసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

3. బిల్లు చెల్లింపు :

నెల నెలా డ్యూ డేట్​కు ముందే క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు మొత్తాన్ని పూర్తిగా చెల్లించేలా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడమే కాకుండా జరిమానా రుసుముల నుంచి తప్పించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మినిమం డ్యూ పేమెంట్ ట్రాప్​లో అస్సలు పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఒకవేళ టైమ్​కు బిల్లు చెల్లించకుండా మినిమం డ్యూ పేమెంట్ ట్రాప్​లో పడ్డారంటే మీపై 35శాతానికి పైగా వడ్డీ భారం పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

4. క్రెడిట్ లిమిట్​ :

మీరు క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నట్లయితే మీ క్రెడిట్ లిమిట్​లో గరిష్ఠ పరిమితి దాటకుండా చూసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు 30 శాతం కంటే తక్కువే ఖర్చు చేసేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఉదాహరణకు మీ క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ రూ.1 లక్ష ఉంటే 30వేల రూపాయలలోపే వాడుకుంటే బెటర్. దీని వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోర్ వేగంగా మెరుగుపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

4. ఎక్కువ కార్డులు వద్దు :

ప్రస్తుతం చాలా మంది రివార్డు పాయింట్లు, ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై నాలుగైదు క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతున్నారు. అలా వాడడం వల్ల లాభాల కంటే నష్టాలే ఎక్కువగా ఉండొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వీలైనన్ని తక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు వాడటం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఎక్కువ కార్డులు ఉంటే ఖర్చులు కూడా ఎక్కువగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఒకట్రెండు క్రెడిట్ కార్డులు మాత్రమే ఉంటే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. అలాగే, బిల్ పేమెంట్ కూడా టైమ్​కు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు.

ఇక చివరగా క్రెడిట్ కార్డును బాధ్యతాయుతంగా యూజ్ చేసినప్పుడే ఖర్చులు కంట్రోల్​లో ఉండడంతో పాటు మీ సాధారణ డెబిట్ కార్డు కంటే మెరుగైన ప్రయోజనాలు పొందడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.

TAGGED:

REDUCE CREDIT CARD BILL
CREDIT CARD USAGE TIPS
HOW TO CONTROL CREDIT CARD SPENDS
క్రెడిట్ ​కార్డు బిల్లు
CREDIT CARD DEBT CONTROL TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.