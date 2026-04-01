"క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు" తగ్గించుకోవాలా? - ఈ 5 బెస్ట్ టిప్స్ తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : April 1, 2026 at 10:51 AM IST
Best Tips to Control Credit Card Spends : నేటి డిజిటల్ యుగంలో రోజువారీ ఆర్థిక కార్యకలాపాల కోసం క్రెడిట్ కార్డుల వినిమోగం బాగా పెరిగింది. నెలవారీ యుటిలిటీ బిల్లుల చెల్లింపు నుంచి ఆన్లైన్ షాపింగ్ పేమెంట్ వరకు ఎక్కువ మంది క్రెడిట్ కార్డులనే ఉపయోగిస్తున్నారు. అంతేకాదు, కంపెనీలు అందిస్తున్న రివార్డు పాయింట్లు, ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై చాలా మంది ఒకటికి మించి క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, చేతిలో ఎక్కువ కార్డులు ఉంటే అత్యవసర సమయాల్లో యూజ్ అవుతాయన్న మాట వాస్తవమే కానీ.. వాటిని వినియోగించడంలో చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం, అజాగ్రత్తగా ఉన్నా అప్పుల ఊబిలోకి కూరుకుపోవడం ఖాయమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలోనే క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు కంట్రోల్లో ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఐదు అంశాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు తగ్గించుకోవడమే కాకుండా క్రెడిట్ స్కోర్ను మెరుగుపరచుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
1. క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) :
మీ క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు కంట్రోల్లో ఉన్నాయా? లేదా అని చూపించేదే క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR). అంటే, ఇది క్రెడిట్ కార్డు పరిమితిలో ఎంత శాతం క్రెడిట్ వాడుకున్నారో తెలియజేస్తుంది. క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) పెరిగితే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గిపోతుంది. అలా జరగకూడదంటే క్రెడిట్ యూసేజ్ ఎప్పుడూ లిమిట్లో ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలని సూచిస్తున్నారు.
2. నెలవారీ ఖర్చులపై లిమిట్ :
క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు పెరగకుండా ఉండాలంటే మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని నెలవారీ ఖర్చులపై లిమిట్ పెట్టుకోవడం. మీ జీతం లేదా ఆదాయం ఆధారంగా ప్రతి నెలా ఎంత ఖర్చు చేస్తే ఆన్టైమ్లో తిరిగి చెల్లించగలరో ముందే నిర్ణయించుకోవాలి. ఫలితంగా క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు. అలాగే, వారానికి ఒక్కసారైనా మీ కార్డు ట్రాన్సక్షన్స్ చెక్ చేస్తుండాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అదనపు ఖర్చులు జరగకుండా అన్ని మీ బడ్జెట్ పరిధిలోనే ఉండేలా చూసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
3. బిల్లు చెల్లింపు :
నెల నెలా డ్యూ డేట్కు ముందే క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు మొత్తాన్ని పూర్తిగా చెల్లించేలా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడమే కాకుండా జరిమానా రుసుముల నుంచి తప్పించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మినిమం డ్యూ పేమెంట్ ట్రాప్లో అస్సలు పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఒకవేళ టైమ్కు బిల్లు చెల్లించకుండా మినిమం డ్యూ పేమెంట్ ట్రాప్లో పడ్డారంటే మీపై 35శాతానికి పైగా వడ్డీ భారం పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
4. క్రెడిట్ లిమిట్ :
మీరు క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నట్లయితే మీ క్రెడిట్ లిమిట్లో గరిష్ఠ పరిమితి దాటకుండా చూసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు 30 శాతం కంటే తక్కువే ఖర్చు చేసేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఉదాహరణకు మీ క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ రూ.1 లక్ష ఉంటే 30వేల రూపాయలలోపే వాడుకుంటే బెటర్. దీని వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోర్ వేగంగా మెరుగుపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
4. ఎక్కువ కార్డులు వద్దు :
ప్రస్తుతం చాలా మంది రివార్డు పాయింట్లు, ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై నాలుగైదు క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతున్నారు. అలా వాడడం వల్ల లాభాల కంటే నష్టాలే ఎక్కువగా ఉండొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, వీలైనన్ని తక్కువ క్రెడిట్ కార్డులు వాడటం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఎక్కువ కార్డులు ఉంటే ఖర్చులు కూడా ఎక్కువగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఒకట్రెండు క్రెడిట్ కార్డులు మాత్రమే ఉంటే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. అలాగే, బిల్ పేమెంట్ కూడా టైమ్కు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు.
ఇక చివరగా క్రెడిట్ కార్డును బాధ్యతాయుతంగా యూజ్ చేసినప్పుడే ఖర్చులు కంట్రోల్లో ఉండడంతో పాటు మీ సాధారణ డెబిట్ కార్డు కంటే మెరుగైన ప్రయోజనాలు పొందడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
