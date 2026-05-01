మొదటిసారి "ఇల్లు" కొంటున్నారా? - ఈ 8 విషయాలు తప్పక చెక్ చేసుకోండి!
Published : May 1, 2026 at 10:21 AM IST
House Buying Tips in Telugu : "సొంత ఇల్లు" ప్రతీ ఒక్కరి డ్రీమ్. ఆ కలను సాకారం చేసుకునేందుకు ఉద్యోగం చేసో లేకో వ్యాపారం చేసో ప్రతి రూపాయి కూడబెడుతూ అహర్నిశలూ కష్టపడుతుంటారు. ఇక ప్రస్తుత రోజుల్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఖాళీ జాగా ఉన్నా సరే కన్స్ట్రక్షన్ రిస్క్ ఎవరు పడతారని కట్టిన ఇళ్లనే కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చెల్లిస్తుంటారు. ఒకవేళ సరిపోకపోతే బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకునిమరీ కొనుగోలు చేస్తుంటాం. అందుకే, ప్రాపర్టీ కొనుగోలు సమయంలో అడుగడుగునా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ టైమ్ ఇల్లు కొనుగోలు చేసే వారు కొన్ని విషయాలను తప్పకుండా పరిశీలించాలంటున్నారు. మరి, కొత్త ఇంటిని కొనుగోలు చేసే టైమ్లో గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పక్కా ప్లాన్ :
మీ కలల ఇంటిని కొనుగోలు చేసే ముందు అందుకు కావాల్సిన బడ్జెట్ గురించి ఒక ప్రణాళిక రచించుకోవాలి. ముఖ్యంగా మీ బడ్జెట్ పరిమితిలోపు, మీ స్థోమతకు తగ్గ ఇంటిని తీసుకోవడం బెటర్. ఇల్లు కొనాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు అనవసరపు ఖర్చులను చాలా వరకు తగ్గించుకోవాలి. ఫలితంగా మీరు అనుకున్న బడ్జెట్లోనే ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసేందుకు వీలవుతుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
సరైన ప్లేస్ :
కొత్త ఇల్లు తీసుకునేటప్పుడు అది మన అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉందా అని చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా రోడ్డు సదుపాయం, అన్ని రకాల రవాణా సౌకర్యాలు, పాఠశాలలు, బజారు వంటివి మీ ఇంటికి దగ్గర్లోనే ఉండేలా చూసుకోవాలి. దీని వల్ల భవిష్యత్తులో ఇంటి విలువ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, ఇంటిని కొనుగోలు చేయడానికి ముందు ఫ్యూచర్లో బాగా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాలి. అక్కడ మీ కలల ఇంటిని కొనుగోలు చేయడం లేదా కట్టుకోవడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.
మౌలిక వసతులు :
ఇంటికి విద్యుత్, తాగునీరు వంటి మౌలిక వసతులు కూడా చాలా ముఖ్యం. అవి సరిగ్గా లేనప్పుడు ఎంత డబ్బు పెట్టి మంచి విశాలమైన ఇల్లు కొన్నప్పటికీ అది సౌకర్యంగా ఉండదు. అందుకే, కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు నీటి వసతి, పవర్ బ్యాకప్ సౌకర్యాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇక ప్రస్తుతం చిన్న ఫ్యామిలీ కూడా వారి ఆర్థిక స్థితిని బట్టి తగిన మోటారు వాహనాలను కలిగి ఉంటోంది. కాబట్టి, తగినంత పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా కొన్ని ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లకు పార్కింగ్ సమస్య ఉంటుంది. అందుకే, హౌస్ తీసుకునే ముందు పార్కింగ్ గురించి కచ్చితంగా అడిగి తెలిసుకోవడం మంచిది.
ముందే నిర్ణయించుకోవాలి :
ఇంటిని తీసుకోక ముందే.. కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న ఇంటిని తీసుకోవాలా? లేదా సిద్ధంగా ఉన్న ఇంటిని తీసుకోవాలా? అనేది నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ రెండింటి విషయంలో ఉన్న లాభనష్టాలను ముందే అంచనా వేసుకోవాలి. ఇంకా నిర్మాణం జరుగుతున్న ఇల్లు కొన్నట్లయితే, మనకు నచ్చినట్లుగా డిజైన్ మార్పులు చేసుకోవచ్చు. అదే నిర్మాణం పూర్తి అయిన ఇల్లు తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇంటికి ఉండే అదనపు ఆకర్షణలు, లోటుపాట్లు వెంటనే తెలిసిపోతాయి. దాంతో ఆ ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలా? వద్దా? అనే నిర్ణయం ముందే తీసుకోవడానికి వీలవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీటైన ఇంటికి జీఎస్టీ కూడా ఉండదు. ఇది ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే అంశమని చెబుతున్నారు.
బిల్డర్ల పనితీరు పరిశీలించాలి :
కొత్తగా ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాక, డెవలపర్ విశ్వసనీయతను కూడా పరిశీలించడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ప్రధానంగా వేర్వేరు బిల్డర్లు చేపట్టిన గత ప్రాజెక్టుల పనితీరు పరిశీలించాలి. వాటి నాణ్యత మంచిగుందా? లేదా? అనేది చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే, సదరు బిల్డర్ల వద్ద ఇంతకు ముందు ఇల్లు కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తులను సంప్రదించడం చేయాలి. అప్పుడే మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారని సూచిస్తున్నారు. అన్నింటి ముఖ్యంగా కాస్త ఖర్చు ఎక్కువైనా సరే మార్కెట్లో 'గుడ్విల్' ఉన్న బిల్డర్నే ఎంచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
రెరా అప్రూవల్ :
మీరు కొనుగోలు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్న ప్రాజెక్ట్కు 'రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ' (రెరా) రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి. అందుకే, మీరు కొనాలనుకుంటున్న హోమ్ లేదా ఫ్లాట్కు రెరా అప్రూవల్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. నిర్మాణ అడ్వర్టయిజ్మెంట్లలో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ నంబర్ ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి. రెరా తన వెబ్సైట్లో చాలా సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కనుక డెవలపర్కు సంబంధించిన సమాచారం, ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్తో సహా ముఖ్యమైన డీటెయిల్స్ మీరు యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అందులో రిజిష్టర్ అయిన డెవలపర్లు ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి నిర్మాణ పురోగతిని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లను అప్లోడ్ చేయనట్లయితే డెవలపర్లకు పెనాల్టీ తప్పదు. దీనివల్ల పారదర్శకతతో పాటు, కొనుగోలుదారులకు భద్రత లభిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
అదనపు ఖర్చులు :
ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ విలువ మాత్రమే కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు, స్టాంప్ డ్యూటీ వంటివి పే చేయాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు అనేవి ఆయా ప్రదేశాలను అనుసరించి ఛేంజ్ అవుతుంటాయి. మీరు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న లొకేషన్ ఆధారంగా ఎంత చెల్లించాలో ముందే తెలుసుకోవాలి. ఆస్తి కొనుగోలు విషయంలో నిపుణుల సూచనలు పాటించడం చాలా ఉత్తమం. ఇది చాలా నష్టాలు, అవాంతరాలను నివారించడానికి, సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని గమనించాలి.
సేల్ డీడ్ :
మీరు కొనుగోలు చేసిన ఆస్తికి ముఖ్యమైన ఆధారం "సేల్ డీడ్". ఇది ఆస్తి యాజమాన్య బదిలీని స్పష్టంగా పేర్కొంటూ విక్రేత ద్వారా కొనుగోలుదారుడికి మారుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక కొనుగోలుదారుడు ఆస్తికి చట్టబద్ధమైన యజమాని అవుతారు. ఈ పత్రం సబ్-రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ వద్ద రిజిస్టర్ అవుతుంది. హోమ్లోన్ తీసుకునేటప్పుడు, రీ-సేల్ చేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. కనుక దాన్ని సేఫ్గా భద్రపరచుకోవాలి. ఇంటిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఆర్థికపరమైన అంశాలే కాకుండా, అనేక న్యాయపరమైన అంశాలూ ఉంటాయి. అలాగే, కొనుగోలుకు సంబంధించి రియల్ ఎస్టేట్ రంగ నిపుణుల నుంచి, ఇలాంటి ఆస్తులను కొనుగోలు చేసినవారి నుంచి సలహాలు, సూచనలు పొందడం చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
Note : ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం చేస్తున్న సూచనలు మాత్రమే. వీటిని పాటించాలా లేదా అనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం.
