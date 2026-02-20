హైదరాబాద్లో "ఫ్లాట్" కొంటున్నారా? - ఇవి తెలియకపోతే మీ డబ్బు టైటానిక్ షిప్పే!
Published : February 20, 2026 at 9:40 AM IST
Best Tips for Buying a Flat : ప్రస్తుతం పట్టణాలు, నగరాల్లో అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ ఎక్కువగా నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది సొంతంటి కల సాకారం కోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు వెచ్చించి స్థలం కొని ఇల్లు నిర్మించడం కంటే అపార్ట్మెంట్స్లో ఫ్లాట్స్ కొనుగోలు చేయడం బెటర్గా భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసం బిల్డర్లు చెప్పే మాటలు నమ్మి లక్షలు కుమ్మరిస్తుంటారు. మీరు కూడా హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లో ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులూ తలెత్తకుండా ఉండాలంటే కొన్ని విషయాలు తప్పకుండా పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగ నిపుణులు. లేదంటే, మీ జీవితకాల సంపాదన టైటానిక్ షిప్లా మునిగిపోతుందంటున్నారు. బిల్డర్ల చేతిలో మోసపోవడం గ్యారెంటీ అని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఫ్లాట్ కొనేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పట్టణం లేదా నగరంలో ఫ్లాట్ కొంటున్నట్లయితే ముందుగా మీకు RERA చట్టం గురించి కొంత అవగాహన ఉండాలి. RERA అంటే "Real Estate Regulatory Authority". ఈ చట్టం భూములు, ఫ్లాట్స్ కొనుగోలు, అమ్మకం విషయంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన అధికారాలను కలిగి ఉంటుంది. అవి తెలిసి ఉంటే మీరు ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇక మీరు ఏదైనా ఫ్లాట్ కొంటున్న టైమ్లో ముందుగా మీరు కొంటున్న ఫ్లాట్ RERA Actలో రిజిస్టర్ అయ్యిందా? లేదా? అని చెక్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- RERA Act - 2016 సెక్షన్ 18 ప్రకారం ఎవరైనా బిల్డర్ ఫ్లాట్ కోసం కొంతమొత్తంలో డబ్బులు తీసుకుని చెప్పిన డేట్కి ఫ్లాట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయకపోతే బ్యాంకులో ఆ డబ్బుకు ఎంతైతే వడ్డీ వస్తుందో దాని ప్రకారం లేట్ చేసిన కాలానికి వడ్డీతో సహా మొత్తం డబ్బు బిల్డర్ మీకు పెనాల్టీ కట్టాల్సి ఉంటుంది.
- కొంతమంది బిల్డర్లు ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అందులో జిమ్ ఏరియా, స్విమ్మింగ్ ఫూల్ వంటివి కూడా కట్టిస్తామని చెబుతుంటారు. ఒకవేళ మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే టైమ్కి అవి లేకపోతే దానికి మీకు తిరిగి డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- RERA Actలోని సెక్షన్ 12 ప్రకారం ఎవరైనా బిల్డర్ బ్రౌచర్లో ఒకటి చూపించి రియాలిటీలో మరొకటి ఇస్తే మొత్తం మనీని విత్ ఇంట్రెస్ట్తో కలిపి రిటర్న్ ఇచ్చేయాలి. లేదంటే కాంపెన్సేషన్ పే చేయాలి.
- అంతేకాదు, ఫ్లాట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్న 5 సంవత్సరాల వరకు ఆ బిల్డింగ్ ఏ డ్యామేజ్ జరిగినా కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో బిల్డరే అవన్నీ రిపేర్ చేసి ఇవ్వాలి. దీన్నే "డిఫెక్ట్ లయబిలిటీ రూల్" అని అంటారు.
మీరు కొన్న ఫ్లాట్ రేరాలో రిజిస్టర్ చేయకపోతే?
- ఒకవేళ బిల్డర్ మీరు కొన్న ఆ ఫ్లాట్ RERA Actలో రిజిస్టర్ చేయకపోయినా అతని నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయొచ్చు.
- ముఖ్యంగా రేరాలో రిజిస్టర్ చేయకుండా బిల్డర్లు ఏదైనా ఫ్లాట్ అమ్మితే ఆ ప్రాజెక్ట్ లేదా ఫ్లాట్ మొత్తం విలువలో 10 శాతం అమౌంట్ని పెనాల్టీగా కట్టాల్సి ఉంటుంది.
- ఒకవేళ అలా కట్టనట్టయితే మూడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష ఉంటుంది.
కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వొచ్చు!
- కొంతమంది బిల్డర్లు ఫ్లాట్ ధరలో సగం డబ్బులు కట్టించుకుని ఫ్లాట్ హ్యాండ్ ఓవర్ టైమ్కు ఫోన్ స్విచ్ఛాప్ చేయడం, అందుబాటులో లేకుండా పోవడం చేస్తుంటారు. అలాంటి టైమ్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు.
- ఇందుకోసం RERA వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి "Report Unregistered Rera Project" అనే ఆప్షన్లో మీ కంప్లైంట్ను ఫైల్ చేయండి. అనంతరం మిగిలిన ప్రాసెస్ను ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
నోట్ : ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పిన అంశాలు కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత ఫైనాన్సియల్, రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.
