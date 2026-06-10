కోటీశ్వరులను చేసే సీక్రెట్ ఫార్ములా! - "SIP" పవర్ ఇదే!
SIPలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారా? - "11-12-20" ఫార్ములా గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 4:26 PM IST
Best SIP Strategy for Investors : భవిష్యత్తు ఆర్థిక అవసరాలే లక్ష్యంగా చాలా మంది అనేక రకాల స్కీమ్లలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది క్రమానుగత పెట్టుబడి విధానం(Systematic Investment Plan - SIP)లో డబ్బులను పొదుపు చేస్తుంటారు. అయితే, SIP ప్లాన్ పక్కాగా ఉంటే కోటీశ్వరులు కావడం అంత కష్టమేమీ కాదంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. కానీ, సాధారణంగా సిప్ చేస్తూ వెళ్తే మీరు అనుకున్నంత వేగంగా ధనవంతులు కాలేకపోవచ్చు. అదే SIPలో "11-12-20" సీక్రెట్ ఫార్ములాను పాటిస్తే ఆర్థిక లక్ష్యాలను ఈజీగా చేరుకునే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఈ ఫార్ములా ఏం చెబుతోంది? ప్రాక్టికల్గా ఎలా పనిచేస్తుందో ఈ స్టోరీలో తెలసుకుందాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారు తక్కువ రిస్క్తో మంచి రాబడి పొందాలని కోరుకుంటారు. అలాంటివారికి సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ఒక అద్భుతమైన మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చు. అందులోనూ "11-12-20" సీక్రెట్ ఫార్ములాను ఫాలో అవుతూ దీర్ఘకాలం పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా రూ.కోట్ల సంపదను సృష్టించుకోవడానికి వీలు కలుగుతుందని చెబుతున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
11-12-20 ఫార్ములా ఏం చెబుతుందంటే?
ఈ ప్రత్యేక ఫార్ములాలో ఉన్న ఒక్కో అంకె ఒక్కో విషయాన్ని చెబుతుంది. ముందుగా వీటిలో మొదటి అంకె 11 గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ప్రతి నెలా రూ.11,000 క్రమం తప్పకుండా సిప్లో పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచిస్తుంది. కోటీశ్వరులు కావాలంటే ఈ మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయడం తప్పకుండా కంటిన్యూ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఏటా 11 శాతం పెంచుకుంటూ పోతే ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఈజీగా అధిగమించగలుగుతారని సూచిస్తున్నారు.
ఫార్ములాలో రెండో అంకె 12. ఇది రాబడి టార్గెట్ను సూచిస్తుంది. అంటే, ఏటా కనీసం 12శాతం రిటర్న్స్ వచ్చే మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని అర్థం. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలం పెట్టుబడులకు ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ, 12 శాతం బేసిక్గా పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
చివరగా లాస్ట్ అంకె 20. ఈ నంబర్ ఏం చెబుతుందంటే, ఎంతకాలం పెట్టుబడిని కొనసాగించాలనేది(కాల పరిమితి) సూచిస్తుంది. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం 20 ఏళ్ల పాటు నిలకడగా పెట్టుబడి పెట్టగలిగితే ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి. అంటే, ఎంత ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి కొనసాగిస్తే అంత ఎక్కువ రాబడి పొందుతారని నిపుణులు అంటున్నారు.
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రూ.కోటికి చేరే లెక్క ఇలా :
రాము అనే వ్యక్తి ప్రతి నెలా రూ.11 వేలు పెట్టుబడి పెడుతున్నాడనుకుందాం. ఇలా 20 ఏళ్ల పాటు సిప్లో పెట్టుబడి కొనసాగించాడు. ఈ మొత్తంపై 12 శాతం రిటర్న్స్ వేసుకుంటే 20 ఏళ్లలో రాము పెట్టుబడి మొత్తం రూ.26 లక్షల 40 వేలు అవుతుంది. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద చక్రవడ్డీ రూపంలో రాముకు రూ.83 లక్షల 50 వేలు లభిస్తాయి. అంటే, 20 ఏళ్ల తర్వాత 11-12-20 ఫార్ములా పాటిస్తూ పెట్టుబడి పెట్టిన పవన్ఒకేసారి రూ.1 కోటి 9 లక్షలకు పైగా అందుకుంటాడు.
ఈ ఫార్ములాలోని పవర్ ఇదే!
ఈ ప్రత్యేకమైన ఫార్ములా సమర్థంగా పని చేయడానికి ప్రధానం కారణం చక్రవడ్డీ. మీరు పెట్టిన అసలు పెట్టుబడి మీదనే కాకుండా, ఆ డబ్బు మీద వచ్చిన రాబడి పైనా మళ్లీ రిటర్న్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల మీ సంపద వృద్ధి వేగంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించడానికి కూడా ఇదొక మంచి మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు.
ఎవరికి బెస్ట్?
ఎవరు తమ భవిష్యత్తు కోసం సంపదను కావాలనుకుంటున్నారో వారందరికీ ఈ ఫార్ములా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లల చదువు, పదవీ విరమణ, ఇంటి కొనుగోలుకు డబ్బు కూడబెట్టేవారు దీన్ని ఫాలో అవ్వొచ్చు. ఎంత త్వరగా ప్రారంభిస్తే అంత ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
Note : పైన తెలిపిన సమాచారం మీకు అవగాహన కల్పించడం కోసం మాత్రమే. మీరు ఏదైనా స్కీమ్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అందులోని రిస్క్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. ఇందుకోసం వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిపుణుల సహకారం తీసుకోవడం మంచిది.
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