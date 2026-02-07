ETV Bharat / business

60 ఏళ్ల వారికి చక్కటి "సేవింగ్స్ స్కీమ్" - రిస్క్ తక్కువ, వడ్డీ ఎక్కువ!

- సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం బెస్ట్ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్" - అర్హతలు ఇవీ, ప్రయోజనాలు అవీ!

Post Office Saving Scheme for Senior Citizens
Post Office Saving Scheme for Senior Citizens (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 3:15 PM IST

4 Min Read
Post Office Saving Scheme for Senior Citizens : మనిషి శేష జీవితంలో 60 ఏళ్ల వరకు ఒక లెక్క ఆ తర్వాత మరో లెక్క. ఆ ఏజ్ వరకు ఎంతో కొంత శ్రమించే శక్తి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వయసు మీద పడుతుంటే ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంటుంది. శారీరక కష్టాలతోపాటు ఆర్థిక కష్టాలు కూడా వేధిస్తుంటాయి. అందుకే, ఉద్యోగం లేని మలివయసులో కూడా వైద్య ఖర్చులు, ఇతర అవసరాల్ని తీర్చేలా ప్రతి నెలా స్థిర ఆదాయం అందించే ఒక సూపర్ స్కీమ్ ఉంది. అదే, పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న "సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్(SCSS)".

ఇది సీనియర్ సిటిజన్స్​కు ఒక మంచి వరం. ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తుంది. ఈ స్కీమ్​లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఎలాంటి రిస్కూ లేకుండా అధిక వడ్డీతో మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు. మరి, ఈ స్కీమ్​కు ఎవరు అర్హులు? ఇందులో ఎలా చేరాలి? ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుతం ఇన్వెస్ట్​మెంట్ అనగానే అందరూ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ వంటి రిస్క్ మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. కానీ, ఈ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్ అందుకు పూర్తిగా భిన్నం. ఎలాంటి రిస్కూ ఉండదు. నిర్దిష్ట పెట్టుబడితో నిర్ణీత కాల పరిమితికి మంచి రిటర్న్స్ పొందవచ్చు. సీనియర్ సిటిజన్స్ ఈ స్కీమ్​లో సేవింగ్స్​ను ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులూ లేకుండా జీవించొచ్చు. అయితే, ఈ స్కీమ్​లో చేరాలంటే కొన్ని అర్హతలు కలిగి ఉండాలి.

అర్హతలు (Eligibility) :

  • భారతీయ పౌరుడై ఉండి 60 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ స్కీమ్​కు అర్హులు.
  • స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (VRS) పొందిన వారు 55 ఏళ్లు నిండినా ఇందులో చేరొచ్చు. అయితే, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ పొందిన ఒక నెల లోపే ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • రిటైర్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ సిబ్బంది 50 ఏళ్లకే ఈ స్కీమ్​లో ఖాతా ఓపెన్ చేయొచ్చు.
  • 60 ఏళ్లు నిండిన వ్యక్తి సింగిల్​గా కాకుండా భార్యతో కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. అయితే, జాయింట్ అకౌంట్​లో మొత్తం డిపాజిట్ మొదటి ఖాతాదారునికి మాత్రమే చెందుతుంది.

ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి?

ఈ స్కీమ్​లో చేరడానికి కనీస పెట్టుబడి కేవలం రూ.1000 మాత్రమే. గరిష్ఠంగా ఒక వ్యక్తి లేదా భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి రూ.30 లక్షల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న ఈ స్కీమ్ కాలపరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత 3 సంవత్సరాల చొప్పున ఎన్నిసార్లు అయినా టెన్యూర్​ పొడిగించుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. ఇందుకోసం మెచ్యూరిటీకి ముందే సంవత్సరంలోగా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ కాలపరిమితికి ముందే అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే నిబంధనల ప్రకారం జరిమానా కట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాకాకుండా ఖాతాదారుడు చనిపోతే అకౌంట్ క్లోజ్ చేసి మొత్తం సొమ్మును నామినీకి అందిస్తారు.

రిస్క్ తక్కువ, వడ్డీ ఎక్కువ!

నార్మల్​గా ఇతర పథకాలతో పోలిస్తే పోస్టాఫీస్ పథకాల్లో రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ హామీ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న "సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్" స్కీమ్​పై 8.2 శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది ప్రభుత్వం. ఇతర సేవింగ్ స్కీమ్స్ కంటే ఇది చాలా ఎక్కువే. మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్​లో ప్రతి మూడు నెలలకోసారి ఈ వడ్డీని నేరుగా జమ చేస్తారు. నెలవారీ ఖర్చుల కోసం సీనియర్ సిటిజన్లకు ఇది ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంది.

పన్ను మినహాయింపు :

ఈ పథకంలో పెట్టే పెట్టుబడిపై పన్ను మినహాయింపు కూడా పొందవచ్చు. ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80C కింద ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేసే పెట్టుబడిపై ఏడాదికి రూ.1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు ఖాతాదారులకు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన సంవత్సరం తర్వాత ఎప్పుడైనా మనీ వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. అయితే, ఇందుకు కొంత మొత్తం పెనాల్టీగా కట్ చేసుకుంటారు. అలాగే, అకౌంట్ ఓపెన్ చేసే టైమ్​లోనే కాకుండా ఆ తర్వాత కూడా నామినీని యాడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.

ఎలా చేరాలంటే?

మీకు సమీపంలో పోస్టాఫీస్ లేదా బ్యాంకుకు వెళ్లి అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపి మీ కేవైసీ వివరాలు ఇవ్వాలి. లేదంటే ఆన్​లైన్​లో కూడా ఈ స్కీమ్​కు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్​లోడ్ చేసుకుని డీటెయిల్స్ నింపాలి. ఆపై ఫొటోగ్రాఫ్, ఆధార్, పాన్, ఏజ్ ప్రూఫ్, అడ్రస్ ప్రూఫ్ వంటి ఇతర పత్రాల జీరాక్స్ కాపీలు యాడ్ చేసి సంబంధిత పోస్టాఫీస్​లో సమర్పిస్తే సరిపోతుంది. వృద్ధాప్యాన్ని ఆర్థిక ఒత్తిడిలేకుండా ఆనందంగా గడపాలనుకునే వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న ఈ స్కీమ్ మంచి పెట్టుబడి మార్గంగా సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.

