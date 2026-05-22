ఇండియాలో రిస్క్ లేని 7 బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్స్ - ప్రభుత్వ గ్యారంటీ + మంచి ఆదాయం!
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? - మీకోసమే ఏడు బెస్ట్ స్కీమ్స్!
Published : May 22, 2026 at 11:23 AM IST
Best Investment Schemes in India : ప్రస్తుత రోజుల్లో భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం సేవింగ్స్ చాలా అవసరం. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మంచి లాభాలు అందించే పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టాలని కోరుకుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఏడు రకాల సూపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్స్ సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్కు దాదాపు రిస్క్ ఉండదు. ప్రభుత్వమే మీ పెట్టుబడికి సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది. మరి, అవేంటి? వాటిలో ఎంత మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు? వడ్డీ శాతం ఎంత? ఇంకా ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయనేది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) :
దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ట్యాక్స్ మినహాయింపు స్కీమ్ ఇదే. ఈ పథకం ద్వారా ఇన్వెస్టర్లు ఏడాదికి మినిమమ్ రూ.500 నుంచి రూ.1 లక్షా 50 వేల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్కు ఇది చాలా సేఫ్. పన్ను ప్రయోజనాలూ ఎక్కువే. 7.1శాతం వడ్డీరేటుతో 15 ఏళ్ల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్కు ఏజ్ లిమిట్ లేదు. అంటే అందరూ అర్హులే. దీనికి EEE పన్ను ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
సీనియన్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్(SCSS) :
పదవీ విరమణ చేసినవారు ఈ స్కీమ్ సహాయంతో స్థిరమైన ఆదాయం పొందవచ్చు. 8.2శాతం వడ్డీరేటుతో 5 సంవత్సరాల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. దీనికి 60 సంవత్సరాలు దాటినవారు అర్హులు. ఈ స్కీమ్లో కనీసం పెట్టుబడి వచ్చేసి వెయ్యి రూపాయలుగా ఉండగా, గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల పెట్టుబడికి అనుమతి ఉంటుంది.
సుకన్య సమృద్ధి యోజన(SSY) :
అమ్మాయిల చదువు, వివాహం కోసం పేరెంట్స్ ఈ ప్రభుత్వ పథకాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో ఏడాదికి రూ.250ల నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.1 లక్ష 50 వేల వరకు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. దీనికి వడ్డీరేటు కూడా ఎక్కువే. 8.2శాతం వడ్డీతో 21 సంవత్సరాల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. పదేళ్ల లోపు ఆడపిల్లలు ఈ స్కీమ్కు అర్హులు. అత్యధిక వడ్డీ, EEE పన్ను ప్రయోజనాలు ఎక్కువ. అమ్మాయిలకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత పెట్టుబడిలో 50 శాతం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్(NSC) :
మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా స్థిరమైన రాబడి పొందాలంటే మాత్రం నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్(NSC) బెటర్ ఆప్షన్. ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కనీసం రూ.1000 అవసరమవుతాయి. గరిష్ఠ పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు. దీంట్లో 7.7శాతం వడ్డీరేటుతో ఐదేళ్ల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. దీనికి అన్ని వయసులవారు అర్హులే. స్థిరమైన రాబడితో పాటు 80C పన్ను ప్రయోజనం ఉంటుంది.
కిసాన్ వికాస్ పత్ర్(KVP) :
నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్ తరహాలోనే మరో బెస్ట్ ఆప్షన్ కిసాన్ వికాస్ పత్ర్. ఈ స్కీమ్లో కనీస పెట్టుబడి వచ్చేసి రూ.1000గా ఉంది. గరిష్ఠ పెట్టుబడికి పరిమితి ఏమీ లేదు. ఇందులో ప్రస్తుతం 7.5శాతం వడ్డీరేటు లభిస్తుంది. 115 నెలలు లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్కు అందరూ అర్హులే. ఇన్వెస్ట్మెంట్కు ఇది చాలా సేఫ్ అంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ :
ప్రతి నెలా ఆదాయం కావాలనుకునేవారికి పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇందులో కనీసం రూ.1000 డిపాజిట్ చేయొచ్చు. సింగిల్ అకౌంట్ ద్వారా గరిష్టంగా రూ.9 లక్షలు, జాయింట్ అకౌంట్ ద్వారా రూ.15 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టే వీలుంది. ఈ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్కు 7.4శాతం వడ్డీరేటుతో ఐదు సంవత్సరాల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్కు అందరూ అర్హులే. నెలవారీ రాబడి ఈ పథకం బెనిఫిట్.
పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ :
ఇది కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్కు మంచి ప్రభుత్వ పథకంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో 7.5శాతం వడ్డీరేటుతో ఐదేళ్ల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్కు ఏజ్ లిమిట్ లేదు. దీనికి ఎఫ్డీ లాంటి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనం కూడా పొందవచ్చు.
పైన చెప్పిన స్కీమ్స్ అన్నింటికీ రూ.1 లక్ష 50 వేల వరకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా PPF, SSY పథకాలలో మెచ్యూరిటీపై పూర్తిగా పన్ను రహిత ప్రయోజనం ఉంటుందంటున్నారు.
