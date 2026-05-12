రూ.1000కి రూ.2 వేలు ఇచ్చే ప్రభుత్వ పథకం - రిస్క్ తక్కువ, బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ!

-మీ పెట్టుబడిని డబల్ చేసే పోస్టాఫీస్ స్కీమ్ - ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే?

Best Investment Scheme
Published : May 12, 2026 at 3:09 PM IST

Best Investment Scheme in India : మీరు రూ.1000 పెట్టుబడి పెడితే రూ.2000 అవుతుంది. అదే రూ.50 వేలు పెడితే రూ.1 లక్ష అవుతుంది. ఇది వింటే ఇదేదో స్కామ్ కావొచ్చు అనుకోవడం సహజం. కానీ, ఒక ప్రభుత్వ స్కీమ్​లో లాంగ్​ టర్మ్​లో పెట్టుబడి పెడితే ఇది సాధ్యమే. ఆ స్కీమ్ పేరే "కిసాన్ వికాస్ పత్ర(KVP)". రిస్క్ లేకుండా తక్కువ పొదుపుతో ఎక్కువ రాబడిని అందించే ప్రభుత్వ పథకాలలో ఇది కూడా ఒకటి. మరి, ఈ స్కీమ్​లో చేరడానికి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఇందులో చేరడం ద్వారా పొందే ప్రయోజనాలేంటి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

అర్హతలు :

  • ఈ స్కీమ్​లో చేరాలనుకునేవారు భారత పౌరులై ఉండాలి. అలాగే, 18 ఏళ్లు నిండిన వారు అర్హులు.
  • ఒక వ్యక్తి తన పేరు మీద ఎన్ని అకౌంట్లనైనా తీసుకోవచ్చు. అలాగే, ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి జాయింట్​ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు.
  • మైనర్ల పేరు మీద పేరెంట్స్ లేదా సంరక్షకులు కిసాన్ వికాస్ పత్ర అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేయవచ్చు.

వడ్డీ రేటు & మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ :

ప్రస్తుతం కిసాన్ వికాస్ పత్ర(KVP) స్కీమ్​లో 7.5% వడ్డీ రేటు లభిస్తుంది. ఈ లెక్కన మీరు పెట్టే పెట్టుబడి లాంగ్ టర్మ్​లో 9 ఏళ్ల 7 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. అంటే, ఈ స్కీమ్ కాలపరిమితి వచ్చేసి ప్రస్తుతం 115 నెలలుగా(9 సంవత్సరాల 7 నెలలు) ఉంది. ఇందులో వడ్డీ రేటు అనేది ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి మారుతుందనే విషయం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి.

వన్​ టైమ్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్ :

  • కిసాన్ వికాస్ పత్ర(KVP) అనేది "వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్​మెంట్ స్కీమ్". అంటే, మీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని ఒకేసారి పెట్టాలి. అంతేకానీ, నెల నెలా లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి పెట్టుబడి పెట్టేందుకు వీలు ఉండదు.
  • ఈ స్కీమ్​లో కనీస పెట్టుబడి వచ్చేసి రూ.1000. గరిష్ఠ పెట్టుబడికి పరిమితి ఏమి లేదు. అయితే, డిపాజిట్ రూ.50 వేలకు మించితే సదరు వ్యక్తి పాన్‌ వివరాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

కిసాన్ వికాస్ పత్ర రూల్స్ :

  • ఈ పథకంలో మొదటి రెండు సంవత్సరాల ఆరు నెలలు(2.6 ఏళ్లు) లాకిన్ పీరియడ్ ఉంటుంది.
  • ఈ సమయంలో డబ్బులు విత్​డ్రా చేయడానికి వీలు పడదు. ఈ గడువు తర్వాత అవసరమైతే స్కీమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయొచ్చు.
  • అప్పుడు మీ పెట్టుబడితో పాటు అప్పటివరకు జమ అయిన వడ్డీని రిటర్న్ తీసుకోవచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్​లో ఉంటూ డబ్బులు కావాలంటే కిసాన్ వికాస్ పత్ర సర్టిఫికేట్​ను చూపి లోన్ తీసుకోవచ్చు. వడ్డీరేటు కూడా తక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది.

ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి?

  • మీకు సమీపంలో ఉన్న పోస్టాఫీస్ ద్వారా ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు.
  • నామినీ పేరు యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఏదైనా జరిగినా నామినీకి వడ్డీతో కలిపి అసలు మొత్తాన్ని చెల్లిస్తారు.
  • ఇది ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న స్కీమ్ కాబట్టి మీ పెట్టుబడి వందశాతం గ్యారెంటీ ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు.
  • ప్రస్తుతం ఈ పథకం​ దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల్లో అందుబాటులో ఉంది.

కిసాన్ వికాస్ పత్ర(KYP) సర్టిఫికేట్ రకాలు :

సింగిల్ హోల్డర్ టైప్ అకౌంట్ :

ఈ టైప్ అకౌంట్​ను ఒక వ్యక్తి తన కోసం లేదా మైనర్​లు, మానసిక అనారోగ్య సమస్య ఉన్నవారి తరఫున ఓపెన్ చేయొచ్చు.

జాయింట్ ఏ-టైప్ అకౌంట్ :

ఈ టైప్ అకౌంట్​ను గరిష్టంగా ముగ్గురి పేర్ల మీద జాయింట్​గా ఓపెన్ చేయొచ్చు. దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని జాయింట్ అకౌంట్ హోల్డర్లకు ఉమ్మడిగా లేదా జీవించి ఉన్నవారికి చెల్లిస్తారు.

జాయింట్ బి-టైప్ అకౌంట్ :

ఈ టైప్ అకౌంట్​ను కూడా గరిష్టంగా ముగ్గురి పేర్ల మీద జాయింట్​గా ఓపెన్ చేయొచ్చు. దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని అకౌంట్ హోల్డర్లలో ఎవరో ఒకరికి లేదా జీవించి ఉన్నవాళ్లకు చెల్లిస్తారు.

పెట్టుబడి రెట్టింపు ఎలా అవుతుందంటే?

ఈ స్కీమ్ ద్వారా మీరు పెట్టే పెట్టుబడికి రెట్టింపు ఆదాయం పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు రూ.1 లక్ష ఇన్వెస్ట్​ చేస్తే 115 నెలల తర్వాత మీ ఖాతాలోకి 2 లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్​ చేస్తారు. అదే మీరు రూ.10 లక్షలు పెడితే రూ.20 లక్షలు చేతికి వస్తాయి. సో ఈ స్కీమ్​లో చేరడం ద్వారా రిస్క్​ లేకుండా మీరు పెట్టిన పెట్టుబడికి డబుల్ ఆదాయం​ పొందవచ్చు.

