రూ.1000కి రూ.2 వేలు ఇచ్చే ప్రభుత్వ పథకం - రిస్క్ తక్కువ, బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ!
-మీ పెట్టుబడిని డబల్ చేసే పోస్టాఫీస్ స్కీమ్ - ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే?
Published : May 12, 2026 at 3:09 PM IST
Best Investment Scheme in India : మీరు రూ.1000 పెట్టుబడి పెడితే రూ.2000 అవుతుంది. అదే రూ.50 వేలు పెడితే రూ.1 లక్ష అవుతుంది. ఇది వింటే ఇదేదో స్కామ్ కావొచ్చు అనుకోవడం సహజం. కానీ, ఒక ప్రభుత్వ స్కీమ్లో లాంగ్ టర్మ్లో పెట్టుబడి పెడితే ఇది సాధ్యమే. ఆ స్కీమ్ పేరే "కిసాన్ వికాస్ పత్ర(KVP)". రిస్క్ లేకుండా తక్కువ పొదుపుతో ఎక్కువ రాబడిని అందించే ప్రభుత్వ పథకాలలో ఇది కూడా ఒకటి. మరి, ఈ స్కీమ్లో చేరడానికి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఇందులో చేరడం ద్వారా పొందే ప్రయోజనాలేంటి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అర్హతలు :
- ఈ స్కీమ్లో చేరాలనుకునేవారు భారత పౌరులై ఉండాలి. అలాగే, 18 ఏళ్లు నిండిన వారు అర్హులు.
- ఒక వ్యక్తి తన పేరు మీద ఎన్ని అకౌంట్లనైనా తీసుకోవచ్చు. అలాగే, ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు.
- మైనర్ల పేరు మీద పేరెంట్స్ లేదా సంరక్షకులు కిసాన్ వికాస్ పత్ర అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు.
వడ్డీ రేటు & మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ :
ప్రస్తుతం కిసాన్ వికాస్ పత్ర(KVP) స్కీమ్లో 7.5% వడ్డీ రేటు లభిస్తుంది. ఈ లెక్కన మీరు పెట్టే పెట్టుబడి లాంగ్ టర్మ్లో 9 ఏళ్ల 7 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. అంటే, ఈ స్కీమ్ కాలపరిమితి వచ్చేసి ప్రస్తుతం 115 నెలలుగా(9 సంవత్సరాల 7 నెలలు) ఉంది. ఇందులో వడ్డీ రేటు అనేది ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి మారుతుందనే విషయం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి.
వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ :
- కిసాన్ వికాస్ పత్ర(KVP) అనేది "వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్". అంటే, మీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని ఒకేసారి పెట్టాలి. అంతేకానీ, నెల నెలా లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి పెట్టుబడి పెట్టేందుకు వీలు ఉండదు.
- ఈ స్కీమ్లో కనీస పెట్టుబడి వచ్చేసి రూ.1000. గరిష్ఠ పెట్టుబడికి పరిమితి ఏమి లేదు. అయితే, డిపాజిట్ రూ.50 వేలకు మించితే సదరు వ్యక్తి పాన్ వివరాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
కిసాన్ వికాస్ పత్ర రూల్స్ :
- ఈ పథకంలో మొదటి రెండు సంవత్సరాల ఆరు నెలలు(2.6 ఏళ్లు) లాకిన్ పీరియడ్ ఉంటుంది.
- ఈ సమయంలో డబ్బులు విత్డ్రా చేయడానికి వీలు పడదు. ఈ గడువు తర్వాత అవసరమైతే స్కీమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయొచ్చు.
- అప్పుడు మీ పెట్టుబడితో పాటు అప్పటివరకు జమ అయిన వడ్డీని రిటర్న్ తీసుకోవచ్చు.
- ఈ స్కీమ్లో ఉంటూ డబ్బులు కావాలంటే కిసాన్ వికాస్ పత్ర సర్టిఫికేట్ను చూపి లోన్ తీసుకోవచ్చు. వడ్డీరేటు కూడా తక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది.
భార్య పేరు మీద "కారు" కొంటే - లోన్పై తక్కువ వడ్డీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!
ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి?
- మీకు సమీపంలో ఉన్న పోస్టాఫీస్ ద్వారా ఈ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు.
- నామినీ పేరు యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఏదైనా జరిగినా నామినీకి వడ్డీతో కలిపి అసలు మొత్తాన్ని చెల్లిస్తారు.
- ఇది ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న స్కీమ్ కాబట్టి మీ పెట్టుబడి వందశాతం గ్యారెంటీ ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు.
- ప్రస్తుతం ఈ పథకం దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల్లో అందుబాటులో ఉంది.
కిసాన్ వికాస్ పత్ర(KYP) సర్టిఫికేట్ రకాలు :
సింగిల్ హోల్డర్ టైప్ అకౌంట్ :
ఈ టైప్ అకౌంట్ను ఒక వ్యక్తి తన కోసం లేదా మైనర్లు, మానసిక అనారోగ్య సమస్య ఉన్నవారి తరఫున ఓపెన్ చేయొచ్చు.
జాయింట్ ఏ-టైప్ అకౌంట్ :
ఈ టైప్ అకౌంట్ను గరిష్టంగా ముగ్గురి పేర్ల మీద జాయింట్గా ఓపెన్ చేయొచ్చు. దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని జాయింట్ అకౌంట్ హోల్డర్లకు ఉమ్మడిగా లేదా జీవించి ఉన్నవారికి చెల్లిస్తారు.
జాయింట్ బి-టైప్ అకౌంట్ :
ఈ టైప్ అకౌంట్ను కూడా గరిష్టంగా ముగ్గురి పేర్ల మీద జాయింట్గా ఓపెన్ చేయొచ్చు. దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని అకౌంట్ హోల్డర్లలో ఎవరో ఒకరికి లేదా జీవించి ఉన్నవాళ్లకు చెల్లిస్తారు.
పెట్టుబడి రెట్టింపు ఎలా అవుతుందంటే?
ఈ స్కీమ్ ద్వారా మీరు పెట్టే పెట్టుబడికి రెట్టింపు ఆదాయం పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు రూ.1 లక్ష ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 115 నెలల తర్వాత మీ ఖాతాలోకి 2 లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తారు. అదే మీరు రూ.10 లక్షలు పెడితే రూ.20 లక్షలు చేతికి వస్తాయి. సో ఈ స్కీమ్లో చేరడం ద్వారా రిస్క్ లేకుండా మీరు పెట్టిన పెట్టుబడికి డబుల్ ఆదాయం పొందవచ్చు.
పోస్టాఫీస్ సూపర్ స్కీమ్ - నెలకు రూ.12వేలతో కోటి రూపాయల ఆదాయం! - ఎవరు అర్హులంటే!
ఈ లోన్ తీసుకుంటే "సున్నా వడ్డీ"! - అవి ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసా?