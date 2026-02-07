ETV Bharat / business

పిల్లల భవిష్యత్తుకు స్టాక్ మార్కెట్ లాంటి "స్కీమ్" - రూ. వెయ్యి పొదుపుతో కోటీశ్వరులుగా!

- పిల్లల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ స్కీమ్ - తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు!

Best Investment Plan for Children
Best Investment Plan for Children (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 12:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Investment Plan for Children : పిల్లల భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలని ఆస్తులు సంపాదించి పెడతారు పేరెంట్స్. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా మంచి పొజిషన్​లో ఉంచాలని భావిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే వివిధ రకాల ఇన్వెస్ట్​మెంట్ స్కీమ్స్​లో పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. మరి, మీరు కూడా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఒక మంచి ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ప్లాన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ "ఎన్​పీఎస్ వాత్సల్య స్కీమ్(NPS Vatsalya Scheme)".

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ స్కీమ్ పిల్లల భవిష్యత్ కోసం దీర్ఘకాలం పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. స్టాక్ మార్కెట్ లాంటి రిటర్న్స్​ అందివ్వడంతోపాటు గవర్నమెంట్ సేఫ్టీ కూడా ఉంటుంది. మరి, ఇంతకీ ఈ స్కీమ్​లో ఎలా చేరాలి? అర్హతలేంటి? కావాల్సిన పత్రాలు, ప్రయోజనాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ముందు నుంచే పొదుపు ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024లో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీమ్​లో కనీసం నెలకు రూ.1000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్​లో 12 కోట్ల రూపాయల కార్పస్ బిల్డ్ చేయొచ్చు! ఈ స్కీమ్​లో మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బు అప్​ టూ 75% స్టాక్ మార్కెట్ మీద, మిగిలిన అమౌంట్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్​మెంట్ అవుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం PFRDA(పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్​మెంట్ అథారిటీ) ద్వారా పెన్షన్ ఫండ్లను రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. సరైన రిటర్న్స్ వస్తే మీ పిల్లవాడి రిటైర్మెంట్​ నాటికి రూ.11 నుంచి రూ.12 కోట్ల వరకు కార్పస్ బిల్డ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

ఈ పథకంలో 18 సంవత్సరాల లోపు బాలబాలికల పేరుతో తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. బిడ్డకు 18 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ప్రతి నెలా లేదా సంవత్సరం కొంత మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. కనీసంగా సంవత్సరానికి రూ. 1000 వరకు పెట్టుబడి పెట్టాలి. గరిష్ఠంగా ఎంత అనే దానికి పరిమితి లేదు. పిల్లలు మేజర్లు అయ్యాక(18 ఏళ్లు నిండాక) మైనర్ల పేరిట ఉన్న ఎన్​పీఎస్ వాత్సల్య ఖాతా సాధారణ ఎన్​పీఎస్(NPS) ఖాతాగా మారిపోతుంది. అప్పుడు కేవైసీ పూర్తి చేసి ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ కంటిన్యూ చేస్తే సరిపోతుంది.

మీకు తెలియకుండానే మీ పేరు మీద లోన్లు ఉండే ఛాన్స్​- వెంటనే చెక్ చేసుకోండి ఇలా!

అవసరమైన పత్రాలు :

  • తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియెన్స్ ఆధార్ కార్డ్ / పాన్ కార్డ్ / డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
  • మైనర్ పుట్టినతేదీ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • పాస్‌పోర్ట్ స్కాన్ చేసిన కాపీ (NRI చందాదారులకు)
  • Foreign అడ్రస్ ప్రూఫ్ (OCI చందాదారులకు)
  • బ్యాంక్ ప్రూఫ్ స్కాన్ చేసిన కాపీ (NRI/OCI చందాదారులకు)

అర్హతలు(Eligibility) :

  • భారతదేశంలో పుట్టిన ఏ మైనర్ అయినా 18 ఏళ్లు వచ్చే వరకు ఈ పథకం కింద ఖాతా తెరవడానికి అర్హులు.
  • సహజ లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకుడు మాత్రమే మైనర్ పేరు మీద ఈ ఖాతాను ఓపెన్ చేయాలి.
  • సంరక్షకుడిని కోర్టు నియమించినట్లయితే, వారు గార్డియన్​షిప్​ను నిర్ధారించే కోర్టు ఉత్తర్వు కాపీని, KYC పత్రాలను సమర్పించాలి.
  • సంరక్షకుడు పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) అవసరాల ప్రకారం KYC నిబంధనలను పాటించాలి.

రూపాయి కట్టకుండానే - రూ.7లక్షల ఉచిత ఇన్సూరెన్స్!​ - EDLI స్కీమ్​ గురించి తెలుసా?

ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య స్కీమ్​ బెనిఫిట్స్ :

  • ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య వల్ల ముందుగానే ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ప్రారంభించడానికి వీలు ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం కూడా లభిస్తుంది.
  • మైనర్లుగా ఉన్నప్పుడే ఎన్‌పీఎస్‌ అకౌంట్ ప్రారంభించడం వల్ల, పదవీ విరమణ నాటికి పెద్ద మొత్తంలో కార్పస్‌ సమకూరుతుంది.
  • ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య అకౌంట్​ ఉండడం వల్ల పిల్లలకు చిన్నతనం నుంచే పొదుపు అలవాటు చేయవచ్చు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల వల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్ కూడా వారికి తెలియజేయవచ్చు.
  • ఎన్‌పీఎస్‌ వాత్సల్య స్కీమ్​లో పెట్టే పెట్టుబడులకు పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. పైగా మెచ్యూరిటీ అమౌంట్​పై కూడా పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ :

ఈ స్కీమ్​కు ఆన్​లైన్, ఆఫ్​లైన్ రెండు విధానాల్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్​లైన్​లో అయితే eNPS ప్లాట్‌ఫాం అందుబాటులో ఉంది. అదే, ఆఫ్​లైన్​లో అయితే ఎన్‌పీఎస్ వాత్సల్య పథకాన్ని బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు, పెన్షన్ ఫండ్స్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు.

రెండు రకాల ఖాతాలు :

ఎన్‌పీఎస్‌ స్కీమ్​లో టైర్‌-1, టైర్‌-2 అనే రెండు రకాల అకౌంట్స్ ఉంటాయి. టైర్‌-1 అనేది ఒక ప్రాథమిక పింఛన్ అకౌంట్. ఇందులో ఉపసంహరణలపై కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. అదే, టైర్‌-2 అకౌంట్ విషయానికొస్తే ఇది స్వచ్ఛంద పొదుపు పథకం లాంటిది. అంతేకాదు, ఎన్‌పీఎస్‌లో పెట్టుబడిపై సెక్షన్‌ 80సీసీడీ(1బీ) కింద రూ.50,000 వరకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ లభిస్తుంది. అదనంగా సెక్షన్‌ 80సీ కింద రూ.1,50,000 వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.

మారిన రూల్స్.. చేతికి 80% శాతం మనీ!

ప్రస్తుతం ఎన్​పీఎస్​లో రూల్స్ కూడా మారాయి. ఇంతకుముందు పదవీ విరమణ తర్వాత (60 ఏళ్లు) ఎన్‌పీఎస్‌ అకౌంట్​లో ఉండే అమౌంట్​లో 60 శాతం మాత్రమే మీ చేతికి అందేది. కానీ, ప్రస్తుతం 80శాతం వరకు లమ్ సమ్ విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంటే, కోటి రూపాయలు ఉంటే 80 లక్షలు మీ చేతికి వస్తుందన్నమాట. మిగతా 20% మొత్తంతో తప్పనిసరిగా యాన్యుటీ పథకాలను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల పదవీ విరమణ తర్వాత పింఛను పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

  • మీ పిల్లలకు 18 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు మీరు ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్​మెంట్ చేస్తే చాలు. ఆ తర్వాత ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కావాలంటే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. లేదా ఎన్​పీఎస్ నార్మల్​ అకౌంట్​కి ట్రాన్స్​ఫర్ చేసుకోవచ్చు. వద్దనుకుంటే అకౌంట్​ని క్లోజ్ కూడా చేయవచ్చు.
  • ఎడ్యుకేషన్, మ్యారేజ్, ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే 18 సంవత్సరాలకు ముందు రెండు సార్లు, 18 నుంచి 21 ఏళ్ల వరకు రెండు సార్లు ఇలా మొత్తం నాలుగు సార్లు కండిషనల్ ప్రీమెచూర్ విత్​డ్రాలు కూడా చేసుకోవచ్చు.

బ్యాంకు కస్టమర్లకు బిగ్​షాక్​ - ఫిబ్రవరి 15 నుంచి కొత్త ఛార్జీల మోత!

TAGGED:

NPS VATSALYA SCHEME
HOW TO OPEN NPS VATSALYA ACCOUNT
GOOD INVESTMENT PLAN FOR CHILDREN
ఎన్​పీఎస్ వాత్సల్య స్కీమ్ వివరాలు
NPS VATSALYA SCHEME FOR CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.