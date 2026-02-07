పిల్లల భవిష్యత్తుకు స్టాక్ మార్కెట్ లాంటి "స్కీమ్" - రూ. వెయ్యి పొదుపుతో కోటీశ్వరులుగా!
- పిల్లల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్ స్కీమ్ - తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు!
Published : February 7, 2026 at 12:25 PM IST
Best Investment Plan for Children : పిల్లల భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలని ఆస్తులు సంపాదించి పెడతారు పేరెంట్స్. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా మంచి పొజిషన్లో ఉంచాలని భావిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే వివిధ రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్స్లో పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. మరి, మీరు కూడా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఒక మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ "ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య స్కీమ్(NPS Vatsalya Scheme)".
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ స్కీమ్ పిల్లల భవిష్యత్ కోసం దీర్ఘకాలం పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. స్టాక్ మార్కెట్ లాంటి రిటర్న్స్ అందివ్వడంతోపాటు గవర్నమెంట్ సేఫ్టీ కూడా ఉంటుంది. మరి, ఇంతకీ ఈ స్కీమ్లో ఎలా చేరాలి? అర్హతలేంటి? కావాల్సిన పత్రాలు, ప్రయోజనాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ముందు నుంచే పొదుపు ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024లో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీమ్లో కనీసం నెలకు రూ.1000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్లో 12 కోట్ల రూపాయల కార్పస్ బిల్డ్ చేయొచ్చు! ఈ స్కీమ్లో మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బు అప్ టూ 75% స్టాక్ మార్కెట్ మీద, మిగిలిన అమౌంట్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం PFRDA(పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) ద్వారా పెన్షన్ ఫండ్లను రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. సరైన రిటర్న్స్ వస్తే మీ పిల్లవాడి రిటైర్మెంట్ నాటికి రూ.11 నుంచి రూ.12 కోట్ల వరకు కార్పస్ బిల్డ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఈ పథకంలో 18 సంవత్సరాల లోపు బాలబాలికల పేరుతో తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. బిడ్డకు 18 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ప్రతి నెలా లేదా సంవత్సరం కొంత మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. కనీసంగా సంవత్సరానికి రూ. 1000 వరకు పెట్టుబడి పెట్టాలి. గరిష్ఠంగా ఎంత అనే దానికి పరిమితి లేదు. పిల్లలు మేజర్లు అయ్యాక(18 ఏళ్లు నిండాక) మైనర్ల పేరిట ఉన్న ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య ఖాతా సాధారణ ఎన్పీఎస్(NPS) ఖాతాగా మారిపోతుంది. అప్పుడు కేవైసీ పూర్తి చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తే సరిపోతుంది.
అవసరమైన పత్రాలు :
- తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియెన్స్ ఆధార్ కార్డ్ / పాన్ కార్డ్ / డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
- మైనర్ పుట్టినతేదీ ధ్రువీకరణ పత్రం
- పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేసిన కాపీ (NRI చందాదారులకు)
- Foreign అడ్రస్ ప్రూఫ్ (OCI చందాదారులకు)
- బ్యాంక్ ప్రూఫ్ స్కాన్ చేసిన కాపీ (NRI/OCI చందాదారులకు)
అర్హతలు(Eligibility) :
- భారతదేశంలో పుట్టిన ఏ మైనర్ అయినా 18 ఏళ్లు వచ్చే వరకు ఈ పథకం కింద ఖాతా తెరవడానికి అర్హులు.
- సహజ లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకుడు మాత్రమే మైనర్ పేరు మీద ఈ ఖాతాను ఓపెన్ చేయాలి.
- సంరక్షకుడిని కోర్టు నియమించినట్లయితే, వారు గార్డియన్షిప్ను నిర్ధారించే కోర్టు ఉత్తర్వు కాపీని, KYC పత్రాలను సమర్పించాలి.
- సంరక్షకుడు పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) అవసరాల ప్రకారం KYC నిబంధనలను పాటించాలి.
ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య స్కీమ్ బెనిఫిట్స్ :
- ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య వల్ల ముందుగానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రారంభించడానికి వీలు ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం కూడా లభిస్తుంది.
- మైనర్లుగా ఉన్నప్పుడే ఎన్పీఎస్ అకౌంట్ ప్రారంభించడం వల్ల, పదవీ విరమణ నాటికి పెద్ద మొత్తంలో కార్పస్ సమకూరుతుంది.
- ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య అకౌంట్ ఉండడం వల్ల పిల్లలకు చిన్నతనం నుంచే పొదుపు అలవాటు చేయవచ్చు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల వల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్ కూడా వారికి తెలియజేయవచ్చు.
- ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య స్కీమ్లో పెట్టే పెట్టుబడులకు పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. పైగా మెచ్యూరిటీ అమౌంట్పై కూడా పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ :
ఈ స్కీమ్కు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ రెండు విధానాల్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో అయితే eNPS ప్లాట్ఫాం అందుబాటులో ఉంది. అదే, ఆఫ్లైన్లో అయితే ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య పథకాన్ని బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు, పెన్షన్ ఫండ్స్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు.
రెండు రకాల ఖాతాలు :
ఎన్పీఎస్ స్కీమ్లో టైర్-1, టైర్-2 అనే రెండు రకాల అకౌంట్స్ ఉంటాయి. టైర్-1 అనేది ఒక ప్రాథమిక పింఛన్ అకౌంట్. ఇందులో ఉపసంహరణలపై కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. అదే, టైర్-2 అకౌంట్ విషయానికొస్తే ఇది స్వచ్ఛంద పొదుపు పథకం లాంటిది. అంతేకాదు, ఎన్పీఎస్లో పెట్టుబడిపై సెక్షన్ 80సీసీడీ(1బీ) కింద రూ.50,000 వరకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ లభిస్తుంది. అదనంగా సెక్షన్ 80సీ కింద రూ.1,50,000 వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.
ప్రస్తుతం ఎన్పీఎస్లో రూల్స్ కూడా మారాయి. ఇంతకుముందు పదవీ విరమణ తర్వాత (60 ఏళ్లు) ఎన్పీఎస్ అకౌంట్లో ఉండే అమౌంట్లో 60 శాతం మాత్రమే మీ చేతికి అందేది. కానీ, ప్రస్తుతం 80శాతం వరకు లమ్ సమ్ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంటే, కోటి రూపాయలు ఉంటే 80 లక్షలు మీ చేతికి వస్తుందన్నమాట. మిగతా 20% మొత్తంతో తప్పనిసరిగా యాన్యుటీ పథకాలను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల పదవీ విరమణ తర్వాత పింఛను పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- మీ పిల్లలకు 18 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు మీరు ఈ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే చాలు. ఆ తర్వాత ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కావాలంటే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. లేదా ఎన్పీఎస్ నార్మల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. వద్దనుకుంటే అకౌంట్ని క్లోజ్ కూడా చేయవచ్చు.
- ఎడ్యుకేషన్, మ్యారేజ్, ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే 18 సంవత్సరాలకు ముందు రెండు సార్లు, 18 నుంచి 21 ఏళ్ల వరకు రెండు సార్లు ఇలా మొత్తం నాలుగు సార్లు కండిషనల్ ప్రీమెచూర్ విత్డ్రాలు కూడా చేసుకోవచ్చు.
