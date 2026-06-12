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కొత్తగా జాబ్​లో చేరారా? - మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలో ఈ పొరపాట్లు చేయకండి!

'సంపాదించడం' స్టార్ట్ చేశారా? - శాలరీ ఇలా మేనేజ్ చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులకు నో ఛాన్స్!

Investing Tips after Getting Job
Investing Tips after Getting Job (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 1:44 PM IST

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Investing Tips after Getting Job : చదువు పూర్తైన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో చేరి డబ్బు సంపాదించడం స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. అయితే, సొంతంగా సంపాదించడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఎన్నో అనుకుంటారు. ఇంట్లో డబ్బులివ్వాలి, ఇష్టమైనవి కొనుక్కోవాలి అంటూ రకరకాల ప్రణాళికలు రచించుకుంటారు. ఇదే క్రమంలో ఉద్యోగంలో చేరిన యువ మదుపరులు భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆర్థిక ప్రణాళికలు రచించుకుంటారు. కానీ, తమకు తెలియకుండానే చేసే కొన్ని పొరపాట్లు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రగతికి అడ్డుకట్టగా మారుతాయి. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినప్పటి నుంచే ఆర్థిక పరంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే యువత తమ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను ఈజీగా చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో చాలామంది ఎదుర్కొనే ఆర్థిక చిక్కులకు కేవలం మార్కెట్‌ పతనం లేదా కెరియర్‌లో నిలదొక్కుకోలేకపోవడమే కారణం కాదు అంటున్నారు నిపుణులు. మీరు డైలీ చేసే చిన్న చిన్న అనవసర ఖర్చులు, వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిర్వహణలో ఉండే లోపాలు కూడా ఇందుకు దారి తీస్తున్నాయంటున్నారు. ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తలో చేసుకున్న అలవాట్లకు అయ్యే ఖర్చు, దీర్ఘకాలిక చక్రవడ్డీ వల్ల కలిగే బెనిఫిట్స్​కు మధ్య ఉన్న వాస్తవ అంతరాన్ని చాలా మంది సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోతారు.

ముఖ్యంగా సంపాదన పెరిగినప్పుడు అందుకు తగ్గట్లుగా ఖరీదైన విలాసాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తుంటారు చాలా మంది. దాంతో పెట్టుబడి పెట్టగలిగే మిగులు మొత్తం నేరుగా తగ్గిపోతుంది. ఈ ఖర్చులు తాత్కాలికంగా మానసిక ఆనందాన్ని ఇచ్చినా, దీనివల్ల మంత్లీ మంత్లీ తప్పనిసరిగా పే చేయాల్సిన ఖర్చులు బాగా పెరిగిపోయి ఫ్యామిలీ ఆర్థిక స్థితి గందరగోళంలో పడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

సమాజంలో ఒక హోదా కోసం తరచూగా చేసే చిన్న చిన్న అప్‌గ్రేడ్‌లు, క్రమం తప్పకుండా నెలవారీ ఖర్చులుగా మారిపోయినప్పుడు.. ఫ్యూచర్​లో వచ్చే మంచి మార్కెట్‌ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి, నిజమైన సంపద సృష్టి జరగాలంటే, పెరుగుతున్న ఆదాయానికి, మన ఖర్చుల సరళికి మధ్య స్పష్టమైన విభజన ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. కానీ, చాలామంది జాబ్ వచ్చిన కొత్తలో ఈ ప్రాథమిక ఆర్థిక క్రమశిక్షణను విస్మరిస్తుంటారని గుర్తు చేస్తున్నారు.

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చిన్న పెట్టుబడితో ఎక్కువ రాబడి!

సంపద సృష్టిని, పెట్టుబడులను ఫ్యూచర్​ కోసం వాయిదా వేయడం అనేది, మనం సాధించాల్సిన ఆర్థిక స్వేచ్ఛపై పడే శాశ్వత పన్నులాంటిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. చక్రవడ్డీ కాలంతోపాటు అపారంగా పెరుగుతుందని గమనించాలి. అందుకే, 20 ఏళ్ల వయసులో మీరు పెట్టే చిన్న ఇన్వెస్ట్​మెంట్, పది సంవత్సరాల తర్వాత పెద్ద మొత్తాల కంటే మంచి రాబడినిస్తుందని చెబుతున్నారు.

మార్కెట్లో ఒడుదొడుకులు కామన్. అయినప్పటికీ, యువ మదుపరులకు ఎదురయ్యే ప్రధాన ప్రమాదం పెట్టుబడికి తగిన టైమ్​ను కోల్పోవడం. మార్కెట్‌ బాగా పనిచేసే వరకూ లేదా వ్యక్తిగతంగా ఆర్థిక స్థిరత్వం వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దామనుకునే వారు, సంపదను కూడబెట్టే ముఖ్యమైన స్టేజ్​ను కోల్పోతారు. ఫ్యూచర్​ భద్రత కోసం అధిక మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. అంతేకాకుండా, టైమ్ గడిచేకొద్దీ సంపదను సృష్టించేందుకు పట్టే కష్టం కూడా పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

బీమా, పెట్టుబడి ఉన్న ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిని ఎంచుకోవడం వల్ల ఆశించిన ఫలితం నెరవేరకపోవచ్చు. ఎప్పుడూ సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికలో తగిన విలువ ఉన్న టర్మ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీ ఉండేలా చూసుకోవాలి. మిగిలిన మొత్తాన్ని తక్కువ ఖర్చుతో ఉండే, పారదర్శకమైన స్కీమ్స్​లో సేవ్ చేయడం మంచిదంటున్నారు.

మార్కెట్‌ గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అధిక నష్టభయం ఉన్న స్కీమ్స్​లో పెట్టుబడి పెట్టి, తగ్గగానే నష్టపోయాం అని ఆలోచిస్తే, ఇన్వెస్ట్​మెంట్స్​పై కనీస అవగాహన లేదని అర్థమవుతుంది. అందుకే, బలమైన ఆర్థిక పునాది కోసం, స్వల్పకాలిక హెచ్చుతగ్గులకు అతీతంగా ఉండేలా పెట్టుబడుల కేటాయింపు ఉండేలా ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్​ను రచించుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఉపసంహరించుకోవాలనే దానిపై ఒక నిర్దిష్టమైన ప్లాన్ లేకపోతే, పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్‌ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల మానసిక ఒత్తిడి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందంటున్నారు. దీనివల్ల ముఖ్యమైన సమయాల్లో దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలను వదిలిపెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. అందుకే, కచ్చితమైన ప్రణాళికలను అమలు చేస్తేనే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక స్వేచ్ఛను సాధించడానికి వీలుంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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