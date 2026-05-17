"3/20/30/40" రూల్ ప్రకారమే "హోమ్లోన్" తీసుకోండి - లేదంటే అప్పుల్లో చిక్కుకుంటారు!
- హోమ్లోన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? - అలాంటి వారు తప్పకుండా ఈ రూల్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : May 17, 2026 at 10:48 AM IST
Best Rule for Home Loan : సొంతిల్లు ప్రతీ ఒక్కరి డ్రీమ్. అయితే, ఇల్లంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. అందుకే, ఇంటిని నిర్మించే విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక స్థోమత, లక్ష్యం, అవసరాలను బట్టి మీ నిర్ణయం ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇక సామాన్యులు రుణం లేకుండా సొంతిల్లు కట్టుకోవడమంటే ఆలోచించాల్సిన విషయమే. ఇదే క్రమంలో చాలా మంది హోమ్లోన్ తీసుకుంటుంటారు. అయితే, హోమ్లోన్ విషయంలో పక్కా ప్లానింగ్ లేకుండా ముందుకు వెళ్తే అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుని తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, లోన్ తీసుకునేటప్పుడు 3/20/30/40 రూల్ పాటించాలంటున్నారు. ఇంతకీ, ఈ నియమం ఏం చెబుతోంది? ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
1980-90లలో మార్ట్ గేజ్ సెక్టార్లో ఈ రూల్ ఎక్కువగా ఫాలో అయ్యేవారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఆర్థిక రంగంలో వచ్చిన మార్పులతో ఈ రూల్ ఓల్డ్ అయ్యింది. కానీ, సామాన్యులకు మాత్రం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. 3/20/30/40 రూల్ ఫాలో అయితే చిన్న ఇల్లే కట్టుకోవచ్చు. కానీ, అందులో ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా హాయిగా, ఆనందంగా గడిపే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇంటి కోసం చేసిన అప్పు మీకు భారం కాకుండా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. 3/20/30/40 రూల్లోని ఒక్కో నంబర్ ఒక్కో విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నంబర్ 3 - మీ ఇంటి మొత్తం ఖర్చు :
3/20/30/40 రూల్ ప్రకారం మీ ఇంటి ఖర్చు మీ వార్షికాదాయానికి మూడు రెట్లకు మించకూడదు. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఏడాదికి రూ.5 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడనుకుందాం. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇంటి నిర్మాణం లేదా కొనుగోలుకు అయ్యే ఖర్చు రూ.15 లక్షలకు మించొద్దు. ఇంత తక్కువ ఖర్చుతో పట్టణాలు, నగరాల్లో ఇల్లు కట్టడం లేదా కొనుగోలు చేయడం అసాధ్యమే. అలాంటప్పుడు మీ సేవింగ్స్ లేదా ఆస్తులు, షేర్లు వంటి వాటిని అమ్మి డబ్బు సమకూర్చుకోవడం మేలు అంటున్నారు. అయితే, ఒక ఆస్తిని అమ్మే ముందు అంత విలువ చేసే ఇల్లు మీ సొంతమవుతోందా? లేదా అనేది అంచనా వేసుకోవాలి. అలాగే, మీరు ఇల్లు కొంటున్న లేదా నిర్మిస్తున్న ప్రాంతంలో ఆస్తుల విలువ ఎలా ఉందో కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం మేలు అంటున్నారు నిపుణులు.
నంబర్ 20 - లోన్ పీరియడ్ :
హోమ్ లోన్ తిరిగి చెల్లించే కాలపరిమితి 20 ఏళ్లకు మించకుండా చూసుకోవాలి. లోన్ పీరియడ్ తగ్గితే మీరు బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సిన వడ్డీ మొత్తం కూడా తగ్గుతుంది. అయితే, ఈవిధానంలో ఈఎంఐ మొత్తం పెరుగుతుంది. టైమ్ పీరియడ్ ఎక్కువ కాలం పెట్టుకుంటే ఈఎంఐ తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ, తిరిగి చెల్లించే మొత్తం ఎక్కువ అవుతుంది. అదే, తక్కువ ఈఎంఐ వల్ల మిగిలే కొంత అమౌంట్ను నెలనెలా స్మార్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎక్కువ సంపాదించగలిగితే తప్ప మిగిలిన సందర్భాల్లో లోన్ పీరియడ్ 20 సంవత్సరాలు మించకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు.
నంబర్ 30 - EMI మొత్తం :
మీ ఈఎంఐ మొత్తం ఎంత ఉండాలి? అనేది 3/20/30/40 రూల్లో మూడో నంబర్ సూచిస్తుంది. దీని ప్రకారం మీ వార్షికాదాయంలో ఈఎంఐ మొత్తం 30 శాతానికి మించకూడదు. ఉదాహరణకు మీరు ఏటా రూ.5 లక్షలు సంపాదిస్తున్నారనుకుందాం. మీ అన్ని లోన్ల ఈఎంఐల మొత్తం ఏడాదికి రూ.1,50,000 దాటొద్దు. అంటే, మీ నెలవారీ ఈఎంఐల మొత్తం రూ.12,500 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదని సూచిస్తున్నారు.
నంబర్ 40 - కనీస డౌన్పేమెంట్ :
మీరు ఇల్లు కొనేటప్పుడు లేదా కట్టేటప్పుడు మొత్తం ఖర్చులో కనీసం 40 శాతం మీ సొంత డబ్బు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే పూర్తిగా లోన్పై ఆధారపడితే లాంగ్టర్మ్లో భారంగా మారే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. లోన్ తక్కువగా ఉంటే సేఫ్గా, త్వరగా తీరిపోతుంది. దాంతో ఇల్లు వీలైనంత త్వరగా మీ సొంతమైనట్లవుతుంది. అప్పుడు ఆ ఆనందం మాటల్లో వర్ణించలేనిదిగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
NOTE : ఈ సమాచారం మీకు అవగాహన కల్పించడం కోసం మాత్రమే. హోమ్లోన్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు అందులోని రిస్క్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి. ఇందుకోసం ఆర్థిక నిపుణుల సహకారం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
