జీతం వచ్చిన వెంటనే ఈ "7 పనులు" చేయండి! - భవిష్యత్లో అప్పులకు 'నో' ఛాన్స్!
నెలాఖరులో జీరో అవ్వకుండా ఉండాలంటే - "శాలరీ" రాగానే ఈ 7 సూత్రాలు పాటించాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 4:44 PM IST
Money Saving Tips in Telugu : జాబ్ చేస్తున్న ఎంతో మందికి జీతమే ఆధారం. చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే ఇతర ఆదాయ మార్గాలు ఉంటాయి. కరెంట్ బిల్లు నుంచి ఇంటి రెంట్ వరకు చాలా బిల్స్ శాలరీతోనే కట్టాల్సి ఉంటుంది. దాంతో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగుల అకౌంట్లో శాలరీ ఇలా రాగానే అలా అయిపోతుంది. అందువల్ల నెలాఖరులో ఖర్చులకు డబ్బులు ఉండవు. మీ జీతం కూడా అలా అకౌంట్లో పడగానే ఇలా ఖర్చయిపోతుందా? శాలరీ ఎంత వచ్చినా నెలాఖరుకు పైసా చేతిలో ఉండట్లేదా? ఈసారి అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ 7 సూత్రాలు పాటించండని సలహా ఇస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
1. శాలరీ రివ్యూ
ఈ నెల ఎంత జీతం వచ్చింది. ఎంత సేవ్ చేశాం. ఎక్కడ ఎక్కువగా ఖర్చు చేశాం. ఇలా రివ్యూ ఇచ్చుకుంటే నెక్ట్స్ మంత్లో డబ్బులు వేస్ట్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక నెలలో రెస్టారెంట్లకు ఎక్కువ ఖర్చు చేసినట్లయితే, నెక్ట్స్ మంత్లో ఆ ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చు.
2. 10 నుంచి 20 శాతం సేవింగ్స్ :
జీతంలో ముందు సేవింగ్స్కే ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. శాలరీ ఎంత ఉన్నా అందులో నుంచి కనీసం 10 నుంచి 20 శాతం కచ్చితంగా సేవ్ చేసేలా ప్లాన్ చేసుకోండి. వీలైతే ఎక్కువ రిటర్న్లు వచ్చేలా పెట్టుబడి పెట్టడం చేయండని చెబుతున్నారు.
3. బిల్స్ చెల్లించడం :
శాలరీ పడగానే విద్యుత్, ఇంటర్నెట్, ఈఎంఐ కట్టడం చేస్తే లేట్ ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరసం ఉండదు. దాంతో స్ట్రెస్ కూడా తగ్గుతుంది. అలాగే స్కిల్ పెంచుకునేలా ఏవైనా కోర్సులపై కొంత మొత్తం ఖర్చు చేయడం మంచిదంటున్నారు.
4. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ :
భవిష్యత్లో ఎదురయ్యే సమస్యల కోసం ముందుగానే కొంత మొత్తాన్ని దాచి పెట్టుకోవాలి. ఇది ఫ్యూచర్లో అత్యవసరంగా తలెత్తే ఆర్థిక సమస్యల నుంచి కాపాడుతుంది. వీలైతే ఆరు నెలల ఖర్చులకు సరిపోయేలా సేవ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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5. వడ్డీ ఎక్కువున్న అప్పులను ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకోవాలి :
మీరు ఏదైనా అప్పు తీసుకున్నట్లయితే అందులో ముందుగా వడ్డీ ఎక్కువున్న వాటిని తీర్చేయాలి. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డ్, పర్సనల్ లోన్స్ వంటివి త్వరగా క్లియర్ చేసుకోవాలి. వీలైతే 50, 30, 20 పర్సంట్ రూల్ను ఫాలో అవ్వాలి. అంటే, 50 శాతం అవసరాలకు, 30 శాతం మన ఖర్చులకు, 20 శాతం పొదుపు, పెట్టుబడులకు శాలరీని డివైడ్ చేసుకుంటే మనీ సేవ్ అవుతుందంటున్నారు.
6. ఇన్సూరెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి :
ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకున్నట్లయితే వాటిని చెక్ చేయాలి. అంటే, హెల్త్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ రెన్యువల్ తేదీలు, అందులో కవర్ అయ్యే వ్యాధులు, క్లెయిమ్ ప్రాసెస్, నామినేషన్ వివరాలను రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకోవాలి.
7. సెకండ్ ఇన్కమ్ :
కేవలం నెల జీతంపైనే ఆధారపడకుండా వేరే ఇన్కమ్ సోర్స్ వెతుక్కుంటే బెటర్. బిజినెస్, ఫ్రీలాన్సింగ్, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్, ఇన్వెస్టిమెంట్స్ వంటివి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అనుకోకుండా శాలరీ ఆగిపోయినప్పుడు కాస్త రిలీఫ్ ఉంటుందంటున్నారు.
ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తూ ప్రతి నెలా శాలరీ వచ్చేవారు జీతం విషయంలో ఈ 7 సూత్రాలు పాటించడం ద్వారా భవిష్యత్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు!
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