ETV Bharat / business

ట్రెండింగ్​లో "బిజినెస్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌" - మహిళలకు ఇంటి నుంచే చక్కటి ఆదాయం!

- ఇంట్లో ఉండే స్త్రీలకు అద్దిరిపోయే బిజినెస్ ఐడియాలు - తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ఆదాయం!

Best Business Ideas with Low Capital
Best Business Ideas with Low Capital (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 11:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Business Ideas with Low Capital : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది మహిళలు సొంతంగా డబ్బు సంపాదిస్తూ తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడాలని కోరుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి వద్దే ఉంటూ తక్కువ పెట్టుబడితో ఒక మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి డబ్బు సంపాదించాలని అనుకుంటారు. అలాంటి వారందరూ "బిజినెస్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌" గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. మహిళలకు తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి ఆదాయం తెచ్చిపెడుతోంది! అసలేంటి ఈ బిజినెస్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌? ఇంటి నుంచే డబ్బు సంపాదించడం ఎలా? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

మనందరికి 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' గురించి పరిచయమే. అలాంటిదే ఈ "బిజినెస్ ఫ్రమ్ హోమ్". ఇందులో భాగంగా ఇంటి నుంచే తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో ఇది ఒక సరికొత్త ట్రెండ్​గా మారింది. ఈతరం జనాలను చాలా బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లయిన మహిళలు, కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలు, పిల్లల కోసం తమ కెరియర్​ను మధ్యలోనే ఆపేసిన వాళ్లకు "బిజినెస్ ఫ్రమ్ హోమ్"లో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పబోయే బిజినెస్ ఐడియాలు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, కేవలం రూ.5వేల పెట్టుబడితో మంచి లాభాలను అందించే కొన్ని బెస్ట్ బిజినెన్ ఐడియాలను ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Best Business Ideas
Best Business Ideas (Getty Images)

1.హోమ్ ఫుడ్ అండ్ టిఫెన్ సెంటర్ :

నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలా మందికి మార్నింగ్ టైమ్​లో టిఫెన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి తగిన టైమ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి టైమ్​లో ఎక్కువ మంది బయట హోటల్స్ కంటే హోమ్ ఫుడ్ సెంటర్స్​కు ఎక్కువ ప్రియార్టీ ఇస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇంట్లో చేసినవి మంచి క్వాలిటీగా ఉంటాయని భావిస్తారు. ఈ బిజినెస్ కోసం మీరు రూ.5 వేల నుంచి 20 వేల రూపాయల పెట్టుబడి పెడితే సరిపోతుంది. ఇంట్లోనే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి ఈ బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు. అలాగే, మీరు చేసే వంటకాల ప్రత్యేకతను వివరిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. జొమాటో, స్విగ్గీ వంటి ఫుడ్ డెలివరీ యాప్​లతో టై అప్ అయ్యి ఆన్​లైన్​లో కూడా ఫుడ్ డెలివరీ చేయొచ్చు. ఫలితంగా తక్కువ ఖర్చుతో ఇంటి నుంచి మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

Best Business Ideas
హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ (Getty Images)

2. హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ :

ఈ బిజినెస్​ని కూడా కనీసం రూ.5 వేల నుంచి రూ.15 వేల ఇన్వెస్ట్​మెంట్​తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్, పాత వస్తువులతో డెకరేషన్ ఐటమ్స్ తయారు చేయడం అలవాటు ఉంటే దీన్ని మంచి కెరియర్ ఆప్షన్​గా కూడా మార్చుకోవచ్చు. జ్యూవెలరీ, డెకరేషన్, సబ్బుల నుంచి పెయింటింగ్స్ వరకు అన్నింటికీ మార్కెట్​లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. అలాగే, మీరు తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్​ను ఇన్​స్టాగ్రామ్, ఫేస్​బుక్, యూట్యూబ్​ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు.

సొంతగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? - వడ్డీ లేకుండా రూ.50 వేల వరకు లోన్!

Best Business Ideas
ఆన్​లైన్ ట్యూషన్స్ (Getty Images)

3. ఆన్​లైన్ ట్యూషన్స్ లేదా కోచింగ్ :

నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆన్​లైన్​ లెర్నింగ్​కు బాగా డిమాండ్ పెరుగుతుంది. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్, మ్యూజిక్, ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్, స్కిల్ బేస్​డ్ కోర్సులు, మోటివేషన్ వంటి టాపిక్స్​తో ఆన్​లైన్​లో ట్యూషన్స్ చెప్పవచ్చు. ఇది కూడా ఇంటి నుంచి డబ్బు సంపాదించే మంచి బిజినెస్ ఐడియా. ఇందుకోసం ఒక కంప్యూటర్, మంచి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్, వెబ్ క్యామ్(వీడియో కెమెరా, టీచింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. వీటికోసం దాదాపు 25వేల రూపాయల వరకు ఖర్చుకావచ్చు. అంతేకాకుండా, మీరు చెప్పే అంశాలను రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం ద్వారా అదనంగా డబ్బు పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

Best Business Ideas
Best Business Ideas (Getty Images)

4. వ్లాగింగ్ అండ్ ఫ్రీలాన్స్ రైటింగ్ :

ఇది కూడా మంచి బిజినెస్ ఐడియా. దీనికి రూ.2 వేల నుంచి 8వేల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి అవసరం. పేరెంటింగ్ అడ్వైసెస్, ఫుడ్ వ్లాగ్స్, లైఫ్ స్టైల్ ఇలా చాలా వాటిపై కంటెంట్ ఇవ్వొచ్చు. సొంతంగా కూడా ఇంట్లో నుంచే కొత్త కొత్త విశేషాలు, ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ వంటి అంశాలపై వీడియోలు క్రియేట్ చేయొచ్చు. వాటిని యూట్యూబ్, ఇన్​స్టాగ్రామ్, ఫేస్​బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేసి కూడా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు.

Best Business Ideas
వ్లాగింగ్ (Getty Images)

5. డే కేర్ సెంటర్స్ :

ప్రస్తుతం డే కేర్ సెంటర్స్ కూడా మంచి బిజినెస్ మార్గమని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని పది వేల నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ జాబ్ చేసే కల్చర్ నడుస్తోంది. అందుకే, వారి పిల్లలను సురక్షితంగా చూసుకునే డే కేర్ సెంటర్​లో పెడుతుంటారు. ఇందుకోసం మంచి డే కేర్ సెంటర్స్​ను ఎంచుకుంటుంటారు. అయితే, మంచి హోమ్ డే కేర్ సెంటర్​ను మెయిన్​టెన్ చేస్తే ఇది కూడా మంచి బిజినెస్ అవుతుంది. ఇందులో పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఒక ప్లే రూమ్, వాళ్లు సేఫ్​గా ఉంటారని భరోసా ఇస్తే చాలు. ఇంటి నుంచే మంచి ఇన్​కమ్​ను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు.

Best Business Ideas
Best Business Ideas (Getty Images)

ఇవేకాకుండా బ్యూటీ అండ్ లెర్నింగ్ సర్వీసులు, బొటిక్, టైలరింగ్, ఈవెంట్ ప్లానింగ్, ఆన్​లైన్ రీసెల్లింగ్ వంటి వ్యాపారాలను కూడా తక్కువ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​తో స్టార్ట్ చేసి ఇంటి నుంచే మంచి ఆదాయాన్ని గడించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా, ప్రస్తుతం మహిళలు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవసరమైన స్కిల్స్ నేర్పించడం కోసం చాలా స్కీమ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని సూచిస్తున్నారు.

19 ఏళ్లు దాటినోళ్ల కోసం సూపర్ స్కీమ్ - రోజూ రూ.95 కడితే చాలు రూ.14 లక్షలు మీ సొంతం!

మీ దగ్గర ఉన్న ₹500, ₹200, ₹100 నోట్స్ ఒరిజినలా? నకిలీవా? - సింపుల్​గా ఇలా కనిపెట్టేయండి!

TAGGED:

BEST BUSINESS IDEAS FOR WOMEN
BUSINESS FROM HOME IDEAS
LOW CAPITAL BUSINESS IDEAS
BUSINESS IDEAS WITH LOW CAPITAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.