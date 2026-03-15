రూ.20లకే రూ.2 లక్షల ప్రమాద బీమా - ఎవరు అర్హులు, ఎలా చేరాలంటే?
- అల్పాదాయ వర్గాల వారికోసం కేంద్రం సూపర్ స్కీమ్ - తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు!
Published : March 15, 2026 at 1:45 PM IST
Best Accidental Insurance Scheme : లైఫ్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. అనుకోని ప్రమాదాలు, విపత్తులు ఏర్పడినప్పుడు వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబపరంగా అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అందుకే, ముందస్తుగానే ప్రమాద బీమా, జీవిత బీమా వంటివి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే, చాలా మంది ప్రీమియం ఎక్కువగా ఉంటుందనే భావనలో వీటిని తీసుకోవడానికి ముందుకురారు. అలాంటి వారికోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్కువ ప్రీమియంతో ఒక మంచి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని అందిస్తోంది. కేవలం ఏడాదికి రూ.20 కడితే చాలు రూ.2 లక్షల వరకు బెనిఫిట్ పొందొచ్చు. మరి, ఆ స్కీమ్ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా చేరాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అల్పాదాయ వర్గాల వారికి ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్రం ఈ స్కీమ్ను తీసుకొచ్చింది. అదే, "పీఎం సురక్ష బీమా యోజన"(PM Suraksha Bima Yojana Scheme). ఇది ప్రమాద బీమ్ స్కీమ్. దీనిలో చేరితే చాలా తక్కువ ప్రీమియంతో మంచి ప్రయోజనాలు పొందొచ్చు. ముఖ్యంగా పేద, దిగువ, మధ్యతరగతి, అల్పాదాయ వర్గాలవారికి ఈ పథకం వల్ల ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ప్రమాదవశాత్తు పాలసీదారుడు మరణించిన సందర్భాల్లో వారి కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తుంది.
ఎవరు అర్హులంటే?
- ఈ స్కీమ్లో చేరడానికి 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల భారతీయ పౌరులందరూ అర్హులే. ఇందు కోసం ఏదైనా దేశంలోని ఏదైనా బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీస్లో పొదుపు ఖాతా ఉండాలి.
- ఒకవేళ ఒకటి కంటే ఎక్కువ బ్యాంకుల్లో సేవింగ్ అకౌంట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏదైనా ఒక్క బ్యాంకు అకౌంట్ ద్వారా మాత్రమే దీనిలో చేరడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- జాయింట్ అకౌంట్ ఉంటే ఆ ఖాతాలో పేర్లు ఉన్నవారందరూ ఈ పథకంలో చేరడానికి అర్హులు అవుతారు.
- NRIలు కూడా పీఎం సురక్ష బీమా స్కీమ్లో చేరేందుకు అర్హులు. కానీ, క్లెయిమ్ను మాత్రం లబ్ధిదారునికి లేదా నామినీకి భారత కరెన్సీలో చెల్లిస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి.
ప్రీమియం చెల్లింపు వివరాలిలా :
- ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన పథకంలో చేరినవారు సంవత్సరానికి కేవలం రూ.20 కడితే సరిపోతుంది.
- వాస్తవానికి ఈ ప్రీమియం మొత్తాన్ని PMSBY పథకానికి అనుసంధానం చేసిన మీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి డెబిట్ చేస్తారు.
- ఏటా జూన్ 1 తర్వాత ఆటో డెబిట్ పద్ధతిలో మీ అకౌంట్ నుంచి ఈ బీమా ప్రీమియంను కట్ చేస్తారు. దీని కాలపరిమితి వచ్చేసి ఏడాది ఉంటుంది.
ప్రయోజనాలు :
- ఈ స్కీమ్లో చేరిన వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయినా లేదా పూర్తిగా అంగవైకల్యానికి గురి అయినా, బాధిత కుటుంబానికి లేదా నామినీకి రూ.2 లక్షల పరిహారం అందుతుంది.
- ఒకవేళ పాలసీదారుడు పాక్షిక వైకల్యానికి గురైతే రూ.1 లక్ష పరిహారం పొందుతారు.
- ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదంలో రెండు కళ్లు పూర్తిగా కోల్పోయినా లేదా రెండు చేతులు/ కాళ్లు కోల్పోయినా, శాశ్వత వైకల్యంగా గుర్తించి రూ.2 లక్షలు పరిహారం అందజేస్తారు.
- ఒక కాలు లేదా ఒక చెయ్యి, ఒక కంటి చూపు కోల్పోతే మాత్రం దానిని పాక్షిక వైకల్యంగా గుర్తించి రూ.1 లక్ష పరిహారంగా చెల్లిస్తారు.
బీమా ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది?
- పీఎం సురక్షా బీమా యోజన స్కీమ్ అనేది సహజ విపత్తుల వల్ల జరిగిన ప్రమాదాల వల్ల మరణం లేదా వైకల్యం సంభవించినప్పుడు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. సూసైడ్ చేసుకున్న సందర్భాల్లో ఇది వర్తించదు.
- ఒకవేళ పాలసీదారుడు హత్యకు గురైతే మాత్రం ఈ స్కీమ్ ద్వారా బీమా కవరేజ్ పొందవచ్చు.
- అలాగే, పీఎంఎస్బీవై పథకం అనారోగ్యం, సహజ మరణాలకు వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి. దీనిలో వెయిటింగ్ పీరియడ్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. స్కీమ్లో చేరినప్పటినుంచే కవరేజీ వర్తిస్తుంది.
ఎలా చేరాలంటే?
- పీఎంఎస్బీవై స్కీమ్ను అన్ని ప్రభుత్వ రంగ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల నుంచి, సాధారణ బీమా సంస్థల నుంచి పొందవచ్చు.
- బ్యాంకులు వారి చందాదారుల కోసం ఫ్రీగా ఈ స్కీమ్ను అమలు చేసేందుకు సాధారణ బీమా సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి.
- ఇందులో చేరేందుకు మీరు http://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx ద్వారా అప్లికేషన్ ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆపై అందులో పేర్కొన్న వివరాలను నమోదు చేసి మీ బ్యాంకులో అందించాలి.
- కొన్ని బ్యాంకులు SMS ఆధారిత నమోదు ప్రక్రియనూ అందిస్తున్నాయి. నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా ఇందులో చేరవచ్చు.
- అలాగే, ఆన్లైన్లో కూడా పీఎం సురక్ష బీమా యోజన స్కీమ్లో చాలా సులభంగా చేరవచ్చు.
