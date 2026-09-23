ETV Bharat / business

మూడు రోజుల సమ్మెకు ఉద్యోగులు పిలుపు- ఆదివారం బ్యాంకులు ఓపెన్​కు అనుమతి

సెప్టెంబర్‌ 27 ఆదివారం బ్యాంకులు పనిచేయనున్నాయి- ఆర్​బీఐ అనుమతితో శాఖలు, కరెన్సీ చెస్ట్‌లు, ఏటీఎం లింక్‌ బ్రాంచ్‌లు ఓపెన్‌

Banks Open Sunday
బ్యాంకుల సమ్మె (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bank Open Sunday : బ్యాంకు ఖాతాదారులకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. సెప్టెంబర్‌ 27 ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు సాధారణంగానే పనిచేయనున్నాయి. భారతీయ రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ (ఆర్​బీఐ) అనుమతితో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు మాత్రమే కాకుండా, బ్యాంకు శాఖలు, కార్యాలయాలు, ఏటీఎం లింక్‌ శాఖలు, కరెన్సీ చెస్ట్‌లు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. వరుస సెలవులు, ప్రతిపాదిత బ్యాంకు సమ్మె కారణంగా ఖాతాదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది.

సెప్టెంబర్‌ 28 నుంచి 30 వరకు మూడు రోజుల దేశవ్యాప్త సమ్మెకు యునైటెడ్‌ ఫోరం ఆఫ్‌ బ్యాంక్‌ యూనియన్స్‌ (యూఎఫ్​బీయూ) పిలుపునిచ్చింది. దీనికి ముందు సెప్టెంబర్‌ 26 రెండో శనివారం, 27 ఆదివారం కావడంతో సాధారణంగా బ్యాంకులకు వరుసగా సెలవులు ఉండేవి. అదే సమయంలో సెప్టెంబర్‌ 30 బ్యాంకుల అర్ధ సంవత్సర ముగింపు తేదీ కావడంతో, వరుసగా బ్యాంకింగ్‌ సేవలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళన నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల అత్యవసర బ్యాంకింగ్‌ అవసరాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టింది.

TAGGED:

BANK OPEN SUNDAY
BANK STRIKE
BANK OPEN SUNDAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.