ETV Bharat / business

ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్లు - వారం మొదలుకుని పదేళ్ల వరకు గ్యారెంటీ రిటర్న్స్!

సంవత్సరం, మూడేళ్ల వ్యవధిలో ఆకర్షిస్తున్న వడ్డీ రేట్లు - సీనియర్ సిటిజన్లకు అదనం

వడ్డీ రేట్లు
వడ్డీ రేట్లు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FD Interest Rates : రిస్క్ లేని పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మదుపరులు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అందులో ముఖ్యంగా ఆర్బీఐ బాండ్లు మొదలుకొని బ్యాంక్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు, పోస్టాఫీస్ పథకాలు ఉంటాయి. ఆయా రంగాల్లో పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉంటుంది. పైగా ఎంచుకున్న కాల పరిమితికి అనుగుణంగా గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ అందిస్తాయి. వీటిల్లో బ్యాంక్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు మినహా పోస్టాఫీస్ పథకాల వడ్డీ రేట్లు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారడం లేదు. దీర్ఘకాలంలో అధిక రాబడి అందించే ఈ పథకాలను వీటిని కొన్ని వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించారు. కానీ, బ్యాంకుల్లో చూస్తే కనీసం కనిష్ఠంగా ఏడు రోజులు మొదలుకుని గరిష్ఠంగా పదేళ్ల వరకు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేసుకునే వీలుంది. వడ్డీ రేట్లు టెన్యూర్‌ బట్టి మారుతుంటాయి.

కొన్ని ప్రత్యేక డిపాజిట్లపై అధిక వడ్డీ లభిస్తుంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. చాలా బ్యాంకుల్లో 50 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు అధిక వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇక ప్రభుత్వ బ్యాంకులతో పోలిస్తే ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో వడ్డీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. డిపాజిట్ సొమ్ముకు రక్షణ ఉండటం వల్ల ఫిక్స్ చేయడానికి మొగ్గుచూపుతుంటారు. దేశంలో ప్రభుత్వ రంగంలోని అతిపెద్ద ఎస్​బీఐ మొదలుకుని వివిధ ప్రైవేటు బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లు ఇలా ఉన్నాయి.

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) సంవత్సర కాల పరిమితికి ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేటును 6.25 శాతంగా నిర్ణయించింది. మూడేళ్ల కాలానికి 6.30 శాతం, ఐదేళ్లకు 6.05 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్ హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ (HDFC) సంవత్సరానికి 6.25 శాతం, మూడేళ్ల వ్యవధి డిపాజిట్లపై 6.45, ఐదేళ్ల వ్యవధికి 6.40 శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది.

ఐసీఐసీఐ (ICICI)బ్యాంకులో ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్లపై సంవత్సరం వడ్డీ రేటు 6.25 శాతం కాగా, మూడు సంవత్సరాలకు 6.45, ఐదేళ్లకు 6.50 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. యాక్సిస్ బ్యాంకులో ఎఫ్​డీ వడ్డీ రేట్లు సంవత్సరానికి 6.25 శాతం కాగా, మూడేళ్లు, ఐదేళ్ల వ్యవధికి 6.50 శాతం వర్తిస్తాయి. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకులో ఏడాదికి 6.50 శాతం, మూడేళ్లకు 6.40శాతం, ఐదేళ్లకు 6.25 శాతం వడ్డీ రేటు లభిస్తుంది. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో సంవత్సరానికి 6.25, మూడేళ్లకు 6.35, ఐదేళ్ల ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్​పై 6.10 శాతం వడ్డీ రేట్లు ఉన్నాయి.

ఎఫ్​డీలపై అధిక వడ్డీ ఇచ్చే "టాప్ 10 కంపెనీలు" ఇవే! - ఏ సంస్థలో ఎంత ఉందంటే?

లక్ష రూపాయలు 3లక్షలు కావడానికి ఎన్నేళ్లు పడుతుంది? - ఇప్పుడే ఇలా తెలుసుకోండి!

TAGGED:

FD INTEREST RATES
ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లు
FIXED DEPOSIT INTEREST RATES
HDFC FD INTEREST
FD INTEREST RATES IN SBI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.