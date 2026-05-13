బ్యాంక్​ అకౌంట్​ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ "ఈ రూల్స్​" తెలుసుకోవాలి! - కొన్ని సందర్భాల్లో పరిహారం లభిస్తుంది!

- మీకు బ్యాంక్​ అకౌంట్​ ఉందా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే ఎన్నో విధాలుగా మేలు జరుగుతుందని నిపుణుల సూచన!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 5:30 PM IST

Bank Rules: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ బ్యాంక్​ అకౌంట్​ ఉంది. ఎలాంటి చిన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించాలన్నా ఏదో ఒక బ్యాంకులో ఖాతా ఉండాల్సిందే. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ రెండు మూడు అకౌంట్లు ఓపెన్​ చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా అవసరాలను బట్టి రకరకాల రుణాలు కూడా తీసుకుంటుంటారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా చాలా మందికి బ్యాంక్​ రూల్స్​ సరిగ్గా తెలియవు. మరీ ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో ఉండేవారికి. దీంతో ఆయా పనుల కోసం రోజుల తరబడి తిరుగుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన రూల్స్​ను మీకోసం తీసుకొచ్చాం. వీటిని తెలుసుకోవడం వల్ల ఆయా సందర్భాల్లో బ్యాంకుల నుంచి పరిహారం కూడా పొందొచ్చు. ఇంతకీ ఆ రూల్స్​ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ATM ట్రాన్సాక్షన్​ ఫెయిల్​ అయితే: అకౌంట్లో డబ్బులు కట్​ అవుతాయి. కానీ, ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు రావు. ఈ సమస్యను చాలా మంది ఫేస్​ చేసే ఉంటారు. అయితే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్​ ఎదురైనప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రిజ‌ర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) కొన్ని మార్గదర్శకాలు తీసుకొచ్చింది. విఫ‌ల‌మైన లావాదేవీల‌ను ట‌ర్న్ అరౌండ్ టైమ్‌(టీఏటీ) ప‌ద్ధతిలో ప‌రిష్క‌రించాలని బ్యాంకులను ఆర్​బీఐ ఆదేశించింది. ప‌రిష్కారంలో జాప్యం జ‌రిగితే న‌ష్ట‌ప‌రిహారం చెల్లించాల‌ని కూడా బ్యాంకులకు స్పష్టం చేసింది.

ఆర్బీఐ మార్గ‌ద‌ర్శ‌కాల ప్ర‌కారం వినియోగ‌దారుడు ఏటీఎమ్ వ‌ద్ద లావాదేవీలు నిర్వ‌హించిన‌ప్పుడు, అకౌంట్​ నుంచి న‌గ‌దు డెబిట్ అయ్యి ఏటీఎమ్ నుంచి డబ్బులు రాక‌పోతే.. ట్రాన్సాక్షన్​ జ‌రిగిన రోజు నుంచి 5 పనిదినాల్లో ఆ స‌మ‌స్య‌ను ప‌రిష్క‌రించాలి.ఒక‌వేళ 5 రోజుల‌లో ప‌రిష్కరించకపోతే సదరు బ్యాంక్ గ‌డువు ముగిసిన నాటి నుంచి న‌ష్ట‌ప‌రిహారంగా.. రోజుకు రూ.100 ఆయా ఖాతాదారునికి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రూల్​ కేవలం ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్​ మాత్రమే కాకుండా ఆన్​లైన్​, పర్సన్​ టూ పర్సన్​ వంటి లావాదేవీలకు వర్తిస్తుంది.

హోమ్​ లోన్​ విషయంలో: నేటి రోజుల్లో చాలా మంది సొంతిటి కలను నెరవేర్చుకునేందుకు గృహరుణాలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే హోమ్​ లోన్‌ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు తాకట్టు కింద బ్యాంకులు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్​ తీసుకుంటాయి. అలాగే మీరు ఏయే పత్రాలను సమర్పించారో లోన్‌ మంజూరు సమయంలో బ్యాంకు వాటి వివరాలను మీకు తెలియజేస్తుంది. లోన్‌ పూర్తి కాగానే బ్యాంకు నుంచి మీరు తాకట్టు పెట్టిన డాక్యుమెంట్స్​ తీసుకోవాలి. ఏ ఒక్కదాన్నీ బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్​ కంపెనీలు అట్టిపెట్టుకునే అధికారం లేదు. దీనికి సంబంధించి 2023లో నిర్దిష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది ఆర్బీఐ.

దాని ప్రకారం.. లోన్ పూర్తిగా చెల్లించిన 30 రోజుల లోపు ​ ఆస్తి పత్రాలను (చర లేదా స్థిరాస్తుల పత్రాలు) బ్యాంకులు ఇవ్వాలి. ఈ డాక్యుమెంట్స్​ను తిరిగి ఇవ్వడంలో లేదా రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఛార్జ్ (Lien) తొలగింపు ఫారమ్ దాఖలు చేయడంలో ఆలస్యం జరిగితే, ఆ ఆలస్యానికి గల కారణాలను RE (రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీ) కస్టమర్‌కు తెలియజేయాలి. ఒకవేళ ఆ ఆలస్యం బ్యాంకు నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగితే, ఆలస్యమైన ప్రతి రోజుకూ రూ. 5 వేల చొప్పున కస్టమర్‌కు పరిహారం చెల్లించాలి. ఈ రూల్ డిసెంబర్ 1, 2023 తర్వాత లోన్ క్లోజ్ అయిన అన్ని కేసులకూ వర్తిస్తుంది.

క్రెడిట్​ కార్డ్​ విషయంలో రూల్స్​ ఇలా: ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, సామాన్యులు ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ క్రెడిట్​ కార్డ్​ తీసుకుంటున్నారు. ప్రయోజనాలు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల చాలా మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే, కొద్దిమంది టైమ్​ టు టైమ్​ బిల్లులు కట్టలేక సహా ఇతర కారణాల వల్ల క్రెడిట్​ కార్డ్​ క్లోజ్​ చేయమని ఆయా బ్యాంకుల్లో అప్లికేషన్​ పెట్టుకుంటుంటారు. కానీ, ఈ విషయంలో బ్యాంకులు ఆలస్యం చేస్తుంటాయి. అయితే మీకు తెలుసా? క్రెడిట్​ కార్డ్​ క్లోజ్​ చేయమని అప్లికేషన్​ ఇచ్చిన 7 రోజుల్లో పని పూర్తి కావాలి. అలా అవ్వని పక్షంలో 7 రోజుల పూర్తైన తర్వాత నుంచి రోజుకు రూ.500 పరిహారంగా చెల్లించాలి.

