బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ "ఈ రూల్స్" తెలుసుకోవాలి! - కొన్ని సందర్భాల్లో పరిహారం లభిస్తుంది!
- మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే ఎన్నో విధాలుగా మేలు జరుగుతుందని నిపుణుల సూచన!
Published : May 13, 2026 at 5:30 PM IST
Bank Rules: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. ఎలాంటి చిన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించాలన్నా ఏదో ఒక బ్యాంకులో ఖాతా ఉండాల్సిందే. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ రెండు మూడు అకౌంట్లు ఓపెన్ చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా అవసరాలను బట్టి రకరకాల రుణాలు కూడా తీసుకుంటుంటారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా చాలా మందికి బ్యాంక్ రూల్స్ సరిగ్గా తెలియవు. మరీ ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో ఉండేవారికి. దీంతో ఆయా పనుల కోసం రోజుల తరబడి తిరుగుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన రూల్స్ను మీకోసం తీసుకొచ్చాం. వీటిని తెలుసుకోవడం వల్ల ఆయా సందర్భాల్లో బ్యాంకుల నుంచి పరిహారం కూడా పొందొచ్చు. ఇంతకీ ఆ రూల్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ATM ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయితే: అకౌంట్లో డబ్బులు కట్ అవుతాయి. కానీ, ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు రావు. ఈ సమస్యను చాలా మంది ఫేస్ చేసే ఉంటారు. అయితే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఎదురైనప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) కొన్ని మార్గదర్శకాలు తీసుకొచ్చింది. విఫలమైన లావాదేవీలను టర్న్ అరౌండ్ టైమ్(టీఏటీ) పద్ధతిలో పరిష్కరించాలని బ్యాంకులను ఆర్బీఐ ఆదేశించింది. పరిష్కారంలో జాప్యం జరిగితే నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కూడా బ్యాంకులకు స్పష్టం చేసింది.
ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం వినియోగదారుడు ఏటీఎమ్ వద్ద లావాదేవీలు నిర్వహించినప్పుడు, అకౌంట్ నుంచి నగదు డెబిట్ అయ్యి ఏటీఎమ్ నుంచి డబ్బులు రాకపోతే.. ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన రోజు నుంచి 5 పనిదినాల్లో ఆ సమస్యను పరిష్కరించాలి.ఒకవేళ 5 రోజులలో పరిష్కరించకపోతే సదరు బ్యాంక్ గడువు ముగిసిన నాటి నుంచి నష్టపరిహారంగా.. రోజుకు రూ.100 ఆయా ఖాతాదారునికి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రూల్ కేవలం ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా ఆన్లైన్, పర్సన్ టూ పర్సన్ వంటి లావాదేవీలకు వర్తిస్తుంది.
హోమ్ లోన్ విషయంలో: నేటి రోజుల్లో చాలా మంది సొంతిటి కలను నెరవేర్చుకునేందుకు గృహరుణాలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే హోమ్ లోన్ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు తాకట్టు కింద బ్యాంకులు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుంటాయి. అలాగే మీరు ఏయే పత్రాలను సమర్పించారో లోన్ మంజూరు సమయంలో బ్యాంకు వాటి వివరాలను మీకు తెలియజేస్తుంది. లోన్ పూర్తి కాగానే బ్యాంకు నుంచి మీరు తాకట్టు పెట్టిన డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఏ ఒక్కదాన్నీ బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ కంపెనీలు అట్టిపెట్టుకునే అధికారం లేదు. దీనికి సంబంధించి 2023లో నిర్దిష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది ఆర్బీఐ.
దాని ప్రకారం.. లోన్ పూర్తిగా చెల్లించిన 30 రోజుల లోపు ఆస్తి పత్రాలను (చర లేదా స్థిరాస్తుల పత్రాలు) బ్యాంకులు ఇవ్వాలి. ఈ డాక్యుమెంట్స్ను తిరిగి ఇవ్వడంలో లేదా రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో ఛార్జ్ (Lien) తొలగింపు ఫారమ్ దాఖలు చేయడంలో ఆలస్యం జరిగితే, ఆ ఆలస్యానికి గల కారణాలను RE (రెగ్యులేటెడ్ ఎంటిటీ) కస్టమర్కు తెలియజేయాలి. ఒకవేళ ఆ ఆలస్యం బ్యాంకు నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగితే, ఆలస్యమైన ప్రతి రోజుకూ రూ. 5 వేల చొప్పున కస్టమర్కు పరిహారం చెల్లించాలి. ఈ రూల్ డిసెంబర్ 1, 2023 తర్వాత లోన్ క్లోజ్ అయిన అన్ని కేసులకూ వర్తిస్తుంది.
క్రెడిట్ కార్డ్ విషయంలో రూల్స్ ఇలా: ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, సామాన్యులు ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటున్నారు. ప్రయోజనాలు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల చాలా మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే, కొద్దిమంది టైమ్ టు టైమ్ బిల్లులు కట్టలేక సహా ఇతర కారణాల వల్ల క్రెడిట్ కార్డ్ క్లోజ్ చేయమని ఆయా బ్యాంకుల్లో అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటుంటారు. కానీ, ఈ విషయంలో బ్యాంకులు ఆలస్యం చేస్తుంటాయి. అయితే మీకు తెలుసా? క్రెడిట్ కార్డ్ క్లోజ్ చేయమని అప్లికేషన్ ఇచ్చిన 7 రోజుల్లో పని పూర్తి కావాలి. అలా అవ్వని పక్షంలో 7 రోజుల పూర్తైన తర్వాత నుంచి రోజుకు రూ.500 పరిహారంగా చెల్లించాలి.
