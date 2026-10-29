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దీపావళికి 'కారు' కొనే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - తక్కువ వడ్డీకి 'లోన్' ఇస్తున్న బ్యాంకులివే!

కార్​ లోన్​పై​ ఏ బ్యాంకు​లో వడ్డీ తక్కువ? - లేటెస్ట్​ రేట్స్​ ఫుల్ డిటేయిల్స్ మీకోసం!

Car Loan Bank Interest Rates
కారు లోన్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2026 at 7:39 PM IST

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Car Loan Bank Interest Rates : రాబోయే దీపావళి, ధంతేరాస్‌ పండగల వేళ చాలా మంది కొత్త కారు తీసుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తుంటారు. వాహన సంస్థలు కూడా ఈ సమయంలోనే మార్కెట్లోకి ఎన్నో కొత్త మోడళ్లను తీసుకువస్తాయి. ఇదే టైమ్​లో బ్యాంకులూ ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లతో లోన్స్ అందిస్తూ, కొనుగోలుదారులను ప్రోత్సహిస్తుంటాయి. మీరూ లోన్​పై కారు తీసుకునే ఆలోచనలో ఉంటే తక్కువ వడ్డీతో రుణాలు అందించే బ్యాంకుల వివరాలు ముందే తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరి, కారు లోన్​పై ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

గత కొన్నేళ్లుగా ఇండియాలో కార్లు కొనేవారి సంఖ్య బాగా పెరిగింది. కారు తీసుకోవడం కొందరికి ఒక లక్ష్యం అయితే, మరికొందరికి అది అవసరం. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో వివిధ ఆదాయ వర్గాలకు అనేక మోడళ్ల కార్లు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజల ఇన్​కమ్ పెరగడం, దాదాపుగా అన్ని బ్యాంకులు కార్ల కొనుగోలుకు విరివిగా లోన్స్ ఇవ్వడం కార్లు కొనేవారి సంఖ్య పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

లోన్ టైమ్ పీరియడ్ గరిష్ఠంగా 7 ఏళ్ల వరకు ఉంటుంది. సాధార‌ణంగా చాలా బ్యాంకులు కారు ఆన్‌-రోడ్ ధ‌ర‌లో 80-90%వ‌ర‌కు లోన్​ను మంజూరు చేస్తాయి. కొన్ని బ్యాంకులు కారు విలువపై 100% వరకూ ఫైనాన్సింగ్‌ను అందిస్తుంటాయని చెబుతున్నారు. లోన్స్ తీసుకునే ముందు వ‌డ్డీ రేట్ల‌తో పాటు, బ్యాంకు పాల‌సీల ప్ర‌కారం మారే ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, రీపేమెంట్ ఛార్జీలు, ఇత‌ర ఛార్జీల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

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కొన్ని ప్రముఖ బ్యాంకులు కారు లోన్​పై వసూలు చేసే వడ్డీ రేట్లను కింది పట్టికలో చూద్దాం.

బ్యాంకు పేరు వార్షిక వడ్డీ రేటు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు
యూకో బ్యాంకు 7.35% నుంచి రూ. 5,000 వరకు
బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర 7.45% నుంచి 0.25% వరకు
కెనరా బ్యాంకు 7.45% నుంచి 0.25%
యూనియన్ బ్యాంకు 7.50% నుంచి రూ.1,000 వరకు
సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 7.50% నుంచి 2026, 31 డిసెంబరు వరకు లేదు
ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు 7.55% నుంచి లేదు
పంజాబ్ & సింథ్ బ్యాంకు 7.55% నుంచి 0.25%
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 7.60% నుంచి రూ.2,000 వరకు
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 7.60% నుంచి 0.25% వరకు
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు 7.60% నుంచి 0.25% వరకు
ఐడీబీఐ బ్యాంకు 7.75% నుంచి రూ.2,500
ఫెడరల్ బ్యాంకు 7.90% నుంచి 1%
కర్ణాటక బ్యాంకు 8.16% నుంచి 0.60% వరకు
హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంకు 8.25% నుంచి 0.50% వరకు
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 8.30% నుంచి రూ.1,000-4,000
ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు 8.40% నుంచి రూ. 8,500 వరకు
యాక్సిస్ బ్యాంకు 8.95% నుంచి --
ఐడీఎఫ్​సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు 8.99% నుంచి 5% వరకు
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు 9.00% నుంచి --

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ఇక్కడ తెలిపిన పట్టికలో బ్యాంకులు వసూలుజేసే తక్కువ వడ్డీ రేట్లు మాత్రమే తెలిపాం. మీ క్రెడిట్‌ స్కోరు, ఇతర కీలక విషయాల ఆధారంగా వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు ఉండొచ్చు. కొన్ని బ్యాంకుల రుణ కాలవ్యవధిలో కూడా మార్పులు ఉంటాయని గమనించాలి.

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