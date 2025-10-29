నవంబర్లో బ్యాంకులకు 12 రోజులు సెలవులు- పూర్తి లిస్ట్ ఇదే!
నవంబర్లో 12 రోజుల పాటు బ్యాంకులకు సెలవు - ఈ హాలీ డేస్లో బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు ఎలా చేయాలంటే?
October 29, 2025
Bank Holidays In November 2025 : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) 2025 నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన బ్యాంక్ సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, దేశంలోని వివిధ బ్యాంకులకు 12 రోజుల పాటు సెలవులు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని జాతీయ సెలవులు, మరికొన్ని ప్రాంతీయ సెలవులు ఉన్నాయి. అందువల్ల కస్టమర్లు ఈ సెలవులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
List Of Bank Holidays In November 2025
2025 నవంబర్ నెలలో బ్యాంక్ సెలవుల జాబితా ఇదే!
- నవంబర్ 1 (శనివారం) : కర్ణాటక రాజ్యోత్సవ సందర్భంగా కర్ణాటకలో, ఇగాస్-బగ్వాల్ సందర్భంగా ఉత్తరాఖండ్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- నవంబర్ 5 (బుధవారం) : గురునానక్ జయంతి, కార్తిక పూర్ణిమ సందర్భంగా చాలా రాష్ట్రాల్లో, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లోని బ్యాంకులకు సెలవు.
- నవంబర్ 7 (శుక్రవారం) : వంగల పండుగ సందర్భంగా మేఘాలయలో (ముఖ్యంగా) షిల్లాంగ్లోని బ్యాంకులకు సెలవులు.
- నవంబర్ 8 (శనివారం) : కనకదాస జయంతి, రెండో శనివారం సందర్భంగా కర్ణాటక సహా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.
- నవంబర్ 11 (మంగళవారం) : లహాబ్ డ్యూచెన్ సందర్భంగా సిక్కింలోని బ్యాంకులకు హాలీ డే
- నవంబర్ 22 (శనివారం) : నాలుగో శనివారం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.
- నవంబర్ 25 (మంగళవారం) : గురు తేగ్ బహదూర్ జీ అమర వీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా పంజాబ్, హరియాణా, చండీగఢ్లలో బ్యాంకులకు సెలవు
సెలవు దినాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపడం ఎలా?
How To Make Transactions In Bank Holidays : 2025 నవంబర్లో 12 రోజులపాటు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. అలాగే యూపీఐ, ఏటీఎం సేవలు కూడా ఎప్పటిలానే నడుస్తాయి. కనుక బ్యాంక్లకు వెళ్లకుండానే సులువుగా మీ ఆర్థిక లావాదేవీలను చక్కబెట్టుకోవచ్చు.
ఒక బ్యాంకు అకౌంట్కు నలుగురు నామినీలు
బ్యాంకు అకౌంట్ల నామినీ అంశంపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు ఖాతాదారుడికి నామినీగా ఒకరిని మాత్రమే ఎంచుకునే అవకాశం ఉండేది. అయితే నవంబర్ 1 నుంచి ఒక బ్యాంకు ఖాతాదారుడు నలుగురు నామినీలను ఎంచుకునే అవకాశం కలగనుంది. క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ల కోసం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో పారదర్శకత తెచ్చేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నామినీలకు సంబంధించి బ్యాంకింగ్ చట్టంలో తెచ్చిన సవరణలు నవంబరు 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ ప్రకటించింది.
సవరణల ప్రకారం బ్యాంకు ఖాతాదారుడు నలుగురు నామినీలను ఒకేసారి లేదా ఒకరి తర్వాత ఒకరిని పెట్టుకోవచ్చు. డిపాజిటర్లు కూడా తమ ఇష్టాన్ని బట్టి ఇదే పద్దతిలో నామినీలను ఎంచుకోవచ్చు. డిపాజిటర్లు తన నలుగురు నామినీల్లో ఎవరికి ఎంత వాటా ఇచ్చి క్లెయిమ్ సెటిల్ చేయాలో ముందే పేర్కొనవచ్చు. సెఫ్టీ లాకర్లలో దాచుకునే వస్తువులు, పత్రాలకు సంబంధించి వరుస క్రమంలో ఉన్న నామినీలను మాత్రమే అనుమతిస్తారు. నామినీల్లో ముందు పేర్కొన్న నామినీ చనిపోతేనే తర్వాతి స్థానంలో ఉన్న నామినీకి ఆపరేట్ చేసే అవకాశం దక్కుతుంది. ఈ నిబంధనలు డిపాజిటర్లు తనకు నచ్చినట్లు నామినీలను ఎంచుకునే అవకాశం ఇస్తాయని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ తెలిపింది. తద్వారా క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లో ఏకరూపత, పారదర్శకత, సమర్థత ఉంటాయని తెలిపింది.
