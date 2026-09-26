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'ఈ ఆదివారం బ్యాంకులు ఓపెన్' - వేతన ఖాతాదారులకు షాకిచ్చిన ఎస్​బీఐ!

ఈ నెల 27 నుంచి 30వరకు బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె - ఏటీఎం చార్జీలపై ఫీజు ఎత్తివేత!

BANKERS STRIKE UPDATE
BANKERS STRIKE UPDATE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 11:52 AM IST

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BANKERS STRIKE UPDATE : ఉద్యోగుల సమ్మె కారణంగా ఈ నెల 28నుంచి 30వరకు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. 'వారంలో 5 రోజుల పని' అనే ప్రధాన డిమాండ్‌తో ఉద్యోగులు సమ్మె ప్రకటించగా, వారికి అటువంటి హామీ ఇవ్వలేదని, ఇప్పటికే అనేక డిమాండ్లను పరిష్కరించినట్లు ఆర్థిక శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇదిలా ఉండగా ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి అర్ధభాగంలో చివరి మూడు రోజులు బ్యాంకులు పనిచేయకపోతే ఆదివారం వర్కింగ్ డే ప్రకటించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 27న ఆదివారం బ్యాంకులు తెరచుకోనున్నాయి. ఈ మేరకు ఎస్​బీఐ సహా ఇతర ప్రభుత్వ బ్యాంకులన్నీ ఖాతాదారులకు ఊరట కలిగిస్తూ సమ్మె కాలంలో ఏటీఎం చార్జీలనూ ఎత్తివేశాయి. ఉద్యోగులు సమ్మె ప్రకటించిన 28, 29, 30 తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఏ బ్యాంకు ఏటీఎంలో నగదు ఉపసంహరించుకున్నా, లావాదేవీ రుసుములు ఉండవని స్పష్టం చేశాయి.

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ఆదివారం బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి

మూడు రోజుల సమ్మె కాలంలో బ్యాంకింగ్‌ సేవలు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో అత్యవసర పనులను ఈ ఆదివారం పూర్తి చేసుకోవాలని బ్యాంకింగ్ వర్గాలు సూచించాయి. ఆన్​లైన్​ మినహా బ్యాంకు శాఖల ద్వారా చేయాల్సిన పనులకు అంతరాయం కలగకుండా ఆదివారం అవకాశం కల్పించినట్లు వెల్లడించాయి. నగదు అవసరాల కోసం ఏటీఎంలు, కస్టమర్‌ సర్వీస్‌ పాయింట్లను వినియోగించుకోవాలని, సాధారణ చెల్లింపులు, నగదు బదిలీ కోసం ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్, మొబైల్‌ బ్యాంకింగ్, వాట్సప్‌ బ్యాంకింగ్‌ సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించాయి. ఖాతాదారులు యూపీఐ, ఐఎంపీఎస్, నెఫ్ట్, ఆర్‌టీజీఎస్‌ వంటి డిజిటల్‌ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని పేర్కొన్నాయి.

అక్టోబరు 1 నుంచి అదనపు చార్జీలు

వేతన ఖాతా కలిగిన వారికి ఎస్​బీఐ షాకింగ్ నిర్ణయం వెల్లడించింది. ఇతర బ్యాంకుల ఏటీఎం వాడకంపై అక్టోబరు 1 నుంచి కొత్త పరిమితులను తీసుకురానున్నట్లు తెలిపింది. వేతన ఖాతాదారులు ఇతర బ్యాంకు ఏటీఎంలలో ప్రస్తుతం 10 లావాదేవీలు ఉచితంగా పొందే అవకాశం ఉండగా ఆ పరిమితిని సగానికి కుదించింది. 5 లావాదేవీలకు మించి చేసే ప్రతి నగదు ఉపసంహరణపై రూ.23 ఛార్జీతో పాటు జీఎస్‌టీ వసూలు చేయనుంది. ఇతర లావాదేవీలకు రూ.11తో పాటు జీఎస్‌టీ వర్తిస్తుందని ప్రకటించింది.

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TAGGED:

UNLIMITED ATM TRANSACTION
BANKERS STRIKE UPDATE
బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె
SBI SALARY ACCOUNT
BANK HOLIDAYS

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